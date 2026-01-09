Syn starší než matka a podivný věk rodičů. Jakými paradoxy mate seriál Vyprávěj

Ivana Vaňkátová
  9:52
Ve středu 7. ledna 2026 se na obrazovky ČT1 vrátila legendární sága Vyprávěj, a diváci se tak mohou znovu dojímat nad osudy rodiny Dvořákových. Pokud se ale na jejich rodokmen podíváte s kalkulačkou v ruce a znalostí dat narození herců, narazíte na neuvěřitelné paradoxy.
Populární, oblíbený a ceněný seriál Vyprávěj a dvě jeho klíčové postavy –...

Populární, oblíbený a ceněný seriál Vyprávěj a dvě jeho klíčové postavy – maminka a později babička Jana Dvořáková (Veronika Freimanová) a její snacha Eva (Andrea Kerestešová). Jak se k jeho režírování Biser Arichtev dostal? „Spadl mi do klína tak, že se producenti a Česká televize rozhodli, že změní režiséra,“ vzpomíná. „Vůbec jsem po tom netoužil a na rozhodnutí jsem měl asi dvě hodiny.“ | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Ze seriálu Vyprávěj
Alžběta Stanková a Andrea Růžičková v seriálu Vyprávěj (2013)
Roman Vojtek a Andrea Kerestešová - Natáčení seriálu Vyprávěj (2009)
Roman Vojtek, Nela Boudová a Svatopluk Skopal při natáčení seriálu Vyprávěj
Seriál Vyprávěj je pro mnoho českých diváků něco jako rodinné album. Nyní se vrací v hlavním vysílacím čase na ČT1 úplně od prvního dílu a my můžeme znovu sledovat osudy Dvořákových od roku 1964. Jenže zatímco retro rekvizity sedí téměř na chlup, věková matematika seriálu je pořádná divočina. Věděli jste, že představitelka seriálové matky je o řadu let mladší než její syn?

Seriál Vyprávěj, který posbíral pět cen TýTý, je postaven na subjektivním vyprávění syna Honzy. Právě tento „filtr vzpomínek“ je klíčem k tomu, proč v seriálu čas plyne jinak než v občanském průkazu herců. Pojďme si rozebrat největší paradoxy, které při sledování repríz bijí do očí.

Roman Vojtek a Andrea Kerestešová - Natáčení seriálu Vyprávěj (2009)

Hlavní hrdinové seriálu Vyprávěj - Poslední klapka seriálu Vyprávěj

Matka, která je o 104 měsíců mladší než syn

Největší kuriozita seriálu Vyprávěj? Prazvláštní situace, kterou by nevymyslel ani nejkreativnější scénárista, nastala, když v páté sérii převzal roli dospělého Jana Dvořáka Matěj Hádek, narozen v listopadu 1975. Jeho seriálová maminka Andrea Růžičková (tehdy Kerestešová) se totiž narodila až v červenci 1984.

Matematika je neúprosná: V den, kdy se Andrea narodila, bylo Matěji Hádkovi už 8 let, 7 měsíců a 22 dní. V reálném životě by tedy budoucí „syn“ mohl svou „matku“ jako žák základní školy vozit v kočárku v parku. O něco rozumnější věkový rozdíl byl u dřívějšího představitele Honzy, Braňa Holička – ten je o jeden rok mladší než Andrea.

Věděli jste, že…?

… Andrea Kerestešová se narodila 20 let po roce 1964, kdy jako seriálová Eva přijela do Prahy studovat vysokou školu?

… přestože by Karel a Eva měli být vrstevníky, v reálném životě je Roman Vojtek přibližně o 12 let starší než jeho seriálová manželka?

… když Andrea Kerestešová hrála v posledních dílech šedesátnici, bylo jí ve skutečnosti 29 let?

… v prvních dílech seriálu, kdy byl Karel mladý vysokoškolák, jeho představiteli Romanu Vojtkovi bylo 37 let?

Osmdesátníci, kterým táhne na šedesát

Zatímco u Karla a Evy postupem sérií maskéři vráskami nešetřili, u rodičů Karla Dvořáka – Josefa a Jany – narážíme na opačný extrém. Pojďme počítat:

  • Rok 1964: Na začátku seriálu je jejich syn Karel studentem VŠ (cca 22 let). Josef a Jana se tedy museli narodit kolem roku 1922.
  • Rok 1989: V době sametové revoluce by Josefu a Janě mělo být zhruba 67 let.
  • Rok 2005: V závěru seriálu by tito stále mladě vypadající důchodci oslavili neuvěřitelných 83 let.

Pro Romana Vojtka (Karla) byla jeho seriálová matka, kterou hrála Veronika Freimanová, reálně starší jen o 17 let – v pozdějších fázích seriálu tak pod vrstvou zestaršujícího líčení působili spíše jako sourozenci. Už jen z toho důvodu, že Veronika Freimanová stále vypadá, přes veškerou snahu maskérů o opak, zkrátka skvěle.

Ze seriálu Vyprávěj – Nela Divíšková a Veronika Freimanová.

Roman Vojtek, Nela Boudová a Svatopluk Skopal při natáčení seriálu Vyprávěj

„Nejsme učebnice, jsme paměť,“ vzkazují tvůrci

Scenárista Rudolf Merkner a režisér Biser Arichtev se kritice věkových paradoxů vždy bránili elegantně. Vyprávěj je totiž koncipováno jako subjektivní vyprávění syna Honzy. Ten listuje rodinným albem a vzpomíná.

„Vyprávěj není historická rekonstrukce, ale vyprávění pamětníka,“ zdůrazňoval Merkner. V paměti věci nefungují podle kalendáře. Své rodiče si často pamatujeme „v určitém věku“ a čas v našich vzpomínkách skáče. Masky tak neměly být biologicky přesné, ale sloužily jako navigační pomůcka. Divák musel během sekundy po přepnutí kanálu poznat, v jaké dekádě se zrovna nacházíme.

Mahulena Bočanová v seriálu Vyprávěj (2012)

Hana Vagnerová a Jaromír Nosek v seriálu Vyprávěj (2009)

Zákulisní perličky: Co masky (ne)utajily?

Aby seriál působil autenticky, museli maskéři a rekvizitáři čarovat. Tady je několik faktů, které v televizi neuvidíte:

  • Výměna režiséra: Prvních pár dílů točil Rudolf Tesáček. Produkci se ale jeho pojetí nezamlouvalo, a tak nastoupil Biser A. Arichtev, který většinu scén přetočil. I díky tomu má seriál tak unikátní vizuální styl.
  • Svatba se skutečným farářem: Svatba Karla a Evy, kterou uvidíte hned v prvním díle, se točila ve vysvěceném kostele. Roman Vojtek vzpomínal, že je oddával skutečný farář, což prý scéně dodalo nečekanou vážnost.
  • Historické přešlapy: Diváci si v první sérii stěžovali na špatné etikety piva nebo moderní plastová okna v pozadí. Scenáristé to vyřešili geniálně: ve scénáři se objevila věta, že Honzovo vyprávění jsou jen jeho občas nepřesné vzpomínky. Tím se každá chyba stala záměrem.
  • Role Věry Nedbalové: Původně ji měla hrát Dagmar Havlová, která ale kvůli nemoci musela odmítnout. Roli získala Veronika Žilková a vytvořila v ní jednu ze svých nejvýraznějších seriálových postav.

Ján Jackuliak a Veronika Žilková v seriálu Vyprávěj (2011)

První série Vyprávěj měla premiéru 31. srpna 2009, poslední díl se vysílal 14. června 2013. Děj seriálu se odehrává od roku 1964, kdy se Karel s Evou potkají na vysoké škole, do roku 2005, kdy mají vnoučata.

