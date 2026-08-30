Že je kanadský rodák James Cameron mistr „dvojek“ dokázal již v roce 1986 snímkem Vetřelci, jímž zručně navázal na klasiku Ridleyho Scotta a zároveň přišel s vlastním, zcela originálním přístupem. Co ale předvedl v případě pokračování svého plnohodnotného celovečerního debutu Terminátor z roku 1984 se dodnes rovná prakticky zázraku. Terminátor 2: Den zúčtování nemilosrdně posílá svého staršího bratříčka na střídačku až do konce utkání a střílí jeden gól za druhým.
Během prací na filmu vznikl zcela nový program na úpravu obličejů, přičemž šlo vlastně o první verzi dnes světoznámého grafického editoru Photoshop.