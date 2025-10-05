Sedí Zrádci v křeslech z Křivoklátu? Natáčení reality show odhalilo nový rozměr hradu

Zuzana Stiboříková
  21:14
Druhá série reality show Zrádci se opět těší velké sledovanosti, a to i díky krásným kulisám. Proč byl vybrán právě Křivoklát a jak náročné je natáčení na středověkém hradě?
Zrádci jsou zpět i s Vojtou Kotkem v roli hradního pána.

Zrádci jsou zpět i s Vojtou Kotkem v roli hradního pána. | foto: FTV Prima

Zrádci jsou zpět i s Vojtou Kotkem v roli hradního pána.
Zrádci jsou zpět i s Vojtou Kotkem v roli hradního pána.
Zrádci se vrátili na Křivoklát
Zrádci se vrátili na Křivoklát
12 fotografií

Kde získat autentické středověké prostředí a současně tajemnou atmosféru pro odkrytí děsivého tajemství? Ne náhodou si Karel Hynek Mácha jako kulisy svých tajuplných romantických příběhů vybral právě Křivoklátsko. Hluboké lesy, staré rozvaliny, hrady i mytická přitažlivost místa upoutaly pozornost nejen jeho, ale často i filmařů. Nedávno si hrad Křivoklát pro natáčení vybral štáb televizní soutěže Zrádci.

Zrádci: Hlavní je atmosféra!

Detektivní reality show inspirovaná mezinárodním formátem The Traitors (holandský originál De Verraders) je zasazena do prostředí jednoho z nejstarších hradů v České republice, ke kterému se váže řada středověkých legend o moci, intrikách, lásce i rytířských ctnostech. Mezi zdmi hradu se nyní odehrává další napínavý souboj o pravdu, spravedlnost a výhru. Mezi „věrnými“ se totiž nachází předem vybraní „zrádci“.

Reality show Zrádci

  • Moderátor: Vojtěch Kotek
  • Počet účastníků: začíná na 24
  • Druhá řada: začíná 7. září 2025 na Prima+ (o týden později na TV Prima)

Zatímco přes den účastníci plní úkoly, při nichž získávají peníze do společného banku, v noci v utajeném konkláve u kulatého stolu rozhodují, koho z věrných ze hry vyřadí. Navzájem se obviňují a uvažují, koho označit za zrádce. Zatímco zrádci bojují lží a klamem, úkolem věrných je pak zrádce odhalit dřív a zároveň přežít eliminace a bojovat o celkovou výhru. Kromě napínavé televizní podívané, která má do určité míry pevně stanovené kontury, si účastníci mohou procvičit taktické schopnosti i porozumění lidské psychice.

Atmosféru výrazně podporuje právě genius loci hradu Křivoklát a skutečná historie, která se prolíná s novými lidskými dramaty. Při snídani či při plnění úkolů se soutěžící pohybují po schodištích a komnatách osvětlených loučemi či po známém Velkém sále.

Zrádci jsou zpět i s Vojtou Kotkem v roli hradního pána.
Zrádci jsou zpět i s Vojtou Kotkem v roli hradního pána.
Zrádci se vrátili na Křivoklát

Zrádci jsou zpět i s Vojtou Kotkem v roli hradního pána

Proč právě Křivoklát?

Děj hry sází právě na temné sály hradu a úzké chodby, ale i skutečně děsivé kouzlo historického prostoru. Díky tomu je atmosféra soutěže mnohem autentičtější. Křivoklát mají navíc lidé spojený nejen s Karlem Hynkem Máchou, ale natáčela se tu řada televizních filmů i pohádek. Fakt, že vedení hradu má s filmaři zkušenosti, je nezpochybnitelné plus.

Společnosti All3Media, která formát The Traitors vytvořila a distribuuje, věnuje výběru lokací u všech zahraničních adaptací velkou pozornost. V případě Křivoklátu se to opravdu povedlo. „Česká lokace, tedy hrad Křivoklát, našeho poskytovatele licence moc zaujal. Pro natáčení to byla volba velmi náročná, ale výsledný pohled na hrad s bohatou historií, který hostí naši hru, stál za to,“ řekl režisér Markus Krug v rozhovoru pro Forbes.cz.

Moderátor amereických Zrádců Alan Cumming

Moderátorka britských Zrádců Claudia Winklemanová

Vojta Kotek jako moderátor české verze

Jak dlouho trvalo natáčení Zrádců?

„Když se točí pořad typu Zrádci, trvá to prakticky měsíc. Z toho čtrnáct dní v kuse každý den 16 – 20 hodin denně. To vyžaduje zajištění třísměnného provozu i z naší strany, protože vykonáváme dozor nad filmováním,“ popisoval kastelán hradu Křivoklát Zdeněk Šinágl v březnovém rozhovoru pro iDNES.cz.

Snímek z druhé řady Zrádců

Komplikace při natáčení: hlavně nic nezničit!

Natáčení seriálu ve skutečných historických kulisách má ale mnohá úskalí. Zejména kvůli množství techniky a navíc otevřenému ohni. To je pro štáb i pracovníky hradu velká bezpečnostní výzva, protože požár by na hradě znamenal obrovské historické ztráty, o ohrožení lidských životů nemluvě.

Zatímco pozdější architektura zámků už si potrpěla na široká schodiště, u hradu tomu tak není, proto se technika i některé dekorace musely dopravovat okny. Není také možné, aby účastníci a štáb používali původní inventář hradu, ten musí dodat scénografie.

„Velký rytířský sál, který je stěžejním prostorem toho natáčení, bývá naštěstí standardně prázdný. Tam se musí jen kompletně zakrýt historická podlaha,“ prozradil kastelán Šinágl. Dělá se to trojmo – plastovou fólií, technickým kobercem a jakoby historickým kobercem na vrchu. Stavějí se také různé konstrukce, protože do stěn se nesmí nic vrtat, dekorace se připevňují až na ně.

Kastelán na Křivoklátu Zdeněk Šinágl

Státní hrad Křivoklát

Státní hrad Křivoklát

„V zařízených prostorách, kde se natáčí, v našem případě třeba v hradní knihovně a muzeu, musíme historický mobiliář vystěhovat, přemístit jinam, kde se filmovat nebude. Ty prostory se následně zařizují filmařským nábytkem. Takže když lidé na obrazovkách vidí, že účinkující sedí v nějaké pohovce nebo v křesle u stolu, tak to nikdy není náš historický mobiliář, ale filmový nábytek, zapůjčený třeba z Barrandova,“ doplňuje k natáčení Zdeněk Šinágl.

Co se kromě Zrádců točilo na Křivoklátě?

Místo děje: Křivoklát

        • Slasti otce vlasti (1969)
        • Noc na Karlštejně (1974)
        • Honza málem králem (1977)
        • Jak se budí princezny (1978)
        • Sůl nad zlato (1982)
        • Třetí princ (1983)
  • Tři veteráni (1984)

V sedmdesátých a osmdesátých letech patřil Křivoklát k nevyhledávanějším filmařským lokacím v Československu. Točily se tu hlavně pohádky. Mezi nejvýznamnější filmy posledních 20 let patřil například Anděl Páně (2005), koprodukční Bathory (2008) nebo americká fantasy Kletba bratří Grimmů z roku 2025. Aktuálně je však největším projektem právě reality show Zrádci.

Vešel se na hrad Křivoklát velký stůl pro hlasování všech účastníků? Chystá se v další sezoně hradní okruh věnovaný Zrádcům? Dočtete se v březnovém rozhovoru s kastelánem Zdeňkem Šináglem.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

KVÍZ: Jste dřeváci a proto taky hrajete vokres. Znáte dobře seriál Okresní přebor?

Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

5. října 2025  21:29

RECENZE: Naučné Ratolesti s Geislerovou si bohužel všímají více dospělých než dětí

50 % Premium

Deset dílů v duchu aktuálních společenských jevů slibuje premiérový seriál ČT Ratolesti. Tematicky i osvětově navazuje na Ochránce, jednotlivé příběhy z maloměsta propojují tři postavy: adiktoložka...

5. října 2025  21:20

Sedí Zrádci v křeslech z Křivoklátu? Natáčení reality show odhalilo nový rozměr hradu

Druhá série reality show Zrádci se opět těší velké sledovanosti, a to i díky krásným kulisám. Proč byl vybrán právě Křivoklát a jak náročné je natáčení na středověkém hradě?

5. října 2025  21:14

DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil

Premium

POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...

5. října 2025

Zemřel DJ Tráva. Ikoně devadesátkového techna bylo šedesát let

Ve věku šedesáti let zemřel Petr Votava známý pod svým uměleckým jménem DJ Tráva. Jako jeden z prvních hudebníků v Česku dokázal prosadit techno jako populární hudební žánr. Se svou tvorbou začínal...

5. října 2025  16:22

O hudbě i životním jubileu. Už se nechci zavděčit všem, přiznává Lenka Nová

Premium

Loni na podzim oslavila padesátku. A i když se její životní tempo proměnilo, do hudby dává zpěvačka Lenka Nová stále novou energii. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o vztahu s dospívající dcerou,...

5. října 2025

Turci zrušili koncert Robbieho Wiliamse. Kvůli židovské manželce a dětem čelil útokům

Turecké úřady zrušily z důvodu bezpečnosti koncert britskému zpěvákovi Robbiemu Williamsovi v Istanbulu, kde měl v úterý odehrát svůj poslední koncert v rámci turné Britpop. Stalo se tak poté, co...

5. října 2025  8:29

The New York Times ocenil zesnulého Klímu jako citlivého svědka v diktaturách

Americký deník The New York Times napsal, že český spisovatel Ivan Klíma, který zemřel v sobotu ráno, byl jedním z nejvnímavějších pozorovatelů života v autoritářských režimech. Jeho dílo i osobní...

4. října 2025  20:58

Hymna vítěze. Italský hit Sara Perche Ti Amo provázel Babiše celé volby

Stejně jako po poslední předvolební debatě s Petrem Fialou pouštěl Andrej Babiš i při příjezdu do štábu ANO jako svou vítěznou písničku letitý italský hit Sara Perche Ti Amo. Jedna z nejslavnějších...

4. října 2025  18:42

RECENZE: Ať vám děda poví o válce, radí Američani dobrovolně bojující na Ukrajině

75 % Premium

Není namístě se ošívat, že dost už bylo v kinech válečné současnosti. Premiérový celovečerní dokument Ukrajinské léto, který sleduje zahraniční dobrovolníky bojující na straně Kyjeva, totiž přináší...

4. října 2025

Zemřel Ivan Klíma. Spisovateli a dramatikovi bylo 94 let

Zemřel spisovatel, dramatik a disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Úmrtí potvrdil Klímův syn Michal. Ivan Klíma patřil k nejvýraznějším českým autorům druhé poloviny 20. století, jeho knihy vyšly ve...

4. října 2025  9:52,  aktualizováno  10:53

TELEVIZIONÁŘ: Kvůli Zemi nomádů sama spala v dodávce. Oscarová McDormandová

Celkem tři Oscary, za nejlepší film roku, nejlepší režii a pro herečku v hlavní roli Frances McDormandovou, vybojovala Země nomádů, kterou v neděli nasazuje Cinemax.

4. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.