Metoda Markovič je tu. Straku promítnou na festivalu, Hojer míří na obrazovky

Autor:
  11:03
Očekávanou novou sérii Metody Markovič s podtitulem Straka nabídne v předpremiéře ke zhlédnutí svým návštěvníkům festival Serial Killer zaměřující se na seriálovou tvorbu. Tradiční brněnská přehlídka představí i další televizní novinky jako Vyhnání Gerty Schnirch nebo Monyová. Letos poprvé festival kromě Brna zamíří i do Bratislavy.
Seriál Metoda Markovič: Hojer sklízí nemalý úspěch

Seriál Metoda Markovič: Hojer sklízí nemalý úspěch | foto: TV Nova

Tým vyšetřovatelů ze série Metoda Markovič: Hojer
Ze série Metoda Markovič: Hojer
Z projektu Monyová
Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)
21 fotografií

Světovou premiéru druhé série Metody Markovič s podnázvem „Straka“ festival odpromítá při závěrečném večeru 28. září. Počin režisérů Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara popisuje případ takzvaného spartakiádního vraha, který před čtyřiceti lety děsil Československo.

První série Metody Markovič s podtitulem Hojer získala tři České lvy a celkem deset nominací na toto ocenění. Doteď ji diváci mohli zhlédnout jen na platformě Oneplay, ale ze začátku září se poprvé představí na obrazovkách TV Nova. První díl zde bude k vidění v neděli 7. září.

Festival Serial Killer pak zahájí 23. září v Brně premiéra prvního dílu dvoudílné minisérie „Vyhnání Gerty Schnirch“ od České televize, adaptace oceňovaného románu Kateřiny Tučkové.

Spartakiádního vraha hrát nebudeš. Pár dětem rodiče Straku zakázali, říkají tvůrci

„Letošní ročník je výjimečný tím, že přináší hned několik velkých domácích premiér s obrovským diváckým potenciálem. A hned tři tituly mají pevnou brněnskou stopu,“ uvedla ředitelka festivalu Kamila Zlatušková.

V hlavní soutěži se pak kromě „Ratolestí“ a „Štěstíčku naproti“ ukáže i „Monyová“, seriál pojednávající o zavražděné spisovatelce s Terezou Rambou v hlavní roli.

Hlavní hvězdou odborného programu bude Mike Reiss, dlouholetý scenárista a producent Simpsonových a držitel několika cen Emmy. V programu letos vystoupí na 50 přednášejících.

Novinkou letošního ročníku je rozšíření do Bratislavy, kde se část odborného programu i seriálových premiér poprvé představí také slovenskému publiku.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: festival, premiéra

Nejčtenější

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

Děsivější než monstrum. Jude Law ztvárnil Putina jako racionálního tyrana

O tom, jak se ruský prezident Vladimir Putin dostal v 90. letech k moci a jak se na pomyslném trůnu udržel, vypráví nový film režiséra Oliviera Assayase. Nese název Mág z Kremlu a samotného Putina v...

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

Láska, ztráty a naděje. Dvojalbum Srdečně shrnuje šansony Hany Zagorové

Zpěvačku Hanu Zagorovou možná většina posluchačů vnímala především jako interpretku popových hitů jako Duhová víla, Diskohrátky, Hej mistře basů nebo členku pěveckého tria, kromě ní tvořeného Petrem...

4. září 2025  8:30

Radiohead oznámili po sedmi letech turné. Zahrají v pěti evropských zemích

Britská rocková kapela Radiohead oznámila své první turné po sedmi letech. Letos v listopadu a v prosinci odehraje několik koncertů po celé Evropě. Naposledy hráli naživo v roce 2018.

3. září 2025  18:58

Jak se cítíme, když je po všem. Lady Gaga odtajnila hororový klip k nové Wednesday

V druhé části druhé řady seriálu Wednesday, která je na Netflixu k vidění od 3. září, se v roli záhadné učitelky Rosaline Rotwoodové setkáme se zpěvačkou a herečkou Lady Gaga. Při této příležitosti...

3. září 2025  18:18

Kintera, Nepraš, Vytiska. Padesátku našich předních umělců hostí Palác Bellevue

Rovná padesátka významných představitelů českého moderního umění odhalí svá díla veřejnosti v Paláci Bellevue na pražském Smetanově nábřeží. Čtvrtý ročník akce J&T Banka Art Index Pop-up tak na čtyři...

3. září 2025  16:25

Finále seriálu Wednesday 2 je venku. Netflix vypustil další čtyři díly

Fanoušci úspěšného seriálu Wednesday se ve středu dočkají zásadních odpovědí. Streamovací platforma Netflix vypustila další čtyři díly druhé série. Příběhy Addamsovy rodiny tím však nekončí.

3. září 2025  14:32

RECENZE: Žena pozve muže domů. Co se jim odehrává v hlavě, prozradí Bláznivě

60 % Premium

Stačí jeden muž, jedna žena, jeden byt a vnitřní hlasy na způsob antického chóru, které se navzájem překřikují jako emoce v animovaném hitu V hlavě. Komedií Bláznivě založenou na nápadu opsaném od...

3. září 2025

Takové zlo nezná ani Wednesday. Na její seriál láká Ivan Mládek a jeho Jožin z bažin

Česká pobočka streamovací služby Netflix zveřejnila trailer na nové epizody seriálového hitu Wednesday postavený na klasickém písňovém hororu Jožin z bažin zpěváka a komika Ivana Mládka. Účinek je...

3. září 2025  13:33

Seriál Zoo Nové začátky ještě letos skončí. Premiéru měl na Primě teprve v lednu

Rodinný seriál Zoo Nové začátky končí. Skupina Prima se rozhodla zastavit výrobu nových dílů, podle svých slov se chce zaměřit na flexibilnější formáty a kratší série. Už natočené premiérové epizody...

3. září 2025  13:06

RECENZE: Malá, Weber, Krutina a další naděje se předvedli v příběhu o Galileim

Pozdní hra Bertolta Brechta Život Galileiho se stala základem novinky, kterou do pražského prostoru Divadlo X10 nastudoval hostující soubor OLDStars. Krátkodobý srpnový projekt ukázal vycházející i...

3. září 2025  11:54

Dílo Satanovo? Kniha mapuje krvavou jízdu prvních polistopadových sériových vrahů

Případem prvních polistopadových sériových vrahů Josefa Kotta a Michaela Kutílka, kteří za 26 hodin zavraždili čtyři lidi, se zabývá právě vycházející kniha Dva na vraždu. Obsahuje i zapomenutý...

3. září 2025  10:21

Můj nejkomediálnější film. Režisér hitu Ženy v běhu natáčí v Plzni snímek plný hvězd

Herci a štáb režiséra Martina Horského natáčejí v ulicích krajského města hvězdně obsazenou komedii Někdo to rád v Plzni. Posledním natáčecím dnem bude čtvrtek 4. září. Snímek vypráví mozaiku...

3. září 2025  10:04

RECENZE: Prchá před Rusy i Židy. Zase jeden zoufalec má Život v hajzlu

55 %

Darren Aronofsky, tvůrce ceněných děl Wrestler, Černá labuť či Velryba, má natolik oddané příznivce, že mu budou tleskat i za novinku kin Život v hajzlu, v podstatě běžnou krimikomedii o smolaři,...

3. září 2025  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.