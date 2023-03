ANKETA: Od Dallasu k Last Of Us. Seriálové znělky se stávají fenoménem

Ty nejlepší seriály se vám usadí v paměti a to samé dokážou i jejich znělky. Tak začíná článek britské BBC, který sepsala Clare Thorpová.

I přes možnost tlačítka „Skip Intro“, které je podle údajů Netflixu použito 136 milionkrát za den, se totiž ty nejlepší seriálové znělky stávají doslova nepřeskočitelnými. „Od časů Dallasu a jeho záběrů na tři stejné obličeje zároveň jsme ušli dlouhou cestu, nehledě na to, jak ikonická tato znělka byla,“ píše se v textu.

Vzhledem k záplavě seriálů je pro tvůrce úvodní znělka často jedním z mála způsobů, jak diváka zaujmout a ukázat mu, že právě jejich dílo nabídne něco originálního.

Právě znělka Dallasu však nezávisle na tom, jak zastarale může nyní její grafika působit, patří dodnes mezi ty nejznámější. Co za to může? Pochopitelně slavná melodie Jerrolda Immela. Doprovodná hudba je totiž důležitou součástí i nejlepších znělek dnešních seriálových hitů.

Vedle notoricky známé Hry o trůny, kde hudbu složil Ramin Djawadi, jmenujme především první sérii mysteriozní krimi Temný případ (True Detective), jejíž úvod byl postaven na hitu Far from Any Road americké alternativní country kapely Handsome Family. Z nedávné doby pak hudebně zaujala první a především druhá řada satirické série Bílý Lotos, kde se úvodní chytlavá melodie (upravená podle místopisného zasazení dané série) dokonce stala nečekaným klubovým hitem.

Aktuální seriálová událost, dystopická série Last Of Us, pak (podobně jako dříve Hra o trůny s mechanickou mapou Západozemí) vedle hudby sází i na výrazné grafické ztvárnění. Do nehostinného světa mykotické nákazy tak diváka vede rozrůstající se podhoubí. Tvůrci do něj přitom ukryli hned několik narážek. Pozorný divák si ve spleti všimne vyobrazení mapy USA, horizontu velkoměsta, křičícího obličeje a závěrem pak dvou postav - hlavních hrdinů na jejich strastiplné pouti.

Autory jsou Andy Hall a Nadia Tzuo ze studia Elastic, kteří se snažili do znělky dostat vše podstatné, aby navnadili i diváky, jež dosud o původně herní svět The Last Of Us nezavadili.

„Znělka naznačuje, kam se časově ve světě The Last Of Us dostáváme a zároveň ukazuje neúprosnou povahu tohoto organismu, který kompletně poráží a požírá lidstvo,“ vysvětluje Hall k intru, která jinak logem i hudbou zůstává věrné herní předloze.

Znělka seriálu Last Of Us už na YouTube přesahuje milion zhlédnutí. Zmiňovaná úvodní sekvence Hry o trůny, pod kterou je mimochodem podepsáno stejné studio, však dosáhla už na 42 milionů. Právě ikonická znělka veleúspěšného fantasy seriálu pomohla těmto tvůrcům k dalším prestižním zakázkám: Koruna, Westworld, Jeho temné esence, Temný případ, Pachinko. Za vším stojí studio Elastic.

„Denně nám chodí tak tři až pět nabídek. Všichni producenti chtějí úvodní sekvence a bojují o ně. Je to pro ně jednak důležitá část seriálu, ale zároveň i marketingový nástroj. Moment, kdy divák odloží telefon a nechá se vtáhnout do světa, který chce sledovat. Znělka nastavuje úvodní tón,“ popisuje producentka Elastic Kate Berry.

Berry upozorňuje, že svět televizních znělek oživila práce Kylea Coopera, autora úvodní děsivé sekvence k American Horror Story. A byl to ten samý autor, kdo před osmadvaceti lety stál za oceňovanou úvodní znělkou k Fincherově thrilleru Sedm.

„Jeho práce na Sedm byla ve světě titulků opravdu událost. Dnes si už téměř každý filmař dává záležet na představení titulu filmu, ovšem Kyle Cooper tento styl díky American Horror Story přenesl i do světa televizních seriálů,“ popisuje producentka.

Vedle hudby a grafického zpracování pak článek BBC upozorňuje na další dvě roviny, jež mohou dělat úvodní sekvenci kultovní. Může to být jednak jejich zdánlivá prostoduchost, která však lze snadno zparodovat. Takové znělky pak opakovaně ožívají v různých memech, jako se to daří průzračně lehké titulkové pasáži seriálu Stranger Things.

A nebo úplně naopak: jejich rafinovanost, která nutí diváka pouštět si znělku opakovaně a objevovat další a další skryté významy či zprvu přehlédnuté detaily. Do této skupiny patří opět Hra o trůny a z poslední doby hlavně seriál Odloučení (Severence) streamovací platformy Apple TV+ se svým surreálně psychedelickým motivem.

Jsou ale i tací, pro které sebepropracovanější znělka bledne před návalem nostalgie způsobené úvodními tóny melodie z Pobřežní hlídky, Akt X či třeba Beverly Hills 90210. Tedy seriálů, které patřily do časů úplně odlišné televizní reality, než ve které žijeme dnes.