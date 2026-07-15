Seriál se odehrává v 80. letech minulého století ve fiktivním americkém městě v Indianě. Hlavními postavami jsou čtyři kamarádi, kteří nejsou ve škole moc oblíbení a večery tráví společně hraním her.
K nim se posléze přidává dívka s telepatickými a telekinetickými schopnostmi, která unikla z tajné místní laboratoře, kde byla testovacím subjektem. Seriál, oceňovaný mimo jiné za dobovou atmosféru, hojně nabízí odkazy na popkulturu 80. let.
Za populárním seriálem stojí bratři Matt a Ross Dufferovi. Sága o podivných událostech v malém městečku Hawkins získala také řadu ocenění (například nominace na Zlaté glóby pro herce Winonu Ryderovou a Davida Harboura) a vysoká hodnocení od recenzentů.
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Například populární agregátor recenzí server Rotten Tomatoes udělil první řadě 97 procent a hodnocení „vzrušující, srdcervoucí a občas děsivé“. „Stranger Things působí jako návyková pocta Spielbergovým filmům a retro televizi z 80. let,“ uvedl mimo jiné tento web.
Seriál, který má celkem 42 dílů v pěti řadách, završil více než dvouhodinový díl, který na závěr loňského roku promítalo na 620 kin ve Spojených státech a Kanadě a zároveň byl dostupný i přímo na platformě Netflix.
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Kolem finálové epizody se po jejím uvedením šířily mezi fanoušky konspirace, že by se nemuselo jednat o zcela poslední díl. Netflix však tyto fámy nepotvrdil a jiný konec již nepřidal.