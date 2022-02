Herec Sean Penn je v první linii. O konfliktu na Ukrajině natáčí dokument

Penn ve čtvrtek navštívil úřady ukrajinské vlády a hovořil s několika vojenskými představiteli. Setkal se také s prezidentem Zelenským, který schůzku zdokumentoval postem na Instagramu.

„Čím víc lidí se dozví o válce na Ukrajině, tím větší pravděpodobnost bude, že Rusko zastavíme,“ komentoval jejich setkání ukrajinský prezident.

Sean Penn, který natáčí o ukrajinsko-ruském konfliktu film již několik měsíců, přistál v Kyjevě v pondělí, tedy ještě v době před začátkem invaze. Podle vlastních slov nyní ze země odlétat nebude.

Podle postů, které ukrajinští představitelé uveřejnili na sociálních sítích, jsou vládní činitelé velmi vděční, že Penn momentálně na Ukrajině je.

„Sean Penn patří mezi ty lidi, kteří podporují Ukrajinu. Naše země je mu vděčná za to, že ukázal tolik odvahy a cti,“ nechal se slyšet jeden z ukrajinských vojenských lídrů.

Penn is shooting the doc for Vice, and met with Ukraine President Volodymyr Zelensky this week. According to the Daily Mail, Penn also attended a government press briefing today as the country rallied itself against the attack https://t.co/fN3Kl8HHFQ