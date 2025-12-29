Dallas, Herkules, nebo MacGyver? Hlasujte, který seriál byste rádi vrátili na obrazovky

Ally McBealová (1997)
Seriál Ally McBealová, který v Česku vysílala Česká televize, patří k nejvýraznějším právnickým sériím konce devadesátých let. V hlavní roli se objevila Calista Flockhartová jako mladá právnička Ally, kterou si diváci zamilovali nejen díky jejímu chaotickému milostnému životu, ale i vnitřnímu světu naplněnému bizarními představami. Tvůrcem seriálu byl David E. Kelley, známý také díky Kauzám z Bostonu nebo nedávno uvedeným Sedmilhářkám.
Vedle Calisty Flockhartové si v seriálu zahráli třeba ještě Lucy Liu, Portia de Rossi či Peter MacNicol. V posledních sériích se připojil také Robert Downey Jr., jehož postava si měla Ally vzít. Kvůli hercovým osobním problémům však scenáristé museli příběh ukončit odlišně. Seriál získal ocenění, včetně Zlatého glóbu za nejlepší komediální dílo, zároveň ale čelil kritice třeba kvůli způsobu, jakým vyobrazoval ženy v právnickém prostředí.
Dallas (1978)
Americký seriál Dallas patří k nejslavnějším televizním ságám vůbec. V osmdesátých letech se stal mezinárodním fenoménem a československé (následně české) televizní obrazovky ovládl o dekádu později. Děj sleduje osudy ropné dynastie Ewingových z Texasu, především pak charismatického manipulátora J. R. Ewinga v podání Larryho Hagmana.
Vedle něj v Dallasu hráli také Patrick Duffy, Linda Grayová nebo Victoria Principalová. V roce 1980 způsobil celosvětový poprask dějový zvrat, ve kterém diváci museli dlouhých osm měsíců čekat na odpověď na otázku, kdo zastřelil postavu J. R. Epizoda dodnes patří mezi jednu z nejsledovanějších v historii americké televize. Přestože byl seriál často kritizován za přehnané dramatické zvraty a stereotypní postavy, mnohé zahraniční recenze mu i zpětně přisuzují zásadní vliv na podobu budoucí televizní tvorby.
Herkules (1995)
Herkules, další americký seriál vysílaný v devadesátých letech se stal jedním z nejpopulárnějších v dobrodružném žánru. V hlavní roli poloboha Herkula, který brání lidstvo před mýtickými nestvůrami i intrikami bohů, se objevil Kevin Sorbo. Postavu Herkula scenáristé vykreslili jako spravedlivého siláka s dobrým srdcem, který se snaží vítězit rozvahou a humorem. Po boku mu stál věrný přítel Iolaus v podání Michaela Hursta.
Herkules dal vzniknout i dalšímu seriálu Xena: Princezna bojovnice (je k vidění na Oneplay) a stal se součástí rozsáhlejší televizní mytologie devadesátých let. I přes své nízké rozpočty a občasné laciné triky si získal masovou oblibu a stal se kultovním. Kritici mu s odstupem času vyčítají především přehnané morality a historické nepřesnosti, vyzdvihují však jeho zábavnost a silný ženský i mužský vzor v hlavních postavách.
MacGyver (1985)
Kdo by mohl zapomenout na Anguse MacGyvera? Hrdinu, který se obejde beze zbraní a dokáže vyřešit kdejakou hrozbu jen nožem, sponkou do vlasů či vědomostmi? Hlavní roli ztvárnil v sedmi sériích a dvou televizních filmech Richard Dean Anderson. Tvůrcem MacGyvera byl Lee David Zlotoff, který se později podílel i na seriálu Námořní vyšetřovací služba.
Seriál se natáčel převážně ve Vancouveru a Los Angeles. Vedle Andersona se na obrazovce pravidelně objevoval také Dana Elcar jako jeho šéf a přítel Pete Thornton. MacGyver inspiroval celou generaci fanoušků, která se k jeho odkazu hrdě hlásí dodnes. V roce 2016 vznikl remake, dočkal se však spíše rozpačitého přijetí.
Roswell (1999)
Roswell spojoval prvky sci-fi s dramatem pro náctileté, čímž si získal oddanou fanouškovskou základnu. Vychází z knižní série Roswell High a vypráví příběh tří mimozemšťanů: Maxe, Michaela a Isabel, co po havárii vesmírné lodi vyrůstají jako lidé v malém městě Roswell v Novém Mexiku. Když Max zachrání život spolužačce, odhalí tím svou pravou identitu a odstartuje sérii událostí, která propojí oba dosud oddělené světy.
Vedlejší role si zahráli třeba Katherine Heigl, Brendan Fehr nebo Colin Hanks. Roswell měl sice jen tři série, nechyběla mu však silná emocionální linka, odlišný vizuální styl i zajímavý hudební doprovod. V roce 2019 vznikla nová verze pod názvem Roswell, New Mexico, velkého úspěchu se však nedočkala.
Sabrina - mladá čarodějnice (1996)
Sitcomová Sabrina - mladá čarodějnice se stala oblíbenou stálicí především mezi náctiletými diváky. V hlavní roli se představila Melissa Joan Hartová jako šestnáctiletá Sabrina, která objevuje své čarodějné schopnosti, zatímco žije se dvěma tetičkami Hildou a Zeldou, taktéž čarodějnicemi. A zatímco se snaží naučit ovládat své nově nabyté schopnosti, musí se vyrovnávat i s běžnými problémy náctiletých středoškoláků. Kromě dvou tetiček se oblíbeným hrdinou stal hlavně mluvící kocour Salem.
Vedle Melissy Joan Hartové si v seriálu zahráli také Caroline Rhea, Beth Brodericková či Nate Richert. Sabrina během let vystřídala střední školu, univerzitu i první zaměstnání jako novinářka. Recenze seriálu připisují body za citlivý pohled na dospívání, a ačkoliv stejně jako většina dřívějších seriálů pro náctileté trpí určitou naivitou, nabízí i dnes nadčasové kouzlo a vřelé příběhy.
Sedmé nebe (1996)
Rodinný seriál Sedmé nebe patřil ve své době mezi nejdéle vysílané americké seriály, které stejně jako třeba Krok za krokem nesly důrazné morální poselství. Vybízelo k tomu už povolání hlavního hrdiny – protestantského pastora Erica. Děj sleduje jeho rodinu, která se potýká s běžnými radostmi i strastmi společného života včetně témat jako šikana nebo závislosti.
Seriál se vysílal v letech 1996 až 2007 a z hereckých tváří se v něm vystřídal také Barry Watson nebo Jessica Bielová. A jak ho zpětně vidí kritici? Stejně jako v mnoha dalších případech se mu vyčítá moralizující tón a stereotypní řešení problémů. Do amerických televizních dějin se tak zapsal jako příkladná ukázka televizní tvorby zaměřené na konzervativnější publikum.
Veronica Mars (2004)
Veronica Mars, aneb seriál, který proslavil Kristen Bellovou. Kriminální drama sleduje středoškolačku z kalifornského přímořského městečka Neptune, co si přivydělává jako soukromá detektivka. Nejprve po boku svého otce, bývalého šerifa, a později na vlastní pěst. Pod povrchem slunečné atmosféry řeší vraždy, podvody, šikanu i korupci.
Kromě Kristen Bellové se ve třech sezonách seriálu, následném filmu a ještě jedné sérii objevili také Jason Dohring, Enrico Colantoni nebo Tina Majorino. Plusové body Veronica Mars dodnes sbírá za feministické ladění, které ve své době bylo na televizních obrazovkách stále spíše výjimkou.
A pokud jste po přečtení našich tipů dostali chuť ponořit se do nějaké té seriálové historie a pohlédnout znovu do očí svým oblíbeným hrdinům, nabídka je už v tuto chvíli široká. K vidění jsou seriály zmiňované v úvodu i Xena: Princezna bojovnice, Walker Texas Ranger, Akta X, JAG , Buffy, přemožitelka upírů, To je vražda napsala, Smallville nebo třeba Columbo.