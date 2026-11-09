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Seriál Stranger Things se vrátí. Tvůrci odhalí, co se dělo před zrozením Vecny

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  14:12
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Stranger Things

Stranger Things | foto: Netflix

Nancy a Jonathan, Stranger Things
Charlie Heaton v roli Jonathana Byerse a Natalia Dyerová jako Nancy Wheelerová...
Linda Hamiltonová jako doktorka Kay ve Stranger Things 5
Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson a Joe Keery jako Steve Harrington ve...
55 fotografií
Netflix si objednal prequel jednoho ze svých nejúspěšnějších seriálů Stranger Things. Ponese název Other Worlds: A Stranger Things Adventure a jeho premiéra je naplánována na rok 2028. Nový seriál by se měl odehrávat v 50. letech minulého století a odhalit události, které předcházely ději původní série. Její poslední díl Netflix odvysílal v roce 2025.

Netflix potvrdil nové Stranger Things. O čem budou a kdy se budou vysílat?

Tvůrci seriálu Stranger Things Matt a Ross Dufferovi v jednom z rozhovorů naznačili, že prequel se zaměří na události, které se odehrály předtím, než byl Henry Creel alias hlavní záporák Vecna vystaven nadpřirozené látce, jež mu propůjčila jeho schopnosti.

Děj se bude odehrávat v roce 1955 v Marionu v Nevadě. Další podrobnosti o příběhu zatím tvůrci nesdělili. „O seriálu Other Worlds: A Stranger Things Adventure sníme už mnoho let a vidět, jak se stává skutečností, je neskutečné a vzrušující,“ cituje bratry Dufferovy časopis Variety.

Stranger Things
Nancy a Jonathan, Stranger Things
Charlie Heaton v roli Jonathana Byerse a Natalia Dyerová jako Nancy Wheelerová ve Stranger Things 5
Linda Hamiltonová jako doktorka Kay ve Stranger Things 5
55 fotografií

„Jsme nesmírně vděční našemu úžasnému týmu spolupracovníků: naší showrunnerce Kate Trefryové, která s námi stojí v první linii už od druhé řady a napsala také Stranger Things: The First Shadow, a našemu režisérovi Joeovi Wrightovi, brilantnímu umělci, jehož práci už dlouho obdivujeme. Nemůžeme se dočkat, až uvidíte, co pro vás chystají,“ uvedli bratři.

„Je to jako Stranger Things, ale zároveň jde o vzrušující novinku s novým prostředím, novými hrdiny i padouchy a novým… Vlastně víc už prozradit nemůžeme. Mezitím sledujte oblohu, nerdové,“ dodali Dufferovi.

Tvůrci Stranger Things Matt Duffer a Ross Duffer

„Díky podpoře Netflixu a společnosti 21Laps jsme si užili nejlepší chvíle v životě, když jsme se znovu ponořili do všech hrůz, zázraků a záhad této vlajkové lodi a zároveň vyprávěli zcela nový příběh, který vás, jak doufáme, znovu ohromí a zlomí vám srdce. Je tu ještě tolik záhad k prozkoumání,“ uvedla Trefryová.

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