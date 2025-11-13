Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i například Petra Hřebíčková, Pavel Řezníček či Jakub Štáfek.
Oneplay oznámilo začátek natáčení nového seriálu inspirovaného skutečnými událostmi. Příběh se bude točit kolem tří žen, které obelstil jeden sňatkový podvodník.

Láska i drama v Rokytnici. Do kin míří nová komedie, filmaře potrápilo počasí

Každá z těchto žen je s Milanem Barešem (Jakub Prachař) v jiné fázi vztahu. První je brigádnice Mirka, která je s ním těhotná a sní o společném životě ve městě. Druhou je pošťačka Lída, která je s Milanem jen v mileneckém vztahu a vůbec netuší hrozící nebezpečí. Poslední je až po uši nově zamilovaná řeznice Táňa. Všem těmto ženám se brzy život obrátí naruby.

„Začneme v podstatě romantickou komedií. Až postupně se začneme propadat do těžších až velmi těžkých situací,“ popisuje režisérka Tereza Kopáčová, která stojí za oceňovanými seriály Případ Roubal či Studna.

Komedie s Orozovičem a Krejčíkovou uvrhla kavárenské povaleče do hor Nepálu

V roli sňatkového podvodníka Milana Bareše budeme moci vidět Jakuba Prachaře, který se na roli i náležitě připravil. „Beru to jako výzvu, konečně budu hrát něco jiného než obvykle. Hned na začátku se mě ptali, jestli mi nevadí, kdybych měl pleš, takže to nakonec skončilo polopleší. A pak je taky zajímalo, jestli bych mohl přibrat. Na to jsem hned kývl, přišlo mi to skvělý. Zamakal jsem na tom, šlo to samo. Mám nahoře asi patnáct kilo,“ hlásí s obvyklou nadsázkou Prachař.

„On ženy poslouchá, což většina chlapů nedělá. My muži totiž od přírody nejsme velcí naslouchači. Se vším souhlasí, není konfliktní a říká ženám to, co chtějí slyšet. A ony se s ním díky tomu cítí v bezpečí. Peníze z nich nakonec vždycky dostane, protože je údajně potřebuje na něco důležitého. Přímo si o ně ale neříká, jen se zmíní, že má nějaký problém, a ženy mu je pak samy nabídnou,“ popisuje svého hrdinu.

Seriál by se měl natáčet do konce ledna příštího roku. Datum premiéry zatím oznámen nebyl.

Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo

