Film Sbormistr kvůli sporu s Kulínského obětí zpětně přejmenuje hlavní hrdinku

Jednou z největších výtek někdejší oběti Bohumila Kulínského vůči filmu Sbormistr byla skutečnost, že se hlavní postava jmenuje stejně jako ona, tedy Karolína. Ve čtvrtek tak tvůrčí tým oznámil, že přistoupí k dodatečné úpravě filmu a jméno hlavní hrdinky změní.
„Tvůrčí tým snímku Sbormistr se rozhodl pro dodatečnou úpravu a přistupuje k přejmenování hlavní postavy,“ napsali tvůrci v tiskové zprávě. Ke kroku se rozhodla společnost Endorfilm, hlavní výrobce filmu, společně s koproducenty snímku a s režisérem a scenáristou Ondřejem Provazníkem.
|
Spor o Sbormistra. Nechte moji rodinu na pokoji, vyzývá filmaře Kulínského oběť
Tvůrčí tým i nadále odmítá, že by jejich Sbormistr byl příběhem konkrétního člověka. Film je podle nich od počátku koncipován jako svébytné fikční drama inspirované skutečnými událostmi.
„Křestní jméno je jedním z nejzásadnějších prvků osobní identity. Přestože náš film vypráví fikční příběh inspirovaný zkušenostmi řady obětí, nechceme, aby měl kdokoliv pocit, že je s dílem nechtěně spojován. Proto jsme se rozhodli pro změnu,“ vysvětlil producent Jiří Konečný.
„Mrzí nás, že se nepodařilo navázat přímý dialog s dotčenou osobou a hledat řešení společně. Od počátku jsme k tomu byli připraveni a opakovaně jsme se o smírný společný postup pokoušeli,“ dodal.
Změna jména bude podle tvůrců náročnou úpravou. Produkce ji však plánuje provést bez narušení výsledné podoby filmu. „Nové jméno bude zvoleno tak, aby působilo přirozeně a zároveň se vyhnulo jakékoli shodě se jmény veřejně spojovanými s případem, jímž je film volně inspirován,“ vysvětlili autoři oceněného filmu.
Režisér Ondřej Provazník pro iDNES.cz v pondělí zdůraznil, že postavy sester Karolíny a Lucie jsou ryze fiktivní. Film podle něj nepojednává jen o sexuálním zneužívání, ale i o komplikovaném sourozeneckém vztahu.
|
Bratr Kulínského oběti tepe do úspěšného Sbormistra. Film se jí jen vysmívá, čílí se
„Karolína ve filmu je ‚modelová oběť‘ - složili jsme ji ze zkušeností mnoha dívek z kauzy Bambini di Praga i dalších případů. To, že ke zneužívání docházelo na soustředěních, na pokojích na zájezdech, v sauně, nebo na horách, věk obětí mezi 12-16, to jsou bohužel obecně známá fakta z médií. Zásadní rozdíl je v tom, že film stojí na vztahu dvou sester, zatímco paní Karolína sestru nemá,“ vysvětlil Provazník.
Společnost Endorfilm pak v tiskové zprávě zdůraznila, že osobní zkušenost obětí plně respektuje. Změna křestního jména hrdiny má podle ní předejít nedorozuměním a umožnit, aby se debata soustředila především na ochranu dětí a prevenci zneužívání moci.
K výhradám ohledně jména hlavní postavy se už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz vyjádřil také producent filmu Jiří Konečný. „To (pojmenování hlavní postavy jako Karolína – pozn. red.) bylo nešťastné, ale my jsme za hrdinkou viděli nejméně padesát jiných dívek, kterým se stalo totéž. (...) A Sbormistr nespadá do žánru true crime, není doslovný, neukazuje názorně opravdu šokující detaily kauzy Kulínský.“
|
Vítězný Sbormistr čelí žalobě za deset milionů. Věřím justici, tvrdí producent
Dotčená žena dříve vystupovala jako hlavní svědkyně v procesu se sbormistrem Bohumilem Kulínským. Poprvé na shodu a také přímou identifikovatelnost upozornil její bratr, který poslal otevřený dopis členům prezidia České filmové a televizní akademie (ČFTA). V dopisu tvůrce filmu zkritizoval a vyjádřil nesouhlas s účastí filmu na oscarovém klání
Následně strana oběti podala na tvůrce filmu žalobu. „Před pár dny jsme se dozvěděli, že na nás byla podána žaloba pro údajné porušení osobnostních práv,“ řekl producent filmu Jiří Konečný bezprostředně po letošním udílení cen filmové kritiky. Uvedl, že žalující strana požaduje zákaz televizního vysílání v Česku a deset milionů korun, což však paní Karolína v pondělním příspěvku částečně vyvrátila.
Reakci druhé strany na nynější krok tvůrců přejmenovat ústřední postavu redakce shání.