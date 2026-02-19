Film Sbormistr kvůli sporu s Kulínského obětí zpětně přejmenuje hlavní hrdinku

Tvůrci filmu Sbormistr přejmenují hlavní postavu snímku. Reagují tak na pokračující spor s obětí sbormistra Bohumila Kulínského, která v pondělí označila řadu jejich tvrzení za nepravdu. Výběr jména hlavní postavy čelil od uvedení do kin citelné kritice. Nové jméno bude podle tvůrců zvoleno tak, aby působilo přirozeně a aby se vyhnulo jakékoli shodě se jmény, které se v souvislosti s případem objevily.
Jednou z největších výtek někdejší oběti Bohumila Kulínského vůči filmu Sbormistr byla skutečnost, že se hlavní postava jmenuje stejně jako ona, tedy Karolína. Ve čtvrtek tak tvůrčí tým oznámil, že přistoupí k dodatečné úpravě filmu a jméno hlavní hrdinky změní.

„Tvůrčí tým snímku Sbormistr se rozhodl pro dodatečnou úpravu a přistupuje k přejmenování hlavní postavy,“ napsali tvůrci v tiskové zprávě. Ke kroku se rozhodla společnost Endorfilm, hlavní výrobce filmu, společně s koproducenty snímku a s režisérem a scenáristou Ondřejem Provazníkem.

Spor o Sbormistra. Nechte moji rodinu na pokoji, vyzývá filmaře Kulínského oběť

Tvůrčí tým i nadále odmítá, že by jejich Sbormistr byl příběhem konkrétního člověka. Film je podle nich od počátku koncipován jako svébytné fikční drama inspirované skutečnými událostmi.

„Křestní jméno je jedním z nejzásadnějších prvků osobní identity. Přestože náš film vypráví fikční příběh inspirovaný zkušenostmi řady obětí, nechceme, aby měl kdokoliv pocit, že je s dílem nechtěně spojován. Proto jsme se rozhodli pro změnu,“ vysvětlil producent Jiří Konečný.

„Mrzí nás, že se nepodařilo navázat přímý dialog s dotčenou osobou a hledat řešení společně. Od počátku jsme k tomu byli připraveni a opakovaně jsme se o smírný společný postup pokoušeli,“ dodal.

Změna jména bude podle tvůrců náročnou úpravou. Produkce ji však plánuje provést bez narušení výsledné podoby filmu. „Nové jméno bude zvoleno tak, aby působilo přirozeně a zároveň se vyhnulo jakékoli shodě se jmény veřejně spojovanými s případem, jímž je film volně inspirován,“ vysvětlili autoři oceněného filmu.

Režisér Ondřej Provazník pro iDNES.cz v pondělí zdůraznil, že postavy sester Karolíny a Lucie jsou ryze fiktivní. Film podle něj nepojednává jen o sexuálním zneužívání, ale i o komplikovaném sourozeneckém vztahu.

Bratr Kulínského oběti tepe do úspěšného Sbormistra. Film se jí jen vysmívá, čílí se

„Karolína ve filmu je ‚modelová oběť‘ - složili jsme ji ze zkušeností mnoha dívek z kauzy Bambini di Praga i dalších případů. To, že ke zneužívání docházelo na soustředěních, na pokojích na zájezdech, v sauně, nebo na horách, věk obětí mezi 12-16, to jsou bohužel obecně známá fakta z médií. Zásadní rozdíl je v tom, že film stojí na vztahu dvou sester, zatímco paní Karolína sestru nemá,“ vysvětlil Provazník.

Společnost Endorfilm pak v tiskové zprávě zdůraznila, že osobní zkušenost obětí plně respektuje. Změna křestního jména hrdiny má podle ní předejít nedorozuměním a umožnit, aby se debata soustředila především na ochranu dětí a prevenci zneužívání moci.

K výhradám ohledně jména hlavní postavy se už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz vyjádřil také producent filmu Jiří Konečný. „To (pojmenování hlavní postavy jako Karolína – pozn. red.) bylo nešťastné, ale my jsme za hrdinkou viděli nejméně padesát jiných dívek, kterým se stalo totéž. (...) A Sbormistr nespadá do žánru true crime, není doslovný, neukazuje názorně opravdu šokující detaily kauzy Kulínský.“

Vítězný Sbormistr čelí žalobě za deset milionů. Věřím justici, tvrdí producent

Dotčená žena dříve vystupovala jako hlavní svědkyně v procesu se sbormistrem Bohumilem Kulínským. Poprvé na shodu a také přímou identifikovatelnost upozornil její bratr, který poslal otevřený dopis členům prezidia České filmové a televizní akademie (ČFTA). V dopisu tvůrce filmu zkritizoval a vyjádřil nesouhlas s účastí filmu na oscarovém klání

Následně strana oběti podala na tvůrce filmu žalobu. „Před pár dny jsme se dozvěděli, že na nás byla podána žaloba pro údajné porušení osobnostních práv,“ řekl producent filmu Jiří Konečný bezprostředně po letošním udílení cen filmové kritiky. Uvedl, že žalující strana požaduje zákaz televizního vysílání v Česku a deset milionů korun, což však paní Karolína v pondělním příspěvku částečně vyvrátila.

Reakci druhé strany na nynější krok tvůrců přejmenovat ústřední postavu redakce shání.

ruppertkarolina

Tvůrci filmu Sbormistr vnáší do veřejného prostoru nepravdy a zkreslení. Potřebuji některé z nich uvést na pravou míru. Jednotlivé body sdílím ve fotografiích.

Ráda bych zdůraznila, že můj bratr se mnou vše konzultoval a jednal až po domluvě se mnou ve chvíli, kdy já jsem jakékoliv obrany sebe nebyla schopná. Jakékoliv zpochybňování jeho záměru ve smyslu, že tvůrcům závidí, že jednal zákeřně apod. je zcestné a jen svědčí o nepochopení toho, co se děje s traumatizovaným člověkem. Útoky na něj beru jako útoky na mě.

Můj bratr je úspěšný producent a nemá zapotřebí s nikým soupeřit. O. Provazníka a J. Konečného bral jako respektované kolegy. Do doby, než zjistil, že nás obelhali.

Stejně tak obviňování rodičů, kteří nic nezanedbali a nenesou žádnou vinu. Všechny útoky na ně jsou pro ně a i pro mě extrémně bolestivé a jsou za hranou základní empatie. Za celou dobu pobytu ve sboru jsem nezažila nikoho z rodičů, že by se jakýmkoliv způsobem snažil dítěti zařídit lepší podmínky ve sboru. V BDP byl naprosto jasný systém a žádná aktivita tímto směrem by na výběru nic nezměnila. Vždy šlo o kvalitu zpěvu, a ten byl rozhodujícím měřítkem. Žádám tímto tvůrce i veřejnost: nechte moji rodinu a rodiny dalších bývalých členek na pokoji. Rodiče berou vznik filmu velmi těžce. I jim to zcela otočilo život naruby a opět zhmotnilo obrovskou bolest. Navíc film vnímají jako výsměch do tváře, bagatelizaci závažnosti činů B.K., jeho odpovědnosti a viny, a ocenění filmu berou jako netečnost veřejnosti a filmových akademiků.

Žádám všechny, aby ukázali alespoň špetku empatie a směrem k našim rodičům se zdrželi jakýchkoliv komentářů. Všichni už jsme si zažili dost!

Děkuji

Karolína

15. února 2026 v 20:16, příspěvek archivován: 19. února 2026 v 12:41
Jsem fakt špatný herec, říká Tom Sean Pšenička. A poté se stal osobností roku

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Tom Sean Pšenička, herec ze seriálu Ratolesti a...

Herecké sebevědomí je podle něj křehké. A možná i proto působí Tom Sean Pšenička v seriálu Ratolesti tak přesvědčivě. Za „civilní a soustředěný výkon, který i arogantní postavě dává lidský rozměr“ si...

18. února 2026

Disney pohrozil soudem, aby spolu rodina Skywalkerova zbůhdarma nebojovala

Záběr z filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera

Čínská technologická společnost ByteDance omezí kontroverzní nástroj Seedance pro generování videí pomocí umělé inteligence (AI). Informoval o tom zpravodajský server britské BBC. Děje se tak poté,...

18. února 2026  8:59

