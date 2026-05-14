Seriál Monyová na Oneplay: Kdy má premiéru, kolik má dílů a kdy ho sledovat

Tereza Hrabinová
  15:15
Životní příběh spisovatelky Simony Monyové míří na obrazovky. Nová šestidílná minisérie Monyová s Terezou Rambou v hlavní roli ukáže vzestup jedné z nejčtenějších českých autorek, ale i její tragický osobní příběh poznamenaný domácím násilím.
Šatna, světla, líčení a rutina před vystoupením, jenže v očích už je vidět, že doma není nic v pořádku. Titulní roli ztvárňuje Tereza Ramba. | foto: Expres.cz

Projekt, za nímž stojí režisérka Zuzana Kirchnerová a scenáristka Barbora Námerová, podle tvůrců ukazuje cestu silné ženy, která věřila, že dokáže všechno. Skvělá matka, manželka, sexy bohyně i podnikatelka.

Kdy a kde se bude vysílat Monyová?

První díl bude 15. května 2026 na platformě Oneplay. Další díly budou vycházet každý pátek.

Kolik má dílů seriál Monyová?

Minisérie Monyová bude mít celkem šest dílů.

První dva díly byly už dříve představeny na festivalu Serial Killer v září 2025.

V lednu 2026 zároveň tvůrci oznámili, že byla minisérie vybrána do industry programu festivalu Berlinale.

Tereza Ramba v roli spisovatelky, Kryštof Hádek (vpravo) jako první manžel, Igor Orozovič jako druhý.

Kdo hraje Simonu Monyovou?

Hlavní roli spisovatelky Simony Monyové ztvárnila Tereza Ramba. Z celkem šesti dílů viděla herečka dva společně se syny spisovatelky. „Mají můj velký obdiv. Nezapškli. Jedou dál v osvětě týkající se příběhu jejich mámy a chtějí, aby pomáhal. To je na nich neuvěřitelné. Vnímám je jako svůj dar a budu si ho dál chránit,“ uvedla Ramba.

Simona Monyová

Druhého manžela Monyové Borise Ingra hraje Igor Orozovič, prvního zase Kryštof Hádek. Otce spisovatelky hraje Václav Kopta a matku Klára Melíšková.

V seriálu se dále objeví Jenovéfa Boková jako švagrová Dana, Anna Fialová a Simona Kollárová v rolích kamarádek hlavní hrdinky. Fotografku z jejího okolí si zahraje Martin Myšička, přítelkyni prvního manžela ztvární Denisa Barešová a vydavatele pak Michal Isteník.

Obsazení doplňují také Taťjana Medvecká, Jaroslav Plesl, Zuzana Kubovčíková Šebová nebo Tomáš Dalecký.

Seriál režírovala Zuzana Kirchnerová, která se svým loňským debutem Karavan zapsala do české filmové historie. Její film o matce a synovi s Downovým syndromem na cestě karavanem po Itálii byl uveden v soutěžní sekci Filmového festivalu v Cannes, kde se naposledy český film objevill v roce 1994.

Když ji nemůžu mít já, tak nikdo. Monyová se při psaní inspirovala vlastním vztahem

Seriál Monyová: o čem je?

Šestidílné drama vychází ze skutečného životního příběhu spisovatelky Simony Monyové, která se stala fenoménem české ženské literatury.

Během čtrnácti let napsala 29 knih. Jen málokdo ale tušil, že autorka dlouhé roky čelila domácímu násilí. Její druhé manželství, které zpočátku působilo jako naplnění touhy po velké lásce, se postupně proměnilo v toxický a násilný vztah.

Přestože se nakonec rozhodla odejít, její život skončil tragicky. V roce 2011 zemřela ve věku 44 let rukou svého druhého manžela. Zůstali po ní tři synové.

Rodina zavražděné spisovatelky Simony Monyové vydává její biografii. Na snímku zleva její syn Michal, bratr Gustav a synové Šimon a Dominik

Premiéra série Monyová v Lucerně: Tereza Ramba, Igor Orozovič, Martin Kubuš a Filip Šrámek

Tvůrci se zaměřují také na psychologii domácího násilí, dynamiku toxických vztahů a tlak, kterému čelila nejen jako žena, ale i jako veřejně známá autorka.

„Byla bohatá, schopná, organizačně zdatná, kreativní, měla spoustu přátel a kontaktů a přesto její život skončil násilnou smrtí. Vyprávěním jejího příběhu chceme říct, že domácí násilí se může týkat kohokoliv, objevuje se ve všech vrstvách společnosti,“ říká režisérka Zuzana Kirchnerová.

„Na mě v soukromí působila spíš plaše, ale když jsem ji pak viděl ‚v akci‘ v nakladatelství Petrov, kde svoje knihy tehdy vydávala, uměla si prosadit, co chtěla,“ potvrzuje spisovatel Michal Viewegh.

