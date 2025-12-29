Dallas, Herkules, nebo MacGyver? Hlasujte, který seriál byste rádi vrátili na obrazovky

Monika Zavřelová
  9:00
Streamovací služby v čele s Oneplay letos vsadily hned na několik návratů seriálů z devadesátých let a začátku milénia. Comeback zažily třeba Čarodějky, Melrose Place, Beverly Hills 90210 nebo Pobřežní hlídka. Co dalšího by mohlo zaujmout? Vybrali jsme osm zahraničních televizních hitů z podobné éry, které se natrvalo vepsaly do srdcí diváků.
Ze seriálu Herkules (1995)

Ze seriálu Herkules (1995) | foto: Universal Television

Jak se měnily hvězdy seriálu Dallas
Linda Grayová a Larry Hagman jako Sue Ellen a J.R. Ewingovi
Patrick Duffy jako Bobby Ewing v době, kdy jeho hlavu zdobily husté vlasy.
Richard Dean Anderson v seriálu MacGyver
20 fotografií

Ally McBealová (1997)

Seriál Ally McBealová, který v Česku vysílala Česká televize, patří k nejvýraznějším právnickým sériím konce devadesátých let. V hlavní roli se objevila Calista Flockhartová jako mladá právnička Ally, kterou si diváci zamilovali nejen díky jejímu chaotickému milostnému životu, ale i vnitřnímu světu naplněnému bizarními představami. Tvůrcem seriálu byl David E. Kelley, známý také díky Kauzám z Bostonu nebo nedávno uvedeným Sedmilhářkám.

Vedle Calisty Flockhartové si v seriálu zahráli třeba ještě Lucy Liu, Portia de Rossi či Peter MacNicol. V posledních sériích se připojil také Robert Downey Jr., jehož postava si měla Ally vzít. Kvůli hercovým osobním problémům však scenáristé museli příběh ukončit odlišně. Seriál získal ocenění, včetně Zlatého glóbu za nejlepší komediální dílo, zároveň ale čelil kritice třeba kvůli způsobu, jakým vyobrazoval ženy v právnickém prostředí.

Dallas (1978)

Americký seriál Dallas patří k nejslavnějším televizním ságám vůbec. V osmdesátých letech se stal mezinárodním fenoménem a československé (následně české) televizní obrazovky ovládl o dekádu později. Děj sleduje osudy ropné dynastie Ewingových z Texasu, především pak charismatického manipulátora J. R. Ewinga v podání Larryho Hagmana.

Vedle něj v Dallasu hráli také Patrick Duffy, Linda Grayová nebo Victoria Principalová. V roce 1980 způsobil celosvětový poprask dějový zvrat, ve kterém diváci museli dlouhých osm měsíců čekat na odpověď na otázku, kdo zastřelil postavu J. R. Epizoda dodnes patří mezi jednu z nejsledovanějších v historii americké televize. Přestože byl seriál často kritizován za přehnané dramatické zvraty a stereotypní postavy, mnohé zahraniční recenze mu i zpětně přisuzují zásadní vliv na podobu budoucí televizní tvorby.

Herkules (1995)

Herkules, další americký seriál vysílaný v devadesátých letech se stal jedním z nejpopulárnějších v dobrodružném žánru. V hlavní roli poloboha Herkula, který brání lidstvo před mýtickými nestvůrami i intrikami bohů, se objevil Kevin Sorbo. Postavu Herkula scenáristé vykreslili jako spravedlivého siláka s dobrým srdcem, který se snaží vítězit rozvahou a humorem. Po boku mu stál věrný přítel Iolaus v podání Michaela Hursta.

Herkules dal vzniknout i dalšímu seriálu Xena: Princezna bojovnice (je k vidění na Oneplay) a stal se součástí rozsáhlejší televizní mytologie devadesátých let. I přes své nízké rozpočty a občasné laciné triky si získal masovou oblibu a stal se kultovním. Kritici mu s odstupem času vyčítají především přehnané morality a historické nepřesnosti, vyzdvihují však jeho zábavnost a silný ženský i mužský vzor v hlavních postavách.

MacGyver (1985)

Kdo by mohl zapomenout na Anguse MacGyvera? Hrdinu, který se obejde beze zbraní a dokáže vyřešit kdejakou hrozbu jen nožem, sponkou do vlasů či vědomostmi? Hlavní roli ztvárnil v sedmi sériích a dvou televizních filmech Richard Dean Anderson. Tvůrcem MacGyvera byl Lee David Zlotoff, který se později podílel i na seriálu Námořní vyšetřovací služba.

Seriál se natáčel převážně ve Vancouveru a Los Angeles. Vedle Andersona se na obrazovce pravidelně objevoval také Dana Elcar jako jeho šéf a přítel Pete Thornton. MacGyver inspiroval celou generaci fanoušků, která se k jeho odkazu hrdě hlásí dodnes. V roce 2016 vznikl remake, dočkal se však spíše rozpačitého přijetí.

Roswell (1999)

Roswell spojoval prvky sci-fi s dramatem pro náctileté, čímž si získal oddanou fanouškovskou základnu. Vychází z knižní série Roswell High a vypráví příběh tří mimozemšťanů: Maxe, Michaela a Isabel, co po havárii vesmírné lodi vyrůstají jako lidé v malém městě Roswell v Novém Mexiku. Když Max zachrání život spolužačce, odhalí tím svou pravou identitu a odstartuje sérii událostí, která propojí oba dosud oddělené světy.

Vedlejší role si zahráli třeba Katherine Heigl, Brendan Fehr nebo Colin Hanks. Roswell měl sice jen tři série, nechyběla mu však silná emocionální linka, odlišný vizuální styl i zajímavý hudební doprovod. V roce 2019 vznikla nová verze pod názvem Roswell, New Mexico, velkého úspěchu se však nedočkala.

Sabrina - mladá čarodějnice (1996)

Sitcomová Sabrina - mladá čarodějnice se stala oblíbenou stálicí především mezi náctiletými diváky. V hlavní roli se představila Melissa Joan Hartová jako šestnáctiletá Sabrina, která objevuje své čarodějné schopnosti, zatímco žije se dvěma tetičkami Hildou a Zeldou, taktéž čarodějnicemi. A zatímco se snaží naučit ovládat své nově nabyté schopnosti, musí se vyrovnávat i s běžnými problémy náctiletých středoškoláků. Kromě dvou tetiček se oblíbeným hrdinou stal hlavně mluvící kocour Salem.

Vedle Melissy Joan Hartové si v seriálu zahráli také Caroline Rhea, Beth Brodericková či Nate Richert. Sabrina během let vystřídala střední školu, univerzitu i první zaměstnání jako novinářka. Recenze seriálu připisují body za citlivý pohled na dospívání, a ačkoliv stejně jako většina dřívějších seriálů pro náctileté trpí určitou naivitou, nabízí i dnes nadčasové kouzlo a vřelé příběhy.

Sedmé nebe (1996)

Rodinný seriál Sedmé nebe patřil ve své době mezi nejdéle vysílané americké seriály, které stejně jako třeba Krok za krokem nesly důrazné morální poselství. Vybízelo k tomu už povolání hlavního hrdiny – protestantského pastora Erica. Děj sleduje jeho rodinu, která se potýká s běžnými radostmi i strastmi společného života včetně témat jako šikana nebo závislosti.

Seriál se vysílal v letech 1996 až 2007 a z hereckých tváří se v něm vystřídal také Barry Watson nebo Jessica Bielová. A jak ho zpětně vidí kritici? Stejně jako v mnoha dalších případech se mu vyčítá moralizující tón a stereotypní řešení problémů. Do amerických televizních dějin se tak zapsal jako příkladná ukázka televizní tvorby zaměřené na konzervativnější publikum.

Veronica Mars (2004)

Veronica Mars, aneb seriál, který proslavil Kristen Bellovou. Kriminální drama sleduje středoškolačku z kalifornského přímořského městečka Neptune, co si přivydělává jako soukromá detektivka. Nejprve po boku svého otce, bývalého šerifa, a později na vlastní pěst. Pod povrchem slunečné atmosféry řeší vraždy, podvody, šikanu i korupci.

Kromě Kristen Bellové se ve třech sezonách seriálu, následném filmu a ještě jedné sérii objevili také Jason Dohring, Enrico Colantoni nebo Tina Majorino. Plusové body Veronica Mars dodnes sbírá za feministické ladění, které ve své době bylo na televizních obrazovkách stále spíše výjimkou.

A pokud jste po přečtení našich tipů dostali chuť ponořit se do nějaké té seriálové historie a pohlédnout znovu do očí svým oblíbeným hrdinům, nabídka je už v tuto chvíli široká. K vidění jsou seriály zmiňované v úvodu i Xena: Princezna bojovnice, Walker Texas Ranger, Akta X, JAG , Buffy, přemožitelka upírů, To je vražda napsala, Smallville nebo třeba Columbo.

Na který seriál byste se rádi podívali znovu?

celkem hlasů: 455
Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

Dallas, Herkules, nebo MacGyver? Hlasujte, který seriál byste rádi vrátili na obrazovky

Ze seriálu Herkules (1995)

Streamovací služby v čele s Oneplay letos vsadily hned na několik návratů seriálů z devadesátých let a začátku milénia. Comeback zažily třeba Čarodějky, Melrose Place, Beverly Hills 90210 nebo...

29. prosince 2025

Hudbu k Ledovému království jsem nechtěl prvoplánově dětskou, přiznává skladatel

Premium
Christophe Beck na světové premiéře filmu „Ledové království 2“ v divadle Dolby...

Skládal hudbu k Ledovému království, Pařbě ve Vegas, a podepsal se i pod hudební doprovod k snímkům od Marvel. Filmová hudba je podle něj tmelem emocí a nesmí být příliš okatá. „Když už scéna bez...

28. prosince 2025

Seděly jí ženy od rány. S mou vizáží hrát svůdnice? smála se Eva Svobodová

Premium
„Nebyla jsem typ na milovnice a princezny, ale stejně jsem si tu svou profesi...

Eva Svobodová patřila mezi nejvýraznější divadelní herečky, film jí ale mohl nabídnout daleko víc zajímavých rolí. Diváci si ji mohou pamatovat nejen ze Švejka a z komedie Drahé tety. Také jistě...

28. prosince 2025

Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Herečka Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v...

28. prosince 2025  10:46,  aktualizováno  13:16

Bardotová jako sexsymbol i ochránkyně zvířat. Připomeňte si její významné milníky

Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)

Herečka Brigitte Bardotová (†91) poznala světovou slávu i její odvrácenou tvář. Smysl života nakonec našla v ochraně zvířat. Ve Francii prosadila například zákon o milosrdnějším způsobu zabíjení na...

28. prosince 2025  12:15

GLOSA: Milostpaní, tak už proboha pojďte! Cibulkův kalendář láká do starých časů

Libuše Švormová a Rudolf Hrušínský ve filmu Jak se krade milión (1967)

Zpravidla kalendář slouží jako vodítko k prozaické současnosti, aby člověk věděl, kdy mají obchody zavřeno a na kdy se objednal k zubaři, ale existují také kalendáře, které týden co týden nabídnou...

28. prosince 2025  11:39

RECENZE: Zapletalův Cyrano, beaty plné citů. Poezie v hiphopové show zůstává

V rolích Cyrana, Roxany a Kristiána excelují Jiří Zapletal, Milana Gorská a...

Už když se před oponou ještě před zhasnutím objevila Maria Leherová coby spontánní prodavačka popcornu, cítil jsem, že to bude dobré. A bylo, víc než to. Ač trpím zdrženlivostí k závěrečným aplausům...

28. prosince 2025  8:13

Širokko, fantom s umrlčí maskou. Stínadla se bouří je román plný nejistoty a smrti

Premium
Ilustrace Jiřího Gruse k vydání knihy Stínadla se bouří z roku 2020.

Stínadla se bouří volně navazují na Záhadu hlavolamu a jsou jednou z nejlepších knih Jaroslava Foglara. Jde o moderní román plný nejistoty a nebezpečí. Rychlé šípy se v něm utkávají nejen se záludným...

27. prosince 2025

Rodiče své utrpení předávají dětem v genech. Mě uzdravilo psaní, líčí terapeutka

Premium
Anna Fodorová. Živila se filmem, psala televizní scénáře a učila na umělecké...

Živila se filmem, psala televizní scénáře a učila na umělecké škole, později Annu Fodorovou její minulost přivedla ke studiu psychoterapie. Vyrůstala v rodině dvou spisovatelů, ale sama začala psát...

27. prosince 2025

Co je Sandonoriko? Překlad Nekonečného příběhu kypí nekonečnou fantazií

Premium
Noah Hathaway ve filmu Nekonečný příběh (1984)

V čase předvánočním a mezi svátky se kromě všech možných pohádek a komedií v televizním programu objeví rovněž nestárnoucí fantasy klasika Nekonečný příběh. Tedy původní film z roku 1984 režiséra...

27. prosince 2025

Děti hlídá robot, rodiče mají jen jako hologram. Získá animák Arco Oscara?

Z filmu Arco

Rodinný animovaný film Arco nominovaný na Zlaté glóby a Evropské filmové ceny bude uveden v exkluzivních předpremiérách v českých kinech od 27. prosince do 4. ledna. Na produkci se podílela herečka...

27. prosince 2025  12:40

Zemřel klávesista a kytarista skupiny The Cure Perry Bamonte. Bylo mu 65 let

Perry Bamonte

Na Štědrý den zemřel ve věku 65 let klávesista a kytarista skupiny The Cure Perry Bamonte. Anglická indie rocková skupina to potvrdila na svém oficiálním webu. V prohlášení uvedla, že zemřel „po...

27. prosince 2025  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.