Sean Penn dostal na Ukrajině náhradního Oscara. Vyrobili ho z poničeného vlaku

  10:35
Americký herec Sean Penn dostal na Ukrajině symbolickou verzi Oscara. Daly mu ji ukrajinské železnice Ukrzaliznycja, které uvedly, že ji nechaly vyrobit z oceli vagónu poškozeného ruským útokem. Penn získal další cenu americké filmové akademie v neděli, ceremoniálu se však nezúčastnil, neboť se znovu vypravil do země bránící se už pátým rokem rozsáhlé ruské invazi.

„Sean Penn bez Oscara nezůstal,“ uvedla na platformě Instagram ukrajinská železniční společnost, která zároveň zveřejnila video z předávání ukrajinské sošky slavnému herci. „Zmeškal jste Oscara. Kromě toho jste poslední sošku dal (našemu) prezidentovi. Takže jsme vytvořili tuhle. Je vyrobená z vagonu, poškozeného Rusy,“ říká na záběrech Pennovi šéf ukrajinských železnic Oleksandr Pertsovskyj.

Americký herec Sean Penn přebírá symbolického Oscara, kterého Ukrajinci vyrobili ze zbytků železničního vagonu poničeného ruským útokem (16. března 2026).
Americký herec Sean Penn zachycen v ulicích Kyjeva (16. března 2026)
Americký herec Sean Penn během setkání s ukrajinským prezidentem Volodomyrem Zelenským (16. března 2026)
„Toto ocenění se neomezuje pouze na úspěchy v kinematografii - připomíná odolnost, lidskost a odvahu, které nás všechny pohánějí vpřed,“ napsala Ukrzaliznycja na sociální síti a herci poděkovala za podporu Ruskem napadené země.

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Penn získal svého třetího Oscara na nedělním udílení cen americké filmové akademie za vedlejší roli surového a prospěchářského důstojníka Stevena Lockjawa ve filmu Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona. Předávání cen v Los Angeles se však nezúčastnil. V pondělí ho spatřili novináři agentury AFP, jak vystupuje z auta a vchází do hotelu v Kyjevě.

Tento známý stoupenec Kyjeva v Hollywoodu navštívil Ukrajinu už několikrát od začátku rozsáhlé ruské invaze v roce 2022. V roce 2023 spolurežíroval dokument o prezidentovi Volodymyru Zelenském. Během rozhovorů, v nichž se zamýšleli nad prvními měsíci invaze na Ukrajinu, mezi Pennem a Zelenským vzniklo to, co oba popsali jako hluboké přátelství.

Roztaví Sean Penn své Oscary? Na Zelenského nedošlo, Rusko bylo tabu

Herec v roce 2022 také daroval ukrajinské hlavě státu jednoho ze svých skutečných Oscarů, které v minulosti získal za nejlepší mužský herecký výkon ve filmech Tajemná řeka a Milk. Zelenskyj mu tehdy za podporu Ukrajině předal řád Za zásluhy. Při své současné cestě se pětašedesátiletý herec se Zelenským setkal znovu, prezident ho ve svém příspěvku na síti X označil za „skutečného přítele Ukrajiny“.

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

