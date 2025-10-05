Kde získat autentické středověké prostředí a současně tajemnou atmosféru pro odkrytí děsivého tajemství? Ne náhodou si Karel Hynek Mácha jako kulisy svých tajuplných romantických příběhů vybral právě Křivoklátsko. Hluboké lesy, staré rozvaliny, hrady i mytická přitažlivost místa upoutaly pozornost nejen jeho, ale často i filmařů. Nedávno si hrad Křivoklát pro natáčení vybral štáb televizní soutěže Zrádci.
Zrádci: Hlavní je atmosféra!
Detektivní reality show inspirovaná mezinárodním formátem The Traitors (holandský originál De Verraders) je zasazena do prostředí jednoho z nejstarších hradů v České republice, ke kterému se váže řada středověkých legend o moci, intrikách, lásce i rytířských ctnostech. Mezi zdmi hradu se nyní odehrává další napínavý souboj o pravdu, spravedlnost a výhru. Mezi „věrnými“ se totiž nachází předem vybraní „zrádci“.
Reality show Zrádci
Zatímco přes den účastníci plní úkoly, při nichž získávají peníze do společného banku, v noci v utajeném konkláve u kulatého stolu rozhodují, koho z věrných ze hry vyřadí. Navzájem se obviňují a uvažují, koho označit za zrádce. Zatímco zrádci bojují lží a klamem, úkolem věrných je pak zrádce odhalit dřív a zároveň přežít eliminace a bojovat o celkovou výhru. Kromě napínavé televizní podívané, která má do určité míry pevně stanovené kontury, si účastníci mohou procvičit taktické schopnosti i porozumění lidské psychice.
Atmosféru výrazně podporuje právě genius loci hradu Křivoklát a skutečná historie, která se prolíná s novými lidskými dramaty. Při snídani či při plnění úkolů se soutěžící pohybují po schodištích a komnatách osvětlených loučemi či po známém Velkém sále.
Zrádci jsou zpět i s Vojtou Kotkem v roli hradního pána
Proč právě Křivoklát?
Děj hry sází právě na temné sály hradu a úzké chodby, ale i skutečně děsivé kouzlo historického prostoru. Díky tomu je atmosféra soutěže mnohem autentičtější. Křivoklát mají navíc lidé spojený nejen s Karlem Hynkem Máchou, ale natáčela se tu řada televizních filmů i pohádek. Fakt, že vedení hradu má s filmaři zkušenosti, je nezpochybnitelné plus.
Společnosti All3Media, která formát The Traitors vytvořila a distribuuje, věnuje výběru lokací u všech zahraničních adaptací velkou pozornost. V případě Křivoklátu se to opravdu povedlo. „Česká lokace, tedy hrad Křivoklát, našeho poskytovatele licence moc zaujal. Pro natáčení to byla volba velmi náročná, ale výsledný pohled na hrad s bohatou historií, který hostí naši hru, stál za to,“ řekl režisér Markus Krug v rozhovoru pro Forbes.cz.
Jak dlouho trvalo natáčení Zrádců?
„Když se točí pořad typu Zrádci, trvá to prakticky měsíc. Z toho čtrnáct dní v kuse každý den 16 – 20 hodin denně. To vyžaduje zajištění třísměnného provozu i z naší strany, protože vykonáváme dozor nad filmováním,“ popisoval kastelán hradu Křivoklát Zdeněk Šinágl v březnovém rozhovoru pro iDNES.cz.
Komplikace při natáčení: hlavně nic nezničit!
Natáčení seriálu ve skutečných historických kulisách má ale mnohá úskalí. Zejména kvůli množství techniky a navíc otevřenému ohni. To je pro štáb i pracovníky hradu velká bezpečnostní výzva, protože požár by na hradě znamenal obrovské historické ztráty, o ohrožení lidských životů nemluvě.
Zatímco pozdější architektura zámků už si potrpěla na široká schodiště, u hradu tomu tak není, proto se technika i některé dekorace musely dopravovat okny. Není také možné, aby účastníci a štáb používali původní inventář hradu, ten musí dodat scénografie.
„Velký rytířský sál, který je stěžejním prostorem toho natáčení, bývá naštěstí standardně prázdný. Tam se musí jen kompletně zakrýt historická podlaha,“ prozradil kastelán Šinágl. Dělá se to trojmo – plastovou fólií, technickým kobercem a jakoby historickým kobercem na vrchu. Stavějí se také různé konstrukce, protože do stěn se nesmí nic vrtat, dekorace se připevňují až na ně.
„V zařízených prostorách, kde se natáčí, v našem případě třeba v hradní knihovně a muzeu, musíme historický mobiliář vystěhovat, přemístit jinam, kde se filmovat nebude. Ty prostory se následně zařizují filmařským nábytkem. Takže když lidé na obrazovkách vidí, že účinkující sedí v nějaké pohovce nebo v křesle u stolu, tak to nikdy není náš historický mobiliář, ale filmový nábytek, zapůjčený třeba z Barrandova,“ doplňuje k natáčení Zdeněk Šinágl.
Co se kromě Zrádců točilo na Křivoklátě?
Místo děje: Křivoklát
V sedmdesátých a osmdesátých letech patřil Křivoklát k nevyhledávanějším filmařským lokacím v Československu. Točily se tu hlavně pohádky. Mezi nejvýznamnější filmy posledních 20 let patřil například Anděl Páně (2005), koprodukční Bathory (2008) nebo americká fantasy Kletba bratří Grimmů z roku 2025. Aktuálně je však největším projektem právě reality show Zrádci.
Vešel se na hrad Křivoklát velký stůl pro hlasování všech účastníků? Chystá se v další sezoně hradní okruh věnovaný Zrádcům? Dočtete se v březnovém rozhovoru s kastelánem Zdeňkem Šináglem.