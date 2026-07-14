Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Seriál o nejhorším slovenském vrahovi startuje 17. července. Kdy a kde ho sledovat

Pavla Žáková
  17:00

Zemřel nejhorší sériový vrah v dějinách Slovenska Ondrej Rigo. Devítinásobný vrah byl 28. listopadu 1994 odsouzen senátem Městského soudu v Bratislavě k doživotí. | foto: ČTK

Případ nejhoršího sériového vraha slovenské historie Ondreje Riga se dočkal dokumentárního zpracování. Čtyřdílnou sérii Rigo: Ponožkový vrah od režiséra Petera Bebjaka uvede platforma OnePlay poprvé v pátek 17. července 2026.

Ondrej Rigo zabíjel osamělé ženy ve třech státech Evropy: kromě své slovenské vlasti také v Německu a Nizozemsku. Odsouzen byl za 9 dokonaných vražd, podezřelý byl ale z více zločinů. Svou trestnou činnost páchal v letech 1990-1992, dopaden byl jen pár hodin po poslední vraždě. Nyní jeho zločiny, dopadení a odsouzení přiblíží dokumentární série Případ Rigo: Ponožkový vrah.

V hlavní roli DNA

Případ Rigo: Ponožkový vrah

  • Režie: Peter Bebjak
  • Scénář: Jakub Režný
  • Producentky: Erika Hníková, Veronika Lišková
  • Kde sledovat: na OnePlay, na Slovensku na Voyo
  • Kdy začíná: v pátek 17. července
  • Počet dílů: 4

Případ Ondreje Riga se do dějin kriminalistiky zapsal zejména díky analýze DNA, která byla tehdy poměrně novou metodou. Série podle oficiálního textu OnePlay přináší „příběh průkopnické spolupráce policie a vědy, která navždy změnila československou kriminalistiku.“

Důkaz na základě DNA rozbil Rigovu domněnku, že bez zanechaných otisků prstů ho nikdy neusvědčí. Při zločinech si kvůli tomu natahoval na ruce ponožky.

Režisér Peter Bebjak

Dokumentární série staví na postupném odhalování stop a pečlivé práci odborníků. Stojí za ní režisér Peter Bebjak, kterého čeští diváci dobře znají díky úspěšným seriálům Případy prvního oddělení nebo Devadesátky. Výrazně se podílel také na Kriminálce Anděl (režíroval několik řad a také epizody v dalších řadách).

Na Slovensku byla v letech 2005-2006 uvedena jeho 26dílná dokumentární série Největší kriminální případy Slovenska. Jedna z epizod s názvem Noční vrah je věnovaná právě Rigovi.

Peter Bebjak v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (červen 2026)

Režisér Bebjak s kameramanem Martinem Žiaranem.

Příběh vraha Ondreje Riga sleduje dění z pozice lidí, kteří se snažili vraha najít a usvědčit: vyšetřovatelů, prokurátorky, soudců a odborníků, kteří se na dopadení Riga podíleli. Divák tak má možnost sledovat vyšetřování krok za krokem a spolu s jeho protagonisty skládat mozaiku, která přispěje k dopadení vraha.

Svědectví přeživší ženy

Série vznikal podle scénáře Jakuba Režného a kombinuje výpovědi skutečných aktérů s hranými rekonstrukcemi. Přináší mimo jiné i autentickou výpověď Jany Bartošíkové, které jako jediná z napadených žen Rigův útok přežila. Mezi další osobnosti, které se v dokumentu objevují, patří detektiv Jozef Vachálek, který vedl vyšetřování, či přední odborník na genetiku Vladimír Ferák.

„Od začátku jsme nechtěli vytvořit sérii, která by fascinovala osobou vraha. Zajímalo nás především vyšetřování a lidé, kteří navzdory minimálním technickým možnostem dokázali vyřešit případ, jenž změnil dějiny slovenské kriminalistiky. Velký důraz jsme proto kladli na úctu k obětem a na autenticitu výpovědí těch, kteří byli u toho,“ řekl režisér Peter Bebjak o dokumentu pro web televize Markíza, která patří do stejné skupiny jako platforma Voyo, která sérii uvede na Slovensku.

Kdo byl Ondrej Rigo?

Slovenský sériový vrah. V letech 1990-1992 spáchal 9 vražd (resp. tolik mu bylo prokázáno), a to v Mnichově, Amsterodamu a Bratislavě. Zaměřoval se na ženy žijící v přízemních bytech, kam se dalo snadno vloupat. Ženy ubíjel tupým předmětem a některé poté znásilňoval. Následně v bytě kradl.

Jak našli Ondreje Riga?

Rozhodující roli hrál psychologický profil, opřený o Rigův typický způsob provedení vražd (modus operandi) a lokalitu, kde vraždil.

Proč se mu říká Ponožkový vrah?

Před zločiny si sundal ponožky a navlékl si je na ruce. Věřil, že když nezanechá otisky prstů, vraždy mu nedokážou. Bez ponožek byl i ve chvíli, kdy ho dopadli – jen pár hodin po poslední vraždě.

Jak ho usvědčili?

Zásadní byla analýza DNA nalezená na místech činů – ze spermatu, cigaretových nedopalků nebo sklenice alkoholu, ze které popíjel. Přestože šlo o průkopnickou spolupráci genetiků a policie, DNA nebyla jediným důkazem. Existovala i řada trasologických stop, více než 150 svědků, kteří podali většinou nepřímá svědectví, ale i identifikace ženou, která útok přežila.

Jaký trest dostal Ondrej Rigo?

V prosinci 1994 dostal doživotí. Byl to nejvyšší možný trest. V roce 1990 byl totiž zrušen trest smrti. O podmínečné propuštění žádal neúspěšně, ven se už nikdy nepodíval.

Jak zemřel Ondrej Rigo?

V roce 2022 ve věku 66 let zemřel ve vězeňské nemocnici.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film

Prezident Petr Pavel přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech na projekci...

Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...

Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech

Snímek z filmu Odyssea

Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...

Zemřel herec Sam Neill, představitel paleontologa Alana Granta z Jurského parku

Sam Neill ve filmu Jurský park (1993)

V australském Sydney zemřel ve věku 78 let novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina to uvedla na instagramu. Herec je známý například z filmu Jurský park nebo seriálu Gangy z...

Hotel Thermal se nenápadně proměňuje. Podívejte se na jeho nejlepší pokoje

Rok co rok je dějištěm karlovarského filmového festivalu. Za dveřmi hotelových...

Rok co rok je dějištěm karlovarského filmového festivalu. Za dveřmi hotelových pokojů se ale odehrává i jiný příběh. Thermal postupně obnovuje svá patra i pokoje, a hledá rovnováhu mezi odkazem...

Andreu Bartoškovou s vnučkou na červeném koberci doprovodil Marek Eben

Vdova po Jiřím Bartoškovi Andrea na závěrečném ceremoniálu KVIFF. Doprovází ji...

Zakončení 60. ročníku karlovarského festivalu zahájil tradičně červený koberec. Před samotným slavnostním ceremoniálem se po něm prošly tuzemské i zahraniční hvězdy. Vedle oceněných Juliette...

Seriál o nejhorším slovenském vrahovi startuje 17. července. Kdy a kde ho sledovat

Zemřel nejhorší sériový vrah v dějinách Slovenska Ondrej Rigo. Devítinásobný...

Případ nejhoršího sériového vraha slovenské historie Ondreje Riga se dočkal dokumentárního zpracování. Čtyřdílnou sérii Rigo: Ponožkový vrah od režiséra Petera Bebjaka uvede platforma OnePlay poprvé...

14. července 2026

V autobuse jsem slýchávala rasistické komentáře, vzpomíná hlas Demon Hunters

Zpěvačka Audrey Nuna během svého vystoupení

Hudební televizi Óčko se podařilo získat pro rozhovor velmi speciálního hosta. Je jím americká hudebnice Audrey Nuna, jež propůjčila svůj hlas pěveckým partům postavy Miry v Oscary ověnčeném...

14. července 2026  15:47

KOMENTÁŘ: Hodný prezident, zlý ministr. Jak festivalové Vary točí politický western

Premium
Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. Na snímku Oto Klempíř (Motoristé),...

Kdyby umělci na karlovarském festivalu natočili western, zlotřilého padoucha by hrál ministr kultury Ota Klempíř, kterého coby andělsky čistý hrdina odrovná prezident Petr Pavel. A byl by to mizerný...

14. července 2026

Vaiana je odvážná, nicméně nevydělává. V kinech už totiž řádí Mimoni a Toy Story 5

Australská herečka Catherine Laga&#699;aiu v hraném remaku Odvážná Vaiana

Do kin začátkem července vstoupil hraný remake oblíbené disneyovky Odvážná Vaiana. Příběh o statečné dívce z tichomořského ostrova Motunui v hlavních rolích s Catherine Laga’aiaovou a Dwaynem...

14. července 2026  13:02

Tom Cruise s pleškou a pivním pupkem. Ale ta práce s lopatou! Trailer k filmu Digger

Trailer k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli

Tvrdit, že je Tom Cruise v novém filmu Digger k nepoznání, je eufemismus. Takhle ještě v žádném filmu nevypadal. V černé komedii režiséra Alejandra Iňárrita hraje Diggera Rockwella, excentrického...

14. července 2026  11:35

Hvězda nového Pána prstenů přiznala, že Tolkiena nečetla. Zvolila Harryho Pottera

Anya Taylor-Joy v Cannes (16. května 2024)

Herečka Anya Taylor-Joy, která v chystaném snímku Pán prstenů: Hon na Gluma ztvární elfku Seren, přiznala, že z díla J. R. R. Tolkiena dosud nepřečetla ani řádku. Hodlá to ale co nejdříve napravit.

14. července 2026  10:54

Masters of Rock 2026 odpočítává hodiny. Kdo letos přijede a kolik stojí vstupenky

Fanoušci na metalovém festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. (červenec 2025)

Od 16. do 19. července 2026 přivítají Vizovice další ročník jednoho z největších rock-metalových festivalů ve střední Evropě. V areálu likérky Rudolf Jelínek vystoupí desítky mezinárodních i domácích...

14. července 2026  10:49

Rozpad ČSFR? Někteří Rakušané se těšili, Havla jsem naštvala, vzpomíná Vášáryová

Premium
Magda Vášáryová na závěrečném červeném koberci karlovarského festivalu (11....

Na Vídeň nevzpomíná jako na město valčíků a kaváren. Magda Vášáryová v ní zažila rozpad Československa, bezpečnostní hrozby i zákulisí mezinárodní diplomacie. Herečka, diplomatka a čerstvá držitelka...

14. července 2026

Herec, vinař a vtipálek. Sam Neill pojmenoval zvířata po slavných herečkách

Sam Neill (12. července 2023)

Z filmů si ho většina diváků pamatuje jako neohroženého paleontologa z Jurského parku, ale jeho život je mnohem pestřejší než jeho nejslavnější role. Sam Neill se málem stal Jamesem Bondem, vybudoval...

13. července 2026

RECENZE: Román o epidemii osamělosti je čtivý, doplácí ovšem na vlastní ambice

Osamělost se stává jedním z největších témat současnosti. Britský spisovatel...

Osamělost se stává jedním z největších témat současnosti. Britský spisovatel Mike Gayle na ní vystavěl svůj poslední román Samotáři. Přestože citlivě propojuje osobní příběh s historií rasové...

13. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Colours of Ostrava 2026: kdy začínají, kolik stojí vstupenky a kdo jsou největší hvězdy

Publikum během koncertu Alvara Solera - Colours of Ostrava 2025, třetí den...

Už po třiadvacáté se Ostrava promění v pulzující kulturní centrum. Festival Colours of Ostrava se vrátí do industriálního areálu Dolních Vítkovic od středy 15. do soboty 18. července 2026.

13. července 2026  14:37

Temná stránka Marie Terezie. Mýty chci napravit, hlásí spisovatelka s modrou krví

Premium
Spisovatelka a historička Monika Czernin

Historička, spisovatelka a filmařka Monika Czernin pocházející ze starého českého rodu Černínů z Chudenic je ženou mnoha talentů. Přestože se narodila v Rakousku a dlouhá léta žije v Německu, díky...

13. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.