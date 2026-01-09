Seriál Vyprávěj je pro mnoho českých diváků něco jako rodinné album. Nyní se vrací v hlavním vysílacím čase na ČT1 úplně od prvního dílu a my můžeme znovu sledovat osudy Dvořákových od roku 1964. Jenže zatímco retro rekvizity sedí téměř na chlup, věková matematika seriálu je pořádná divočina. Věděli jste, že představitelka seriálové matky je o řadu let mladší než její syn?
Seriál Vyprávěj, který posbíral pět cen TýTý, je postaven na subjektivním vyprávění syna Honzy. Právě tento „filtr vzpomínek“ je klíčem k tomu, proč v seriálu čas plyne jinak než v občanském průkazu herců. Pojďme si rozebrat největší paradoxy, které při sledování repríz bijí do očí.
Matka, která je o 104 měsíců mladší než syn
Největší kuriozita seriálu Vyprávěj? Prazvláštní situace, kterou by nevymyslel ani nejkreativnější scénárista, nastala, když v páté sérii převzal roli dospělého Jana Dvořáka Matěj Hádek, narozen v listopadu 1975. Jeho seriálová maminka Andrea Růžičková (tehdy Kerestešová) se totiž narodila až v červenci 1984.
Matematika je neúprosná: V den, kdy se Andrea narodila, bylo Matěji Hádkovi už 8 let, 7 měsíců a 22 dní. V reálném životě by tedy budoucí „syn“ mohl svou „matku“ jako žák základní školy vozit v kočárku v parku. O něco rozumnější věkový rozdíl byl u dřívějšího představitele Honzy, Braňa Holička – ten je o jeden rok mladší než Andrea.
Věděli jste, že…?
… Andrea Kerestešová se narodila 20 let po roce 1964, kdy jako seriálová Eva přijela do Prahy studovat vysokou školu?
… přestože by Karel a Eva měli být vrstevníky, v reálném životě je Roman Vojtek přibližně o 12 let starší než jeho seriálová manželka?
… když Andrea Kerestešová hrála v posledních dílech šedesátnici, bylo jí ve skutečnosti 29 let?
… v prvních dílech seriálu, kdy byl Karel mladý vysokoškolák, jeho představiteli Romanu Vojtkovi bylo 37 let?
Osmdesátníci, kterým táhne na šedesát
Zatímco u Karla a Evy postupem sérií maskéři vráskami nešetřili, u rodičů Karla Dvořáka – Josefa a Jany – narážíme na opačný extrém. Pojďme počítat:
- Rok 1964: Na začátku seriálu je jejich syn Karel studentem VŠ (cca 22 let). Josef a Jana se tedy museli narodit kolem roku 1922.
- Rok 1989: V době sametové revoluce by Josefu a Janě mělo být zhruba 67 let.
- Rok 2005: V závěru seriálu by tito stále mladě vypadající důchodci oslavili neuvěřitelných 83 let.
Pro Romana Vojtka (Karla) byla jeho seriálová matka, kterou hrála Veronika Freimanová, reálně starší jen o 17 let – v pozdějších fázích seriálu tak pod vrstvou zestaršujícího líčení působili spíše jako sourozenci. Už jen z toho důvodu, že Veronika Freimanová stále vypadá, přes veškerou snahu maskérů o opak, zkrátka skvěle.
„Nejsme učebnice, jsme paměť,“ vzkazují tvůrci
Scenárista Rudolf Merkner a režisér Biser Arichtev se kritice věkových paradoxů vždy bránili elegantně. Vyprávěj je totiž koncipováno jako subjektivní vyprávění syna Honzy. Ten listuje rodinným albem a vzpomíná.
„Vyprávěj není historická rekonstrukce, ale vyprávění pamětníka,“ zdůrazňoval Merkner. V paměti věci nefungují podle kalendáře. Své rodiče si často pamatujeme „v určitém věku“ a čas v našich vzpomínkách skáče. Masky tak neměly být biologicky přesné, ale sloužily jako navigační pomůcka. Divák musel během sekundy po přepnutí kanálu poznat, v jaké dekádě se zrovna nacházíme.
Zákulisní perličky: Co masky (ne)utajily?
Aby seriál působil autenticky, museli maskéři a rekvizitáři čarovat. Tady je několik faktů, které v televizi neuvidíte:
- Výměna režiséra: Prvních pár dílů točil Rudolf Tesáček. Produkci se ale jeho pojetí nezamlouvalo, a tak nastoupil Biser A. Arichtev, který většinu scén přetočil. I díky tomu má seriál tak unikátní vizuální styl.
- Svatba se skutečným farářem: Svatba Karla a Evy, kterou uvidíte hned v prvním díle, se točila ve vysvěceném kostele. Roman Vojtek vzpomínal, že je oddával skutečný farář, což prý scéně dodalo nečekanou vážnost.
- Historické přešlapy: Diváci si v první sérii stěžovali na špatné etikety piva nebo moderní plastová okna v pozadí. Scenáristé to vyřešili geniálně: ve scénáři se objevila věta, že Honzovo vyprávění jsou jen jeho občas nepřesné vzpomínky. Tím se každá chyba stala záměrem.
- Role Věry Nedbalové: Původně ji měla hrát Dagmar Havlová, která ale kvůli nemoci musela odmítnout. Roli získala Veronika Žilková a vytvořila v ní jednu ze svých nejvýraznějších seriálových postav.
První série Vyprávěj měla premiéru 31. srpna 2009, poslední díl se vysílal 14. června 2013. Děj seriálu se odehrává od roku 1964, kdy se Karel s Evou potkají na vysoké škole, do roku 2005, kdy mají vnoučata.