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Hororová parodie je zpět. Nové Scary Movie hlásí návrat nekorektního humoru

  14:30
Pokud máte pocit, že současnému světu filmu chybí nekorektní humor, který se nebojí absolutně ničeho, máme dobrou zprávu. Po třinácti letech digitálního půstu se na stříbrná plátna vrací nejslavnější parodická franšíza všech dob. Nový snímek, jednoduše pojmenovaný Scary Movie (neoficiálně označovaný jako Scary Movie 6), je právě v kinech.
Z filmu Scary Movie

Z filmu Scary Movie | foto: CinemArt

Z filmu Scary Movie
Z filmu Scary Movie
Shannon Elizabeth ve filmu Scary Movie: Děsnej biják
Holly Madisonová (v černém) si zahrál ve filmu Scary Movie 4
8 fotografií

A podle prvních ukázek i prohlášení tvůrců je jasné, že žádné hororové klišé nezůstane ušetřeno a žádná společenská hranice nebude dost svatá na to, aby se nedala překročit. V době, kdy se většina hollywoodských studií našlapuje po špičkách, slibuje nové Scary Movie návrat k drsnému, přímočarému a politicky nekorektnímu humoru, který definoval přelom tisíciletí.

Bratři Wayansovi se vrací

Za zrodem celé série stála v roce 2000 talentovaná rodina Wayansových. Keenen Ivory Wayans tehdy usedl na režisérskou stoličku, zatímco jeho bratři Marlon a Shawn napsali scénář a ztvárnili postavy Shortyho a Raye. Po obrovském úspěchu prvních dvou dílů ale studio Miramax sérii převzalo a dál pokračovalo bez nich. Výsledkem byl postupný úpadek, který v roce 2013 vyvrcholil kritickým propadákem Scary Movie 5.

RECENZE: Zbytečný návrat Scary Movie. Nebudí ani smích, ani strach

V roce 2026 je ale všechno jinak. Paramount Pictures a Miramax dokázali nemožné a přivedli bratry Wayansovy zpět ke kormidlu. Na scénáři k novému filmu se podíleli Marlon, Shawn i Keenen Ivory Wayansovi, což pro fanoušky znamená jediné – návrat ke kořenům. Režie se tentokrát chopil Michael Tiddes.

Na nikom nezůstane nit suchá

Hororový žánr zažil v posledních deseti let obrovský boom a vygeneroval nespočet materiálu, který si o parodii přímo říká a Nové Scary Movie si bere na paškál moderní trendy s chirurgickou přesností a nikdo nebude ušetřen. Těšte se na slavné scény ze snímků Vřískot 6, M3GAN, Klaunovy Vánoce, Nene, ale i seriálu Wednesday a mnoha dalších.

Celá franšíza dosud celosvětově vydělala téměř devět set milionů dolarů, což z ní dělá jednu z nejúspěšnějších komediálních sérií historie. První díl z roku 2000 byl fenoménem, kterému se s rozpočtem devatenácti milionů dolarů podařilo utržit bezmála dvě stě osmdesát milionů a definovat humor jedné celé generace diváků. I proto je návrat Scary Movie do kin s původním tvůrčím týmem velkou událostí.

Zahýbe Scary Movie opět s návštěvností kin?

Když se podíváme na současnou návštěvnost v kinech, vidíme, že diváci po celém světě i u nás začínají být mírně unavení z nekonečných, uměle udržovaných superhrdinských eposů a těžkopádných dramat. V žebříčcích tuzemské návštěvnosti se v poslední době skvěle daří buď velkolepým filmovým zážitkům nebo naopak čistokrevným, nekomplikovaným žánrovkám – ať už jde o poctivé horory nebo odpočinkové komedie.

Nové Scary Movie tak má ideální startovní pozici stát se nečekaným letním hitem českých kin. Kombinuje totiž hned tři silné faktory, a to nostalgii, slibovanou nekorektnost a aktuálnost parodovaných hororů. Pokud tedy hledáte film, u kterého můžete v kině vypnout hlavu a sledovat, jak si tvůrci dělají blázny z dnešní přecitlivělé doby, nové Scary Movie byste neměli minout. V kinech od 4. června.

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