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Vedení ČT tuto nechutnost nezastaví? kritizuje producent smír okolo Sbormistra

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  16:37
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl o smíru v trestním řízení ohledně filmu Sbormistr vedeném jednou z obětí Bohumila Kulínského proti produkci snímku a České televizi, jež film koprodukovala. Ostrou kritikou na konto ČT však následně nešetřil producent Radovan Síbrt. Žena, jež se ve snímku Sbormistr poznala a která je v souvislosti s kauzou označovaná jako Karolína R., je jeho sestrou.
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Čeští koproducenti snímku Pan Nikdo proti Putinovi Radovan Síbrt a Alžběta...
Snímek z filmu Sbormistr
Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)
Snímek z filmu Sbormistr
15 fotografií

„Česká televize nelenila a vyslala do světa zprávu o ‚smíru‘ mezi producenty filmu Sbormistr a mou sestrou. Ta tisková zpráva vytváří pocit krajiny zalité sluncem. K realitě to má ale velmi daleko,“ uvedl Síbrt svou středeční kritiku v příspěvku na Facebooku.

„Jak je možné, že ve vedení České televize (ale i ostatních koproducentů filmu) nesedí nikdo, kdo by tuto nechutnost zastavil!? Jak to, že celý rok přispívala Česká televize (a ostatní koproducenti) k retraumatizování obětí sexuálního násilí?!“ pálil ostrými producent, který si letos v březnu v Los Angeles převzal Oscara za spolupráci na dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

Kritizovaný snímek byl inspirovaný kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru. Do kin vstoupil loni v létě, kde ho vidělo víc než 120 tisíc diváků. Dostupný byl na Netflixu a dalších placených VOD platformách.

Síbrtova sestra se jako jedna z bývalých členek sboru, které se zneužívání ze strany Kulinského týkalo, ve snímku poznala a podala na jeho produkci žalobu. Obvodní soud pro Prahu 4 letos v březnu následně předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu režiséra Ondřeje Provazníka v Česku. Opatření pak potvrdil i odvolací Městský soud v Praze.

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

V nejnovějším rozsudku však soud schválil smír. Informace potvrdil zástupce mluvčího ČT Radek Konečný. Uvedl však také, že k dotazům na vysílání filmu se vyjadřovat nemůže kvůli zmíněné mlčenlivosti. To však Síbrt ohledně rozuzlení záležitosti považuje za zcela nedostatečně vyřešené.

Podle jeho slov by se televize měla za takovéto zpodobnění skutečného sexuálního násilí stydět a ne se jím, v případě finálního uveřejnění filmu ve svém vysílání, chlubit.

„Až bude film ČT vysílat a vy zasednete s křupkami ke sledování, objeví se titulek, kde bude napsáno, co producenti způsobili. A že se za to omlouvají. Tak vám všem přeji příjemné sledování filmu, kde se na začátku dozvíte, že ten film způsobil retraumatizaci oběti sexuálního násilí. Což je mimochodem trestný čin. Na závěr bych chtěl poděkovat celé řadě lidí, co mou sestru během toho roku podporovali. Protože ten rok pro ni byl strašidelný, těžko si to představit,“ dodal závěrem producent.

Spor o vysílání filmu Sbormistr končí. Strany se dohodly na smíru

Redakce iDNES.cz ohledně Síbrtova ostrého vyjádření oslovila tiskové oddělení ČT, které však zaslalo pouze krátkou odpověď, ve které zopakovalo dřívější vyjádření: „Česká televize může pouze potvrdit, že v této věci došlo k uzavření smíru. S ohledem na ujednání o mlčenlivosti však nemůže komentovat jeho obsah ani konkrétní podmínky.“

Soudní rozhodnutí v současné době není pravomocné, neboť nebylo dosud vyhotoveno v písemné podobě a doručeno účastníkům. „Po doručení však toto rozhodnutí nabude právní moci, neboť proti němu není přípustné odvolání, a řízení tak bude skončeno,“ řekl mluvčí soudu Jan Chmel.

Provazníkův film Sbormistr si vysloužil hned tři České lvy, dvě Ceny filmové kritiky a další dvě ceny na MFF Karlovy Vary. Ve všech třech případech přitom bodovala mladá herečka Kateřina Falbrová, která hrála ústřední roli.

15. března 2026
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