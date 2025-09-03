Seriál Zoo Nové začátky ještě letos skončí. Premiéru měl na Primě teprve v lednu

  13:06
Rodinný seriál Zoo Nové začátky končí. Skupina Prima se rozhodla zastavit výrobu nových dílů, podle svých slov se chce zaměřit na flexibilnější formáty a kratší série. Už natočené premiérové epizody mohou diváci vidět do konce letošního roku.
Šimon Opp, Filip Antonio, Filip František Červenka, Amelie Pokorná a Johanka...

Šimon Opp, Filip Antonio, Filip František Červenka, Amelie Pokorná a Johanka Nováčková v pokračování seriálu Zoo s pracovním názvem Zoo: Nové začátky (2025) | foto: FTV Prima

Šimon Opp, Johanka Nováčková a Filip Antonio
Roman Štabrňák a Zuzana Zlatohlávková v seriálu Zoo Nové začátky (2025)
Šimon Opp, Filip Antonio, Johanka Nováčková, Amelie Pokorná a Filip František...
Zuzana Zlatohlávková v seriálu Zoo Nové začátky (2025)
„Po úspěšném startu podzimní sezony, kdy jsme výrazně zabodovali s novinkami Polabí a Mladá krev u televizních diváků i na streamovací platformě prima+, jsme vyhodnotili, že seriál Zoo po roce vysílání dosáhl svého diváckého potenciálu, a proto jsme se rozhodli zaměřit se na nové projekty, které odpovídají naší dlouhodobé vizi v oblasti total videa,“ řekla Alex Ruzek, ředitelka programu skupiny Prima.

Premiéru měl seriál z prostředí zoologické zahrady 6. ledna 2025 na hlavní stanici Prima. Televize ho vysílá každý všední den od 18:00, týden dopředu ho v předpremiéře uvádí streamovací platforma prima+.

Hrají v něm například Filip Antonio, Adéla Gondíková, Alena Mihulová, Roman Štabrňák, Šimon Opp nebo Johana Nováčková.

GLOSA: Proč Nové začátky, když Zoo zase vidí zvířata jen z rychlíku

Nové začátky navázaly na předchozí seriál Zoo, který Prima vysílala od 13. ledna 2022 do poloviny října 2024. Část postav z něj proto přešla i do pokračování, přičemž tvůrci slibovali, že Nové začátky budou mít díky příchodu dalších postav novou dynamiku.

„Seriál Zoo i spin-off Zoo Nové začátky byly pro nás po čtyři roky důležitým formátem a vážíme si toho, že jsme společně se štábem v mimořádně krátké době vybudovali dobře fungující ,továrnu na seriálʻ, která dokázala v neuvěřitelném tempu a kvalitě odvádět práci, na kterou mohli být všichni hrdí,“ uvedla výrobní ředitelka skupiny Prima Lucie Kršáková a poděkovala štábu a hercům. „Věříme, že se s mnohými z nich znovu potkáme u dalších projektů,“ dodala.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

