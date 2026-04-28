Sbormistra v České televizi neuvidíte. Odvolací soud potvrdil zákaz vysílání filmu

  10:48
Odvolací Městský soud v Praze potvrdil předběžné opatření, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 v březnu zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka v České republice. Informaci pro ČTK uvedl Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu.
Snímek z filmu Sbormistr | foto: Endorfilm

Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)
V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru, se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti.

Podle Ivana Davida oba soudy uvedly, že televizní vysílání by mohlo zásah do jejích práv dále nenávratně prohloubit. „Odvolací soud současně upřesnil zákaz televizního vysílání tak, že se v tento okamžik vztahuje na Českou televizi, která se chystala film vysílat,“ sdělil David.

Jeden z producentů filmu Jiří Konečný ze společnosti Endorfilm zopakoval, že předběžné opatření nepředstavuje rozhodnutí o vině, či nevině.

„Samozřejmě nás velmi mrzí, že by vysílání filmu mělo být dočasně znemožněno, protože film Sbormistr vždy stál na straně obětí, jeho smyslem je upozornit na mechanismy zneužívání moci a manipulace a přispět k prevenci. Budeme se snažit, aby soud měl k dispozici všechny relevantní informace a aby film mohl být vysílán,“ dodal.

Původně mělo mít podle informací na webu ČT drama televizní premiéru 5. dubna v hlavním vysílacím čase, souběžně mělo být uvedeno na iVysílání. Po prvním rozhodnutí ČT televizní premiéru odložila, v jejím televizním programu nyní nefiguruje.

Podle Ivana Davida odvolací soud uvedl, že nepřehlíží snahu umělecké tvorby zpracovat a tematizovat tíživé lidské zkušenosti. „Pokud se však tvůrci filmu rozhodnou věnovat tématu trestných činů, které jsou inspirovány skutečnými událostmi, navíc z relativně nedávné doby, klade to na ně zvýšené nároky ve vztahu k obětem této trestné činnosti,“ citoval advokát z rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Zákaz šíření snímku se týká podle advokátova dřívějšího vyjádření pouze pozemního televizního vysílání a platí do doby konečného rozhodnutí soudu ve věci samé. Snímek vstoupil loni v létě do kin, kde ho vidělo víc než 120 tisíc diváků. V současné době je dostupný na Netflixu a dalších placených VOD platformách.

Předběžné opatření není konečným rozhodnutím o žalobě. První instance zohlednila, že žena se stala obětí trestného činu v době své nezletilosti a nachází se ve zvlášť zranitelném postavení, které vyžaduje zvýšenou právní ochranu. Navíc je ohrožena sekundární a terciární viktimizací, tedy opětovným zraňováním oběti.

Společnost Endorfilm už dříve uvedla, že snímek je fikčním uměleckým dílem inspirovaným skutečnými událostmi, nejde tedy o příběh konkrétního jedince. Režisér Ondřej Provazník vyjádřil už dříve lítost nad tím, že jeho film některé skutečné oběti psychicky zasáhl.

Tvůrci po začátku soudního sporu změnili křestní jméno oběti, které se původně shodovalo se skutečnou obětí. Nyní se třináctiletá hlavní hrdinka jmenuje Valerie.

