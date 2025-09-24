Minisérie Gerta Schnirch podle Kateřiny Tučkové zahájila festival Serial Killer

  11:21
Premiéra prvního dílu televizní minisérie Gerta Schnirch v úterý zahájila osmý ročník brněnského festivalu Serial Killer. Sledoval ji zaplněný sál Divadla Reduta. Minisérie se natáčela v Brně a na jižní Moravě. Mezinárodní přehlídka seriálové tvorby potrvá do 28. září.

Gerta Schnirch je adaptací románu od Kateřiny Tučkové. V režii Tomáše Mašína přibližuje osud dívky z českoněmecké rodiny, která se po druhé světové válce stává obětí divokého odsunu. Zachycuje nejen tragické události spojené s odsunem brněnských Němců, ale také jejich dlouhodobé důsledky, které hlavní hrdinka nese po celý život.

Tučková knihu začala psát ještě jako studentka v Brně, po vydání se věnovala osvětě, snažila se na Gertině příběhu demonstrovat nesmyslnost kolektivní viny. „Žiju s Gertou už 20 let. Jsem ráda, že se dnešní projekcí vrací tam, kde vznikla,“ uvedla v úterý Tučková.

Z natáčení filmu Gerta Schnirch
Z natáčení filmu Gerta Schnirch
Kateřina Tučková, autorka knižní předlohy Vyhnání Gerty Schnirch
Z natáčení filmu Gerta Schnirch
10 fotografií

Titulní roli ztvárnila Barbora Váchová, pro kterou to je první podobně výrazná úloha. „Má před sebou velkou budoucnost,“ řekl režisér.

V hlavní soutěži Primetime Killer je letos šest seriálů, z toho tři z české produkce: Monyová o vzestupu a tragickém konci spisovatelky Simony Monyové, Ratolesti s tématem duševního zdraví, drog a propasti mezi generacemi a Štěstíčku naproti z fotbalového prostředí. Herečka Tereza Ramba už na zahájení festivalu získala za roli Monyové cenu za nejlepší ženský herecký výkon.

O hlavní cenu usiluje také seriál Breslau z předválečného Polska, což je první původní počin platformy Disney+ z regionu střední a východní Evropy, dále estonský seriál Drahá mami a postapokalyptická Synova vůle ze srbské produkce.

Metoda Markovič je tu. Straku promítnou na festivalu, Hojer míří na obrazovky

„Naší ambicí je ukazovat publiku i TV profesionálům to nejzásadnější, co v současné domácí, evropské i světové seriálové tvorbě vzniká. Letošní ročník je výjimečný tím, že přináší hned několik velkých domácích premiér s obrovským diváckým potenciálem,“ uvedla ředitelka festivalu Kamila Zlatušková.

Závěrečný večer nabídne světovou premiéru kriminální série Metoda Markovič: Straka. První řada získala v roce 2023 od mezinárodní poroty hlavní cenu jako první český seriál v historii festivalu Serial Killer.

