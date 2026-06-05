Hororová parodie je zpět. Nové Scary Movie hlásí návrat nekorektního humoru

A podle prvních ukázek i prohlášení tvůrců je jasné, že žádné hororové klišé nezůstane ušetřeno a žádná společenská hranice nebude dost svatá na to, aby se nedala překročit. V době, kdy se většina hollywoodských studií našlapuje po špičkách, slibuje nové Scary Movie návrat k drsnému, přímočarému a politicky nekorektnímu humoru, který definoval přelom tisíciletí.
Bratři Wayansovi se vrací
Za zrodem celé série stála v roce 2000 talentovaná rodina Wayansových. Keenen Ivory Wayans tehdy usedl na režisérskou stoličku, zatímco jeho bratři Marlon a Shawn napsali scénář a ztvárnili postavy Shortyho a Raye. Po obrovském úspěchu prvních dvou dílů ale studio Miramax sérii převzalo a dál pokračovalo bez nich. Výsledkem byl postupný úpadek, který v roce 2013 vyvrcholil kritickým propadákem Scary Movie 5.
|
RECENZE: Zbytečný návrat Scary Movie. Nebudí ani smích, ani strach
V roce 2026 je ale všechno jinak. Paramount Pictures a Miramax dokázali nemožné a přivedli bratry Wayansovy zpět ke kormidlu. Na scénáři k novému filmu se podíleli Marlon, Shawn i Keenen Ivory Wayansovi, což pro fanoušky znamená jediné – návrat ke kořenům. Režie se tentokrát chopil Michael Tiddes.
Na nikom nezůstane nit suchá
Hororový žánr zažil v posledních deseti let obrovský boom a vygeneroval nespočet materiálu, který si o parodii přímo říká a Nové Scary Movie si bere na paškál moderní trendy s chirurgickou přesností a nikdo nebude ušetřen. Těšte se na slavné scény ze snímků Vřískot 6, M3GAN, Klaunovy Vánoce, Nene, ale i seriálu Wednesday a mnoha dalších.
Celá franšíza dosud celosvětově vydělala téměř devět set milionů dolarů, což z ní dělá jednu z nejúspěšnějších komediálních sérií historie. První díl z roku 2000 byl fenoménem, kterému se s rozpočtem devatenácti milionů dolarů podařilo utržit bezmála dvě stě osmdesát milionů a definovat humor jedné celé generace diváků. I proto je návrat Scary Movie do kin s původním tvůrčím týmem velkou událostí.
Zahýbe Scary Movie opět s návštěvností kin?
Když se podíváme na současnou návštěvnost v kinech, vidíme, že diváci po celém světě i u nás začínají být mírně unavení z nekonečných, uměle udržovaných superhrdinských eposů a těžkopádných dramat. V žebříčcích tuzemské návštěvnosti se v poslední době skvěle daří buď velkolepým filmovým zážitkům nebo naopak čistokrevným, nekomplikovaným žánrovkám – ať už jde o poctivé horory nebo odpočinkové komedie.
Nové Scary Movie tak má ideální startovní pozici stát se nečekaným letním hitem českých kin. Kombinuje totiž hned tři silné faktory, a to nostalgii, slibovanou nekorektnost a aktuálnost parodovaných hororů. Pokud tedy hledáte film, u kterého můžete v kině vypnout hlavu a sledovat, jak si tvůrci dělají blázny z dnešní přecitlivělé doby, nové Scary Movie byste neměli minout. V kinech od 4. června.