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Návyková pocta osmdesátkám. Je to deset let, co se v Hawkinsu začaly dít divné věci

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  8:08
Záběr z třetí řady amerického seriálu Stranger Things

Záběr z třetí řady amerického seriálu Stranger Things | foto: Netflix

Obývací pokoj Ikea inspirovaný seriálem Stranger Things
Charlie Heaton v roli Jonathana Byerse a Natalia Dyerová jako Nancy Wheelerová...
Hvězdy seriálu Stranger Things (zleva) Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb...
Tvůrci Stranger Things Matt Duffer a Ross Duffer
22 fotografií
Mysteriózní hororový seriál Stranger Things si získal srdce miliony televizních diváků nejen ve Spojených státech, ale i napříč světem. Bodoval také u odborné kritiky. Dílo americké streamovací společnosti Netflix, za nímž stojí bratři Dufferovi, slaví deset let od své premiéry. První díl byl slavnostně uveden 15. července roku 2016.

Seriál se odehrává v 80. letech minulého století ve fiktivním americkém městě v Indianě. Hlavními postavami jsou čtyři kamarádi, kteří nejsou ve škole moc oblíbení a večery tráví společně hraním her.

Záběr z třetí řady amerického seriálu Stranger Things
Obývací pokoj Ikea inspirovaný seriálem Stranger Things
Charlie Heaton v roli Jonathana Byerse a Natalia Dyerová jako Nancy Wheelerová ve Stranger Things 5
Hvězdy seriálu Stranger Things (zleva) Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin a Finn Wolfhard
22 fotografií

K nim se posléze přidává dívka s telepatickými a telekinetickými schopnostmi, která unikla z tajné místní laboratoře, kde byla testovacím subjektem. Seriál, oceňovaný mimo jiné za dobovou atmosféru, hojně nabízí odkazy na popkulturu 80. let.

Za populárním seriálem stojí bratři Matt a Ross Dufferovi. Sága o podivných událostech v malém městečku Hawkins získala také řadu ocenění (například nominace na Zlaté glóby pro herce Winonu Ryderovou a Davida Harboura) a vysoká hodnocení od recenzentů.

Finále seriálu Stranger Things vydělalo za dva dny v kinech přes 515 milionů korun

Například populární agregátor recenzí server Rotten Tomatoes udělil první řadě 97 procent a hodnocení „vzrušující, srdcervoucí a občas děsivé“. „Stranger Things působí jako návyková pocta Spielbergovým filmům a retro televizi z 80. let,“ uvedl mimo jiné tento web.

Seriál, který má celkem 42 dílů v pěti řadách, završil více než dvouhodinový díl, který na závěr loňského roku promítalo na 620 kin ve Spojených státech a Kanadě a zároveň byl dostupný i přímo na platformě Netflix.

GLOSA: Rozhořčení vs. nadšení. Zakončení Stranger Things dělí diváky na dva tábory

Kolem finálové epizody se po jejím uvedením šířily mezi fanoušky konspirace, že by se nemuselo jednat o zcela poslední díl. Netflix však tyto fámy nepotvrdil a jiný konec již nepřidal.

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