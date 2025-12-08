Podle informací serveru Nexus Point News je herečka ve finální fázi jednání o možném přechodu od Marvelu ke konkurenčnímu studiu DC. Konkrétně by měla zamířit do snímku s pracovním názvem The Batman Part II, jehož premiéra je naplánována na říjen 2027.
Pokud jednání dopadnou úspěšně, Johanssonová symbolicky odloží elastický kostým své ikonické Black Widow a přidá se k táboru hrdinů studia DC.
Po Jurském světě zachraňuje Scarlett Johanssonová další filmovou legendu
Britský deník The Guardian poukázal na spekulace, že by se herečka mohla v novém Batmanovi představit jako Andrea Beaumontová, známá také pod přezdívkou Fantom. Jde o bývalou lásku Bruce Waynea, která se objevila v animovaných batmanovských filmech z 90. let. Zatím však nejsou k dispozici žádné ověřené indicie o tom, koho by mohla ztvárnit.
Možná ještě zajímavější otázkou je, co pětiletá mezera mezi epizodami udělá se sérií, kterou režisér Matt Reeves původně koncipoval jako třídílný příběh. Filmy budou navíc nově vznikat pod taktovkou Netflixu – zda a jak tohle všechno nový titul ovlivní, ukáže čas.
Černá vdova i jedna z nejkrásnějších žen. Scarlett Johanssonové je čtyřicet
Pravděpodobná role v novém Batmanovi však není jediným hereččiným nástupem do slavné filmové série. Scarlett Johanssonová se totiž letos objevila ve filmu Jurský svět: Znovuzrození; očekávaný hit celosvětové vydělal 868 milionů dolarů, což je zhruba 18 miliard Kč.
Do svého hereckého portfólia brzy přidá i další slavnou sérii, horor Vymítač ďábla od režiséra Mikea Flanagana, jenž je založený na knižní předloze Doktor Spánek Stephena Kinga.
Tento rok si navíc Johanssonová vyzkoušela režisérskou pozici, když debutovala filmem Eleanor the Great s June Squibbovou v hlavní roli. Opět jako herečku ji diváci příští rok uvidí ve filmu Paper Tiger režiséra a scenáristy Jamese Graye.