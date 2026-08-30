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Hasta la vista, baby! Vrací se druhý Terminátor. Jak vznikala mistrovská akční sci-fi

Jindřich Göth
  14:00

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Edward Furlong a Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování (1991) | foto: © 1991 TriStar Pictures

Jít do kina na druhého Terminátora se v roce 1991 rovnalo společenské povinnosti dnes srovnatelné s návštěvou Odyssey či Avatara. Po pětatřiceti letech od premiéry se preapokalyptická epická akční sci-fi režiséra Jamese Camerona vrací do kin, aby znovu přesvědčila o svých nadčasových kvalitách.

Že je kanadský rodák James Cameron mistr „dvojek“ dokázal již v roce 1986 snímkem Vetřelci, jímž zručně navázal na klasiku Ridleyho Scotta a zároveň přišel s vlastním, zcela originálním přístupem. Co ale předvedl v případě pokračování svého plnohodnotného celovečerního debutu Terminátor z roku 1984 se dodnes rovná prakticky zázraku. Terminátor 2: Den zúčtování nemilosrdně posílá svého staršího bratříčka na střídačku až do konce utkání a střílí jeden gól za druhým.

Během prací na filmu vznikl zcela nový program na úpravu obličejů, přičemž šlo vlastně o první verzi dnes světoznámého grafického editoru Photoshop.

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