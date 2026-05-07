Poutavě zpracovaný příběh plný napětí, mrazivé atmosféry a domácího násilí budí emoce nejen mezi samotnými herci ale i pozůstalými.
Již před svým oficiálním uvedením seriál naznačoval, že se o něm bude hodně mluvit. V rámci prestižního Berlinale Series Market byl zařazen mezi nejočekávanější tituly roku. Zvítězil na mezinárodním festivalu Serial Killer v kategorii nejlepší počin střední a východní Evropy a Tereza Ramba zde získala ocenění za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. Ocenění si odnesla i režisérka Zuzana Kirchnerová, kterou porota Melbourne Independent Film Festival vyhlásila nejlepší ženskou filmařkou.
„Simona nese, kromě toho obrovského příběhu, podle mě nějakou naději. Protože ve chvíli, kdy se všechno začalo bortit a kdy se stala ta tragédie, tak Linka bezpečí a všechny tyhle organizace měly hrozně moc nahlášených případů domácího násilí. Fyzického i psychického. Já si myslím, že ona nějakým způsobem je, až si troufám říct, takový precedens. A myslím si, že ženy si prostě řekly: ‚Ne, tohle nemůžeš dělat Simoně, nemůžeš to dělat ani mně. Strašně doufám, že se nějakým způsobem tohle podaří i nám,“ uvedla na premiéře pro iDNES.cz Tereza Ramba.
Už od prvních okamžiků, i vzhledem k autobiografickému zpracování, budí seriál v divákovi jisté napětí. Nápaditě si hraje s obrazem a hudbou a přestože se v celku jedná o příběh s tragickým koncem, najdou se v něm nezřídka i úsměvné momenty. Alespoň tak to vyznívá z prvních dvou uvedených epizod.
„Kromě toho společenského přesahu to je i opravdu dobrá a zajímavá filmařina,“ hodnotí Ramba. „Zuzana Kirchnerová je režisérka, která jakoby spadla z nebe. Hrozně se mi líbí styl jejího vyprávění, moc mě bavilo s ní pracovat. Vypráví příběh strašně zblízka a je hrozně intimní. A to se mi líbí,“ dodává představitelka titulní role.
V silném hereckém obsazení se mohou diváci vedle Ramby dále těšit na Igora Orozoviče, Kryštofa Hádka, Kláru Melíškovou, Václava Koptu, Martina Myšičku, Annu Prášilovou Fialovou nebo Jenovéfu Bokovou.
„Je to čest, že v takovém projektu můžu být. Protože to téma je hodně důležité: aby se řešilo, aby se netabuizovalo. Aby lidé věděli, že v tom nejsou sami a můžou o těchto věcech mluvit a nemusí zůstávat v situacích nebo v životě, který jim nic nepřináší, naopak je třeba ničí,“ uvedla Jenovéfa Boková, představitelka spisovatelčiny švagrové Dany.
Sami herci si během natáčení prošli za pomoci odborníků důkladnou psychologickou přípravou. Přesto však v rámci procesu zažili i chvíle, ze kterých je nejednou zamrazilo.
„Těch momentů tam bylo víc. Točili jsme třeba i pohřeb, tak to si člověk takové situace dobře představí, to bylo hodně nepříjemné. Teď mě normálně mrazí, když jsem to řekla. A i nějaké momenty, kdy už Dana odhalila, že se děje něco, co není úplně hezké. Když jsme točili tyhle scény, tak se člověk musel potom trošku otřepat,“ popisuje Boková momenty z natáčení.
Na slavnostní promítání dorazil s rodinou i syn zavražděné spisovatelky Dominik Mony, který měl již možnost zhlédnout kompletní šestidílnou sérii. Přestože s odstupem času od tragické události nečekal, že by jej seriálové zpracování příběhu jeho maminky natolik zasáhlo, opak byl pravdou.
„Když jsme viděli prvních pár minut, tak to všechno krásně do sebe zapadlo: jak dokázali ztvárnit emoce, co mamka zažívala, jak to dokázala Tereza zahrát, jak dokázala Zuzana Terce ty informace předat, jak to Bára (Námerová – scenáristka, pozn. redakce) dokázala napsat... Myslím si, že vytvořili fakt velmi dobré dílo,“ uvedl Mony.
Pro svůj autentický výkon musela Tereza Ramba projít nejen náročnou psychickou i fyzickou přípravou, během níž shodila 10 kg na váze. „Hodně jsem cvičila, měla jsem speciální stravu. To se pořád dá zvládnout, když máte disciplínu. Pak samozřejmě potřebujete se z toho nezbláznit, přijít domů a být ready, číst pohádky a tak,“ uvedla herečka.
„Ta psychosomatická příprava byla pro mě hodně důležitá a u takhle velkých rolí se mám kam obrátit, mám svoje bezpečné místo a to je pro mě důležité,“ dodala.
„Nejdůležitější poselství celého příběhu je, že pokud se v tom nikdo najde, může vidět, jak vše může dopadnout. Není to normální, musí se o tom mluvit a nejlépe ten toxický vztah opustit,“ uvedl ještě k sérii syn tragicky zesnulé spisovatelky.
Seriál sleduje životní i profesní cestu spisovatelky Simony Monyové mezi lety 1997–2011. Tedy včetně jejího prvního i druhého manželství, které postupně vyústilo v její tragickou smrt. Natáčelo se od jara do července loňského roku převážně v Brně, na místech spojených se spisovatelčiným životem. Série bude na platformě Oneplay k vidění od 15. května.