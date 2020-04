Vrací se MacGyver, akční hrdina, který zachraňoval Dubčeka z blázince

Vyzbrojen pouze víceúčelovým švýcarským nožem a lepicí páskou, maximálně zápalkami, sestavuje Mac Gyver složité vynálezy z běžných předmětů, které má zrovna po ruce, a díky tomu uniká z nebezpečných situací ve svém boji proti celosvětovému zlu – nejdříve ve službách speciální americké služby, později nezávislé organizace.

Seriál MacGyver, který se nyní vrací na stanici Prima Krimi, měl premiéru v roce 1985. Získal si takovou oblibu, že postupně vzniklo sedm sérií, celkem 139 epizod a dva samostatné televizní filmy. Poslední díl měl premiéru v dubnu 1992.

Představitel titulní role Richard Dean Anderson proslul tím, že mnoho kaskadérských kousků zvládl sám. V pozdějších sériích už se nechal častěji zastupovat profesionálním kaskadérem, protože se potýkal se stále vyšším počtem různých zranění.

„V současné době se všemi pracemi okolo domu si připadám hodně jako MacGyver, jen bez veškerého dobrodružství,“ svěřil se herec s odstupem. Prozradil také, že ze všech vynálezů své postavy měl nejraději ultralehké letadlo, které MacGyver postavil z bambusu, odpadkových pytlů a lepicí pásky. Před pár lety zkusili stejné letadlo postavit v pořadu Bořiči mýtů. A ukázalo se, že v podobném stroji by se rozhodně nikdo nezachránil.

Obrovská popularita MacGyvera vedla ke vzniku mnoha citací, odkazů a parodií. Tak třeba v pořadu Saturday Night Live vznikl nešikovný hlupák MacGruber, který se později objevil ve stejnojmenném celovečerním filmu. Patty a Selma z animovaného seriálu Simpsonovi jsou do MacGyvera zamilované a narážky na něj se tu objevují napříč epizodami.

V původní verzi prvního dílu Hvězdné brány, ve které si Anderson později zahrál jednu z hlavních rolí, se mluví o tom, že by americké letectvo mělo „vymacgyverovat“ chybějící součástku. Skupina They Might Be Giants vydala v roce 2001 písničku All MacGyver on It na japonské verzi svého alba Mink Car.

Sám Anderson si v roce 2006 zahrál v reklamě na platební kartu, ve které obdobně jako MacGyver uniká ze smrtící pasti použitím předmětů každodenní potřeby, a roku 2012 si zopakoval roli MacGyvera v sérii krátkých filmů, které vznikly pro firmu Mercedes-Benz.

Neohrožený rek se dostal až do socialistického Československa. Ve 22. epizodě druhé série zamíří do komunistické totality, aby zachránil skutečného bývalého politika a osobnost pražského jara, Alexandra Dubčeka, jenž byl podle seriálového scénáře zatčen kvůli snaze prosazovat lidská práva a zavřen do psychiatrické léčebny. Představy amerických autorů o tehdejším životě u nás činí z příslušného příběhu půvabnou komedii.

Do roku 1994 se seriál MacGyver vysílal ve více než sedmdesáti zemích světa a jeho kultovní pozici potvrzuje i fakt, že výraz „MacGyver“ byl zapsán do Oxfordského slovníku anglického jazyka jako sloveso, jež znamená něco „vyrobit či opravit improvizovaně nebo vynalézavě s využitím dostupných věcí“.

V roce 2016 vznikla nová verze s novým titulním hrdinou, ta má zatím čtyři řady, ale pro fanoušky je jediným pravým MacGyverem ten původní, jenž své křestní jméno Angus odhalil až v poslední sérii.