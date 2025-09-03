Seriál Zoo Nové začátky ještě letos skončí. Premiéru měl na Primě teprve v lednu

„Po úspěšném startu podzimní sezony, kdy jsme výrazně zabodovali s novinkami Polabí a Mladá krev u televizních diváků i na streamovací platformě prima+, jsme vyhodnotili, že seriál Zoo po roce vysílání dosáhl svého diváckého potenciálu, a proto jsme se rozhodli zaměřit se na nové projekty, které odpovídají naší dlouhodobé vizi v oblasti total videa,“ řekla Alex Ruzek, ředitelka programu skupiny Prima.
Premiéru měl seriál z prostředí zoologické zahrady 6. ledna 2025 na hlavní stanici Prima. Televize ho vysílá každý všední den od 18:00, týden dopředu ho v předpremiéře uvádí streamovací platforma prima+.
Hrají v něm například Filip Antonio, Adéla Gondíková, Alena Mihulová, Roman Štabrňák, Šimon Opp nebo Johana Nováčková.
Nové začátky navázaly na předchozí seriál Zoo, který Prima vysílala od 13. ledna 2022 do poloviny října 2024. Část postav z něj proto přešla i do pokračování, přičemž tvůrci slibovali, že Nové začátky budou mít díky příchodu dalších postav novou dynamiku.
„Seriál Zoo i spin-off Zoo Nové začátky byly pro nás po čtyři roky důležitým formátem a vážíme si toho, že jsme společně se štábem v mimořádně krátké době vybudovali dobře fungující ,továrnu na seriálʻ, která dokázala v neuvěřitelném tempu a kvalitě odvádět práci, na kterou mohli být všichni hrdí,“ uvedla výrobní ředitelka skupiny Prima Lucie Kršáková a poděkovala štábu a hercům. „Věříme, že se s mnohými z nich znovu potkáme u dalších projektů,“ dodala.