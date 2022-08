Dokážou pestřejší draci napravit reputaci Hry o trůny? Rod draka je tu

Když se v posledních minutách finální epizody seriálové ságy Hra o trůny Jon Snow loučil s potomky rodu Starků, aby zamířil do vyhnanství na Castle Black, místo kýženého dojetí patrně velká část fanoušků seriálu skřípala zuby. A nebo si naopak oddychla, že má konečně za sebou agónii posledních dvou řad původně tak vychvalovaného seriálu.

Ukvapené pospojování všech nesouvisejících linek a především absence knižního základu tak snadno učinilo z vychvalovaného televizního fenoménu scenáristický debakl. V tu dobu ale už HBO dávno pracovala na sériích, které měly televizním divákům barevně zprostředkovat další vize a košatou historii fantasy světa z hlavy amerického spisovatele G. R. R. Martina.

Seriál s pracovním názvem Bloodmoon, který měl Hře o trůny předcházet o tisíce let a který měl osvětlit původ Bílých chodců, skončil pouze u pilotního, nikdy nepublikovaného dílu. Tvůrci prý brzy poznali, že by jim pro nedostatek Martinových podkladů zjevně brzy došel dech stejně, jako se to stalo nešťastným scenáristům Davidu Benioffovi a D. B. Weissovi ve zmíněné finále původního seriálu.

Mnohem dále ale došel prequel House of the Dragon, česky Rod draka: první díl nové desetidílné série si světovou i českou premiéru odbude na HBO už v pondělí. Tvůrci v čele s producentem Ryanem Condalem totiž mohli vycházet z knižní předlohy Oheň a krev (česky vydalo Argo 2019), kde spisovatel Martin dopodrobna rozepisuje historii plavovlasého rodu Targaryenů a okolnosti mířící k občanské válce na fiktivním kontinentu Západozemí. Děj tak časově o nějakých dvě stě let předchází úvodu seriálu Hra o trůny.

Diváci se tak znovu mohou těšit na intriky okolo Železného trůnu ukutého z mečů nepřátel a především pak všechen očekávaný „strach a hnus“ města Královo přístaviště. Rod Targaryenů tehdy pevně vládl zemi, kontinent rozparcelovaný mezi sedm hašteřících se království byl teprve dalekou budoucností.

Dějepis jednoho rodu

Seriál nás navíc zavede do doby, kdy draci nebyli jen bájnou vzpomínkou a vládnoucí blonďáci si s jejich děsivou pomocí upevňovali své nadřazené postavení. G. R. R. Martin si prý vymínil, aby byli všechny létající a oheň dštící stvůry důsledně barevně odlišeni. Podobně prý trval i na tom, aby se barevněji odlišovaly zbroje příslušníků jednotlivých rodů. Diváky čeká v tomto směru tedy patrně opravdu podívaná.

„Není to jen prequel pro prequel. Ten příběh má vlastní opodstatnění. Targaryeni jsou fascinující dynastií, o které toho z knih mnoho nevíme, protože v té době skoro vymřeli,“ ospravedlňuje natáčení seriálu sám Ryan Condal v krátkém videu, kterým HBO na svůj nejočekávanější počin láká. Tvůrce ale mimoděk naráží na skutečnost, která se seriálu může stát osudovou. Knižní předloha je sice pro danou sérii ucelená, nejde ale o epos, jako je série Píseň ledu a ohně. Martin v knize Oheň a krev v podstatě jen zformuloval své podklady, které při psaní původních knih využíval. Vytvořil tak pouze, jakkoli poutavě sepsanou, učebnici dějepisu jednoho rodu. Hloubka postav, jejich motivace a vývoj charakterů a především dialogy, to vše už zůstalo na tvůrcích seriálu.

První ohlasy popisují, že se v prvním díle diváci dočkají především dlouhé expozice postav a uvedení do děje, které doplní opulentně nasnímaný rytířský souboj. Se svým předchůdcem si nový seriál samozřejmě nezadá ani co se krve, násilí a erotiky týče. Zda se ale Rodu draka skutečně podaří navázat na to nejlepší ze Hry o trůny, tedy onu magickou přitažlivost bohatého a pouze tušeného světa za plátnem, zůstává otázkou. Po skončení první série to s jistotou vědět nebudeme.