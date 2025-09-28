Seriál Monyová o brněnské spisovatelce má hlavní cenu festivalu Serial Killer

  11:04
Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal český seriál Monyová z produkce Oneplay o brněnské spisovatelce Simoně Monyové. Získal cenu Primetime Killer, porota vybírala ze šesti titulů.
Dominik Mony a tvůrčí tým minisérie Monyová

Dominik Mony a tvůrčí tým minisérie Monyová | foto: Oneplay

Herečka Tereza Ramba ztvární v novém seriálu postavu spisovatelky Simony...
Tereza Ramba a Igor Orozovič v seriálu Monyová (2026)
Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)
Simona Monyová
13 fotografií

Ocenění Quick Killer pro nejlepší krátkometrážní seriál má druhá série estonsko-finského webseriálu Kalamaja Blues. Vítěze vedení festivalu oznámilo na dnešním závěrečném večeru.

„Nebyly to jen místní souvislosti, které nás vedly k udělení hlavní ceny tomuto titulu. Jemné a citlivé ztvárnění příběhu Simony Monyové vychází jak z její tvůrčí geniality, tak z tragického osudu jejího života. Odhaluje vztah umělců k reálným zkušenostem, které je inspirují, a dotýká se také složitých vztahů mezi muži a ženami v současné době,“ zdůvodnila porotkyně Victoria Elmaciogluová z mezinárodního fóra NATPE letošní výběr.

Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Ředitelka festivalu Kamila Zlatušková připomněla, že je to teprve podruhé v osmileté historii festivalu, kdy hlavní cenu získal seriál tuzemské produkce. I předloni oceněný český seriál Metoda Markovič: Hojer byl spojený s TV Nova a Oneplay.

Vítěze ceny Quick Killer pro nejlepší krátkometrážní seriál vybral porotce a světový odborník na tento formát Joël Bassaget. Ocenil druhou sérii estonsko-finského webseriálu Kalamaja Blues od Vivian Sädeové.

RECENZE: Silné sólo Simony Stašové smíří s ženskou trilogií dle Monyové

„Letošní cena za nejlepší krátký seriál je tak nějak dvojitá – ocenění jsem udělil velmi slibné tvůrkyni za vynikající scenáristické a režisérské schopnosti a také za skvělou práci produkce, která se již mnoho let věnuje tomu, aby dala hlas a kameru mladé generaci,“ konstatoval Bassaget.

ní tvorby z regionu střední a východní Evropy si letos odnesl srbský scenárista a producent Ivan Knežević.

Festival Serial Killer letos uvedl 42 seriálů ze 24 zemí. Konference TV Days představila více než 70 přednášejících ze 17 zemí západní, střední a východní Evropy. Jednodenní odborný program se letos poprvé uskutečnil i v Bratislavě.

28. září 2025  11:04

