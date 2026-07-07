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Učitel zneužil školáka - a co bylo dál? Po Sbormistrovi přichází Kamarád

Mirka Spáčilová
  8:00
Režisér seriálu Kamarád s herci Jakubem Jenčíkem a Matoušem Rumlem

Režisér seriálu Kamarád s herci Jakubem Jenčíkem a Matoušem Rumlem | foto: ČT

Ze seriálu Kamarád
Matouš Ruml v seriálu Kamarád
Čekající dav před Velkým sálem Thermalu (5. července 2026)
Čekající dav před Velkým sálem Thermalu (5. července 2026)
8 fotografií
Ve filmu Sbormistr šlo o zneužívané nezletilé zpěvačky, v seriálu Kamarád, který ČT představila na karlovarském festivalu, se stejné téma dotkne školáka a jeho učitele, které hrají Jakub Jenčík a Matouš Ruml. Na rozdíl od Sbormistra však Kamarád sleduje zejména následné události a z odlišného pohledu postav.

Do třídy přijde nový, osamělý žák se smutným rodinným zázemím. Laskavý třídní učitel se ho ujme, vozí ho do školy, přizve do turistického oddílu, který vede - a pak chlapcovy důvěry zneužije.

„Váhal jsem, jestli mám takovou roli vůbec přijmout, ale jako otec tří dětí jsem nakonec usoudil, že už kvůli prevenci má takový projekt smysl,“ konstatoval Ruml.

Rádkyni v učitelově oddílu ztvárnila Kateřina Falbrová, která se tak paradoxně ocitla na opačné straně barikády než ve Sbormistrovi, kde ztělesnila naopak hlavní roli jedné z obětí. „V Kamarádovi stojím pro změnu na straně zla, což pro mne byla zajímavá zkušenost, musela jsem optiku svého vnímání pootočit,“ přiznala herečka.

Režisér seriálu Kamarád s herci Jakubem Jenčíkem a Matoušem Rumlem
Ze seriálu Kamarád
Matouš Ruml v seriálu Kamarád
Čekající dav před Velkým sálem Thermalu (5. července 2026)
8 fotografií

Učitelku, které kolegovo chování připadá podezřelé a na rozdíl od jiných nemlčí, představuje Denisa Barešová; také ona považuje projekt za užitečný a na své hrdince oceňuje její odvahu.

Vůbec nejtěžší bylo najít dětského herce, podle režiséra objevili spoustu šikovných kluků, ale Jenčík měl prý v sobě ještě něco navíc, včetně souhry s Rumlem při společných kamerových zkouškách.

„Samozřejmě to není příjemné, pokud jde o intimní pasáže, na hotové záběry jsem se raději nedíval, ale Kuba Jenčík je profesionál a zvládl to bez újmy. Snažil jsem se, aby to nebral osobně, aby si dokázal oddělit roli od reálného člověka, aby věděl, že ty bolestné věci mu nedělám já, nýbrž smyšlená postava,“ vysvětluje Ruml. Tvůrci navíc zdůrazňují, že dotyčný akt se jenom rychle ukáže, načež se děj soustředí na události, které po zveřejnění činu následují.

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„Kamarád nepatří k příběhům, které líčí, jak sexuální predátor spřádá sítě. Důvěrný vztah mezi učitelem a žákem tady tvoří pouze prolog, ale hlavní část se točí kolem toho, jak se kauza vyvíjí, jak dítěti nikdo nevěří, jak se jeho svědectví zpochybňuje, jak se alibisticky přivírají oči a společenská manipulace pokračuje, protože s naším hodným panem učitelem přece nikdy nebyly žádné problémy,“ vysvětluje producentka Kateřina Ondřejková.

Tvůrci vyšli ze skutečných případů, režie a scénáře se ujal Petr Pylypčuk, tvůrce ceněného snímku Osmý den uvedeného v Cannes, od něhož si dramaturgie slibuje mladší a svěží pohled. Nezvyklý přitom bude i formát. Příběh se totiž vypráví z odlišných úhlů perspektivy sedmi klíčových aktérů - jak se jeví vyšetřující policistce, soudci nebo řediteli školy.

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Odvine se tak postupně v devíti čtvrthodinových epizodách určených primárně pro iVysílání ČT či pro využití ve školách, v běžném televizním programu se objeví v podobě minisérie, která obsáhne tři díly po pětačtyřiceti minutách. S premiérou Kamaráda určeného pro diváky od dvanácti let se počítá ještě letos, doprovodí ji speciálně připravené osvětové materiály pro školy.

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