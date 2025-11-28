Po Jurském světě zachraňuje Scarlett Johanssonová další filmovou legendu

Po úspěchu filmu Jurský svět: Znovuzrození se Scarlett Johanssonová objeví v další ikonické filmové značce. Studio Universal potvrdilo její obsazení v novém díle Vymítače ďábla, který zrežíruje Mike Flanagan.
Další díl nyní už filmové série Vymítač ďábla vzniká pod studii Universal a Blumhouse-Atomic Monster. Režii, scénář i produkci si bere pod ruku Mike Flanagan, známý především díky filmům Doktor Spánek a Život Chucka nebo seriálům Dům na kopci a Půlnoční mše. Jeho nový příspěvek do slavné hororové série je popisován jako „radikálně nový pohled“ na tento filmový svět.

Původní Exorcista z roku 1973 v režii Williama Friedkina vyprávěl příběh matky (Ellen Burstynová), která zavolá dva katolické kněze, aby provedli vymítání její dvanáctileté dcery (Linda Blairová) posedlé démonem. Film se stal celosvětovým fenoménem. Utržil 441 milionů dolarů a získal 10 nominací na Oscara.

Sexsymbol? Konečně už snad nejsem jen to, říká herečka Scarlett Johanssonová

„Scarlett je úžasná herečka, jejíž podmanivé herecké výkony jsou vždy uvěřitelné, ať už v žánrových filmech nebo velkých letních blockbusterech. Jsem nesmírně šťastný, že se k nám připojila,“ uvedl Flanagan.

Studio Universal v roce 2021 zaplatilo neskutečných 400 milionů dolarů za práva na novou trilogii Vymítače ďábla. Jejich první pokus Vymítač ďábla: Znamení víry z roku 2023 však sérii nerozjel, ale spíš ji vrátil k ledu. Filmu nepomohl ani návrat Ellen Burstynové. Snímek utržil 136 milionů dolarů, což nestačilo k obnovení širšího nadšení publika a studio bylo nuceno přehodnotit své plány.

RECENZE: Znovuzrození? Vždyť Jurský svět jen opakuje minulé nápady

Chystaný film od Flanagana se odehrává ve stejném světě jako originální snímek z roku 1973, ale nenavazuje na události filmu Znamení víry. Další detaily ohledně obsazení a příběhu nebyly oznámeny. Natáčet se bude v New Yorku.

Johanssonová se tak po úspěchu letního hitu Jurský svět: Znovuzrození, který celosvětové vydělal 868 milionů dolarů, pouští do další ikonické filmové značky. Letos také uvedla svůj režijní debut Eleanor the Great s June Squibbovou v hlavní roli.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

