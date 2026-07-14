Ondrej Rigo zabíjel osamělé ženy ve třech státech Evropy: kromě své slovenské vlasti také v Německu a Nizozemsku. Odsouzen byl za 9 dokonaných vražd, podezřelý byl ale z více zločinů. Svou trestnou činnost páchal v letech 1990-1992, dopaden byl jen pár hodin po poslední vraždě. Nyní jeho zločiny, dopadení a odsouzení přiblíží dokumentární série Případ Rigo: Ponožkový vrah.
V hlavní roli DNA
Případ Rigo: Ponožkový vrah
Případ Ondreje Riga se do dějin kriminalistiky zapsal zejména díky analýze DNA, která byla tehdy poměrně novou metodou. Série podle oficiálního textu OnePlay přináší „příběh průkopnické spolupráce policie a vědy, která navždy změnila československou kriminalistiku.“
Důkaz na základě DNA rozbil Rigovu domněnku, že bez zanechaných otisků prstů ho nikdy neusvědčí. Při zločinech si kvůli tomu natahoval na ruce ponožky.
Režisér Peter Bebjak
Dokumentární série staví na postupném odhalování stop a pečlivé práci odborníků. Stojí za ní režisér Peter Bebjak, kterého čeští diváci dobře znají díky úspěšným seriálům Případy prvního oddělení nebo Devadesátky. Výrazně se podílel také na Kriminálce Anděl (režíroval několik řad a také epizody v dalších řadách).
Na Slovensku byla v letech 2005-2006 uvedena jeho 26dílná dokumentární série Největší kriminální případy Slovenska. Jedna z epizod s názvem Noční vrah je věnovaná právě Rigovi.
Příběh vraha Ondreje Riga sleduje dění z pozice lidí, kteří se snažili vraha najít a usvědčit: vyšetřovatelů, prokurátorky, soudců a odborníků, kteří se na dopadení Riga podíleli. Divák tak má možnost sledovat vyšetřování krok za krokem a spolu s jeho protagonisty skládat mozaiku, která přispěje k dopadení vraha.
Svědectví přeživší ženy
Série vznikal podle scénáře Jakuba Režného a kombinuje výpovědi skutečných aktérů s hranými rekonstrukcemi. Přináší mimo jiné i autentickou výpověď Jany Bartošíkové, které jako jediná z napadených žen Rigův útok přežila. Mezi další osobnosti, které se v dokumentu objevují, patří detektiv Jozef Vachálek, který vedl vyšetřování, či přední odborník na genetiku Vladimír Ferák.
„Od začátku jsme nechtěli vytvořit sérii, která by fascinovala osobou vraha. Zajímalo nás především vyšetřování a lidé, kteří navzdory minimálním technickým možnostem dokázali vyřešit případ, jenž změnil dějiny slovenské kriminalistiky. Velký důraz jsme proto kladli na úctu k obětem a na autenticitu výpovědí těch, kteří byli u toho,“ řekl režisér Peter Bebjak o dokumentu pro web televize Markíza, která patří do stejné skupiny jako platforma Voyo, která sérii uvede na Slovensku.
Kdo byl Ondrej Rigo?
Slovenský sériový vrah. V letech 1990-1992 spáchal 9 vražd (resp. tolik mu bylo prokázáno), a to v Mnichově, Amsterodamu a Bratislavě. Zaměřoval se na ženy žijící v přízemních bytech, kam se dalo snadno vloupat. Ženy ubíjel tupým předmětem a některé poté znásilňoval. Následně v bytě kradl.
Jak našli Ondreje Riga?
Rozhodující roli hrál psychologický profil, opřený o Rigův typický způsob provedení vražd (modus operandi) a lokalitu, kde vraždil.
Proč se mu říká Ponožkový vrah?
Před zločiny si sundal ponožky a navlékl si je na ruce. Věřil, že když nezanechá otisky prstů, vraždy mu nedokážou. Bez ponožek byl i ve chvíli, kdy ho dopadli – jen pár hodin po poslední vraždě.
Jak ho usvědčili?
Zásadní byla analýza DNA nalezená na místech činů – ze spermatu, cigaretových nedopalků nebo sklenice alkoholu, ze které popíjel. Přestože šlo o průkopnickou spolupráci genetiků a policie, DNA nebyla jediným důkazem. Existovala i řada trasologických stop, více než 150 svědků, kteří podali většinou nepřímá svědectví, ale i identifikace ženou, která útok přežila.
Jaký trest dostal Ondrej Rigo?
V prosinci 1994 dostal doživotí. Byl to nejvyšší možný trest. V roce 1990 byl totiž zrušen trest smrti. O podmínečné propuštění žádal neúspěšně, ven se už nikdy nepodíval.
Jak zemřel Ondrej Rigo?
V roce 2022 ve věku 66 let zemřel ve vězeňské nemocnici.