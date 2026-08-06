Točí se dvanáctá řada seriálu Specialisté, přidají se Frej či Brožová

Díky delší metráži slibují tvůrci propracovanější psychologii postav. Vyšetřovatelé pod vedením majora Strouhala v podání Martina Dejdara se nemění, doplní je však několik známých hereckých tváří v epizodních rolích, v prvních dílech například Ladislav Frej nebo Kateřina Brožová.
„Tentokrát jsme měli mezi řadami delší pauzu, takže jsem se na začátek nové série hodně těšil. A jak tomu bývá při dlouhém čekání, sejde se toho pak víc najednou. Ale zvládáme to, i když je to náročné. Jsme tu zkrátka všichni moc rádi a společně zvládáme i ta veliká vedra, která nás aktuálně všechny trápí,“ popsal své zážitky ze zahájení natáčení Dejdar.
„Je moc fajn být zase zpět na natáčení Specialistů. Těšila jsem se na svou postavu Emy i na kolegy a štáb. Zároveň jsem také zvědavá, jaké případy si pro nás scenáristé v nové řadě připravili,“ doplnila své dojmy z návratu Patricie Solaříková, která hraje kapitánku Královou.
Novou kapitolu otevírá příchod Tomáše Hrušky, který se dosud věnoval především výrazným kriminálním titulům. „Převzít jako kreativní producent záštitu nad projektem, který má za sebou jedenáct úspěšných řad, je velká zodpovědnost. Jsem nadšený z nasazení celého štábu i z přístupu herců a jsem zvědavý, co diváci řeknou na dvanáctou řadu. Čeká je spousta novinek a napínavé, žánrově pestré epizody,“ líčí Hruška.
Na jaře 2025 se na obrazovkách Novy představila jedenáctá řada Specialistů. Premiérové díly krimiseriálu v průměru sledovala čtvrtina všech diváků sedících u televize ve věkové kategorii od 15 do 54 let, v širší cílové skupině včetně dětí je sledoval průměrně milion zájemců.