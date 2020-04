Místo Pišty Hufnágla si vzala Pepu Smolíka. A vznikla legenda

Na svět přišli dříve než Simpsonovi, kteří v charakterech postav vykazují řadu shodných rysů, a třebaže maďarská rodina Smolíkových nevydržela s dechem tak dlouho jako její američtí následovníci, v historii animovaných seriálů obsadila významnou kapitolu.

Vděčné divácké retro 70. let ještě posílí fakt, že od pondělí se obyvatelé budapešťského činžáku vynoří na stanici Prima Cool s původním dobovým dabingem. Chytrý tah, protože nic nemůže pamětníka otrávit víc, než když na něj staří dobří známí promluví neznámými hereckými hlasy.

V obecném povědomí se může televizní animovaná tvorba stále ještě překrývat s pojmem výhradně dětské zábavy, ovšem právě Smolíkovi spadají mezi rané bořiče takového mýtu. Dokonce hned úvodní ze tří řad seriálu, Odkaz budoucnosti aneb Podivuhodná dobrodružství rodiny Smolíkovy, byla adresována hlavně dospělým.

Satira plná narážek na dobové společenské poměry nadto zakusila bezmála disidentský osud, jakmile totiž Smolíkovi poprvé dorazili do totalitního Československa, nepomohlo jim ani, že pocházejí z takzvaně spřáteleného východního bloku.

Některé epizody zakázal zdejší komunistický režim vysílat vůbec, do jiných zasahovaly nůžky ideologických cenzorů. Z dnešního pohledu se to zdá směšné, ale dost možná i pro to, co vyčetli mezi řádky, si lidé Smolíkovy zamilovali.

Na první sérii z roku 1970 navázaly později ještě dva cykly, Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka z roku 1973 a Podivuhodné prázdniny rodiny Smolíkovy z roku 1980. Sestava hlavních hrdinů dovedla některé fanoušky ke spiklenecké teorii, že přinejmenším hlavu rodiny, otylého nešiku Pepu Smolíka, okopíroval Homer Simpson.

Pouze s tím rozdílem, že ve Springfieldu neznají větu, kterou tak často opakuje Pepova utrápená žena Gábi Smolíková: „Že já jsem si nevzala Pištu Hufnágla!“ Mimochodem právě za jejím dávným nápadníkem se celá rodinka i se sousedem vypraví v posledním seriálu.

Do týmu dále patří pubertální dcera Týna, její mladší bratr, geniální vynálezce Ládík, a mluvící pes jménem Zorro, který s chlapcem absolvuje dobrodružné výpravy. Třeba i do kosmu za bizarními planetami na podomácku sestrojené nafukovací vesmírné lodi Gulliver 5.

Přestože se zrodili za železnou oponou, našli si Smolíkovi vedle Rumunska či Bulharska nadšené ctitele rovněž v Itálii, Nizozemsku, Německu a dalších západních zemích. Což nejen tehdy znamenalo výnosný vývozní artikl, takže se v roce 2005 začala připravovat čtvrtá série, v níž se měla rodina Smolíkových vyrovnat s érou internetu. Ale nenašly se peníze a projekt utichl.

Možná je to dobře, protože oživování legend končívá často zklamáním. Navíc už v 80. letech zemřel scenárista József Romhányi a před třemi roky i režisér József Nepp, který se podílel ještě na zamýšleném pokračování na téma Smolíkovi versus počítače.

Jediné, co z plánů pohřbených tehdejší ekonomickou krizí zbylo, jsou dvě krátké epizody zveřejněné na YouTube. V maďarštině jim asi porozumí málokdo, nicméně Smolíkovi náležejí k titulům, u kterých stačí třeba jen jejich znělka, aby se člověk začal usmívat.