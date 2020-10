Zemřel Sean Connery. Legendárnímu představiteli Jamese Bonda bylo 90 let

Dodnes je Connery pro mnohé fanoušky jediným jeho pravým představitelem agenta 007. Než ale nastoupil tuto životní dráhu, chtěl být nejdřív fotbalistou a uspěl i v kulturistické soutěži. Nakonec se našel na filmovém plátně, k nemalé radosti zástupů žen a dívek po celém světě. Dodnes hrál golf, věnoval se charitě a usiloval o důstojné Skotsko.

„Za to, že jsem stále k poznání a zachovalý, vděčím dobré skotské whisky,“ prozradil recept na věčné mládí skotský patriot a fanoušek fotbalového týmu Glasgow Rangers, kterého v roce 2000 pasovala královna Alžběta II. na rytíře.

Postavu špióna s povolením zabíjet, elegantního svůdce schopného s přehledem vyřešit tu nejzapeklitější situaci a ještě při tom trousit humor, vytvořil v šesti filmech: Dr. No (1962), Srdečné pozdravy z Ruska (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), Žiješ jenom dvakrát (1967) a Diamanty jsou věčné (1971) a v jednom remaku z roku 1983. Bondovi byl vděčný, ale také se vyjádřil, že k jeho zvládnutí stačí jen kondice a umění líbat.

Nezůstalo jen u Bonda

Kromě něj ztvárnil řadu mužů se značným charismatem, pro něž jsou fyzické dispozice stejně zásadní jako přirozená inteligence a zdravý úsudek. Tak to bylo v Highlanderovi (1986), Skále (1996) či Pasti (1999). Ze stejného těsta byl i policista Jim Malone z dramatu Briana De Palmy Neúplatní (1987), který vynesl Connerymu Oscara za vedlejší roli. Definitivní sbohem těmto postavám dal ve filmové sci-fi Liga výjimečných, kterou v roce 2003 osobně uvedl i v Praze.

Dobrodružná, napínavá i akční je i středověká detektivka Jméno růže (1986), v níž si Connery zahrál Viléma z Baskervillu. Při této příležitosti se setkal i s autorem předlohy Umbertem Ekem: „Během natáčení jsme měli spoustu času, a tak zatímco se připravoval záběr a nám mrzly zadky, my debatovali o templářích.“

Z Conneryho filmografie dále vynikají snímky Vražda v Orient-expresu (1974), První velká vlaková loupež (1978) či Indiana Jones a Poslední křížová výprava (1989).

Jednou se také posadil na režisérskou stoličku – při tvorbě dokumentu o skotské loďařské firmě, jíž hrozil krach. Snímek se jmenoval Buřinky a čepice (buřinky nosili úředníci, čepice dělníci) a premiéru měl v roce 1967. Connery doufal, že film může přispět k záchraně loďařského průmyslu a zachování tisíců pracovních míst.

Jméno dostal po irském dědečkovi. Narozen 25. srpna 1930 jako Thomas Sean Connery, vyrůstal v chudobě, ve třinácti letech opustil školu a v šestnácti vstoupil do britského Královského námořnictva. Odtud odešel po třech letech kvůli žaludečním vředům a jako památku na moře si odnesl dvě tetování, hlásající jeho životní hesla: „Skotsko navždy“ a „Máma a táta“.

Podle své autobiografie Býti Skotem, která v Česku vyšla v roce 2009, si na živobytí vydělával i jako mlékař, leštič rakví nebo model aktů. Ze všeho nejvíc prý ale toužil stát se fotbalistou. „Chtěl jsem pracovat, vydělávat peníze a hrát fotbal.“

V té době si urostlého mladíka vybrali do komparsu hry Báječné dny v edinburském divadle Empire. Pak zkusil konkurs do muzikálu Jižní Pacifik: „Jediné, co po člověku chtěli, bylo, aby vypadal jako Američan a udělal pár přemetů,“ vzpomínal. Ale stále ho víc bavil fotbal, byť se nakonec rozhodl pro hraní.

Mezery ve vzdělání se snažil odstranit četbou a knihy četl po tuctech. V době konkursu na Jamese Bonda byl Connery takřka neznámým převážně televizním hercem. Podle autora předlohy Iana Fleminga vypadal spíše jako řidič kamionu nebo kaskadér. O jeho obsazení nakonec rozhodla manželka producenta Alberta Broccoliho, jíž vytáhlý Skot připadal „prostě báječný“. A tak Connery strávil devět let s agentem 007.

„Mám rád ženy. Nerozumím jim, ale líbí se mi,“ tvrdí idol něžného pohlaví, který je podruhé ženatý. Druhou ženu, francouzskou malířku Micheline Roquebrunovou, poznal na golfovém turnaji. Byli spolu už 40 let. Z prvního manželství s Australankou Diane Cilentovou má syna Jasona. Ke skotskému původu se Connery hlásil i nošením národního oděvu – kiltu.