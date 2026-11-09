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Seriály na pár minut. Světový fenomén mikrodramat míří do českých mobilů

Autor:
  11:57
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Denisa Pfauserová při natáčení seriálu Jarmilin svět

Denisa Pfauserová při natáčení seriálu Jarmilin svět | foto: MovixBox

Denisa Pfauserová při natáčení seriálu Jarmilin svět
Tajemné vzkazy – romantický seriál s Ha Thanh Špetlíkovou, Petrem Vojnarem a...
Režisér Michal Deus při natáčení seriálu Tajemné vzkazy
Denisa Pfauserová při natáčení seriálu Jarmilin svět
12 fotografií
Nová česká streamovací platforma MovixBox vychází vstříc éře scrollování na telefonu. Nabídne seriály na výšku, jejichž jednotlivé díly trvají jen jednu až dvě minuty. Služba odstartuje 11. listopadu a láká mimo jiné na Denisu Pfauserovou, Ha Thanh Špetlíkovou, Petra Vojnara nebo Barboru Jánovou.

Mikrodramata, budoucnost filmu? Nový formát vydělává miliardy, vzniká s pomocí AI

MovixBox se zaměřuje na takzvaná vertikální mikrodramata, tedy seriály natáčené na výšku, ve formátu přizpůsobeném sledování na mobilním telefonu. Epizody jsou krátké, takže si je diváci mohou pustit cestou do práce, při čekání ve frontě nebo během krátké přestávky.

Fenomén mikrodramat

Mikrodramata vznikla před lety v Číně jako levné a rychle natočené adaptace online románů. Skládají se ze svižných, akčních epizod, které obvykle trvají 60 až 90 sekund. Zaměřují se především na témata jako zakázaná láska, rodinné spory a tajní miliardáři a téměř každá epizoda končí v nejnapínavějším momentu.

Série má obvykle 50 nebo více epizod, takže celková délka je srovnatelná s celovečerním filmem. Natočení mikrodramatu o délce 60 až 90 minut obvykle trvá méně než dva týdny, což snižuje náklady.

Z Číny se fenomén rozšířil do celého světa a v Británii už přepisují populární seriály jako Neighbours do velmi krátkých vertikálních epizod.

Za novou platformou stojí čeští producenti Michal Deus a Miro Mráz. Jejich cílem je přenést do tuzemského prostředí formát, který ve světě digitální zábavy rychle získává na popularitě. „Vertikální seriály jsou ve světě fenomén, ale český divák je zatím viděl hlavně v cizích jazycích. Chceme mu nabídnout příběhy, které jsou o nás, s herci, které zná – a ve formátu, který se vejde do každé volné chvíle,“ říká Michal Deus, ředitel a jeden ze spolumajitelů platformy MovixBox.

Hned při spuštění nabídne MovixBox několik původních titulů. Komediální seriál Jarmilin svět představí v hlavní roli Denisu Pfauserovou. V romantickém příběhu Tajemné vzkazy se objeví Ha Thanh Špetlíková, Petr Vojnar a Barbora Jánová. Partnerské drama Poslední noc před svatbou pak obsadí Denisa Kubíková a Radovan Klučka.

Vedle hraných příběhů platforma nabídne také kulinářský pořad Jídelna Pavla Býčka. Michelinský kuchař v něm diváky provede přípravou známých i méně obvyklých receptů. Dalším titulem bude seriál 100 dní po rozchodu, který se zaměří na bolestný rozvod a internetové rady, jak se s ním vyrovnat.

Denisa Pfauserová při natáčení seriálu Jarmilin svět
Denisa Pfauserová při natáčení seriálu Jarmilin svět
Tajemné vzkazy – romantický seriál s Ha Thanh Špetlíkovou, Petrem Vojnarem a Barborou Jánovou v hlavních rolích
Režisér Michal Deus při natáčení seriálu Tajemné vzkazy
12 fotografií

Nabídku doplní dokumentární sonda CzeXperiment, původní animovaná série vytvořená pomocí umělé inteligence a dabovaná zahraniční tvorba. Tvůrci slibují, že další seriály a dokumenty budou na platformu pravidelně přibývat.

Aplikace bude od 11. listopadu zdarma ke stažení, samotný obsah však nebude bezplatný. Jednotlivé epizody si diváci budou odemykat za virtuální mince.

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Seriály na pár minut. Světový fenomén mikrodramat míří do českých mobilů

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