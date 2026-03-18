Sean Penn dostal na Ukrajině náhradního Oscara. Vyrobili ho z poničeného vlaku

„Sean Penn bez Oscara nezůstal,“ uvedla na platformě Instagram ukrajinská železniční společnost, která zároveň zveřejnila video z předávání ukrajinské sošky slavnému herci. „Zmeškal jste Oscara. Kromě toho jste poslední sošku dal (našemu) prezidentovi. Takže jsme vytvořili tuhle. Je vyrobená z vagonu, poškozeného Rusy,“ říká na záběrech Pennovi šéf ukrajinských železnic Oleksandr Pertsovskyj.
„Toto ocenění se neomezuje pouze na úspěchy v kinematografii - připomíná odolnost, lidskost a odvahu, které nás všechny pohánějí vpřed,“ napsala Ukrzaliznycja na sociální síti a herci poděkovala za podporu Ruskem napadené země.
Penn získal svého třetího Oscara na nedělním udílení cen americké filmové akademie za vedlejší roli surového a prospěchářského důstojníka Stevena Lockjawa ve filmu Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona. Předávání cen v Los Angeles se však nezúčastnil. V pondělí ho spatřili novináři agentury AFP, jak vystupuje z auta a vchází do hotelu v Kyjevě.
Tento známý stoupenec Kyjeva v Hollywoodu navštívil Ukrajinu už několikrát od začátku rozsáhlé ruské invaze v roce 2022. V roce 2023 spolurežíroval dokument o prezidentovi Volodymyru Zelenském. Během rozhovorů, v nichž se zamýšleli nad prvními měsíci invaze na Ukrajinu, mezi Pennem a Zelenským vzniklo to, co oba popsali jako hluboké přátelství.
Herec v roce 2022 také daroval ukrajinské hlavě státu jednoho ze svých skutečných Oscarů, které v minulosti získal za nejlepší mužský herecký výkon ve filmech Tajemná řeka a Milk. Zelenskyj mu tehdy za podporu Ukrajině předal řád Za zásluhy. Při své současné cestě se pětašedesátiletý herec se Zelenským setkal znovu, prezident ho ve svém příspěvku na síti X označil za „skutečného přítele Ukrajiny“.