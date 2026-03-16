Sean Penn získal svého třetího Oscara za roli zkorumpovaného plukovníka Stevena J. Lockjawa ve filmu Jedna bitva za druhou. Předávací ceremoniál vynechal, stejně jako předtím udílení cen britské akademie, která ho ocenila jako ta americká.
„Sean Penn tu dnes nemohl být, nebo nechtěl. Takže tuto cenu za něj převezmu já,“ řekl na Oscarech stručně Kieran Culkin, který cenu získal loni.
Pennova neúčast na Oscarech nebyla překvapivá. Pětašedesátiletý herec akademii před dvěma lety vyčetl, že je „mimořádně zbabělá, pokud jde o zapojení se do širšího světa uměleckého vyjádření, a ve skutečnosti se do značné míry podílí na omezování představivosti a velmi omezuje rozmanitost kulturních projevů.“
Už předtím ostře kritizoval producenty ceremoniálu za to, že mu nedovolili promluvit po invazi na Ukrajinu, protože jim to nepřipadalo dost „bezstarostné“ pro takový večer.
V roce 2023 uvedl pro časopis Variety, že uvažuje o roztavení dvou Oscarů, které dříve získal, aby poskytl Ukrajině munici ve válce proti Rusku.
„Říkal jsem si, že je dám Ukrajině. Můžou je roztavit na kulky, kterými pak můžou střílet po Rusech,“ řekl Penn, který od začátku konfliktu aktivně podporuje Ukrajinu v obraně proti ruské agresi. Na území zasaženém válkou v roce 2022 natočil dokumentární film.
Podle deníku New York Times se vydal na Ukrajinu i nyní. „Zamířil do Evropy. Měl v plánu návštěvu Ukrajiny, jak uvedly dvě nezávislé osoby pod podmínkou anonymity, protože nebyly oprávněny o této záležitosti hovořit,“ píše New York Times s tím, že nemají informace, co má Penn na Ukrajině dělat a že jeho itinerář se mohl změnit. Sám herec se k tomu odmítl vyjádřit.
Sean Penn už má Oscary za filmy Tajemná řeka z roku 2004 a Milk z roku 2009. Kromě toho byl nominován za role ve filmech Mrtvý muž přichází, Sladký ničema a Jmenuji se Sam.
Sošky zatím herec neroztavil, ale jednu skutečně věnoval ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. „Řekl jsem mu, aby si ji nechal a přivezl ji do Malibu, až tohle všechno skončí a jeho země bude v bezpečí,“ uvedl tehdy.