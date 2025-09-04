Metoda Markovič je tu. Straku promítnou na festivalu, Hojer míří na obrazovky

Světovou premiéru druhé série Metody Markovič s podnázvem „Straka“ festival odpromítá při závěrečném večeru 28. září. Počin režisérů Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara popisuje případ takzvaného spartakiádního vraha, který před čtyřiceti lety děsil Československo.
První série Metody Markovič s podtitulem Hojer získala tři České lvy a celkem deset nominací na toto ocenění. Doteď ji diváci mohli zhlédnout jen na platformě Oneplay, ale ze začátku září se poprvé představí na obrazovkách TV Nova. První díl zde bude k vidění v neděli 7. září.
Festival Serial Killer pak zahájí 23. září v Brně premiéra prvního dílu dvoudílné minisérie „Vyhnání Gerty Schnirch“ od České televize, adaptace oceňovaného románu Kateřiny Tučkové.
Spartakiádního vraha hrát nebudeš. Pár dětem rodiče Straku zakázali, říkají tvůrci
„Letošní ročník je výjimečný tím, že přináší hned několik velkých domácích premiér s obrovským diváckým potenciálem. A hned tři tituly mají pevnou brněnskou stopu,“ uvedla ředitelka festivalu Kamila Zlatušková.
V hlavní soutěži se pak kromě „Ratolestí“ a „Štěstíčku naproti“ ukáže i „Monyová“, seriál pojednávající o zavražděné spisovatelce s Terezou Rambou v hlavní roli.
Hlavní hvězdou odborného programu bude Mike Reiss, dlouholetý scenárista a producent Simpsonových a držitel několika cen Emmy. V programu letos vystoupí na 50 přednášejících.
Novinkou letošního ročníku je rozšíření do Bratislavy, kde se část odborného programu i seriálových premiér poprvé představí také slovenskému publiku.