Vítězný Sbormistr čelí žalobě za deset milionů. Věřím justici, tvrdí producent

Kolem filmu, který se volně inspiroval případem Bohumila Kulínského, odsouzeného za zneužívání nezletilých členek souboru Bambini di Praga, se vynořily kontroverze už po loňské premiéře na karlovarském festivalu. Ohradila se proti němu jedna z Kulínského obětí, respektive její bratr.
Naposledy se mluvilo o vzájemné dohodě, nevyšlo to?
Nevyšlo. Jednali jsme několik měsíců, nabízeli jsme veřejnou omluvu v médiích, navrhovali jsme, že před film dodatečně zařadíme vysvětlující vzkaz, ale nestačilo to. Před pár dny jsme dověděli, že na nás byla podána žaloba pro údajné porušení osobnostních práv.
Co žalující strana požaduje?
Chce zákaz televizního vysílání v Česku a deset milionů korun. Obojí je nesplnitelné. Deset milionů nemám a zákaz televizní distribuce zase naráží na fakt, že jedním z koproducentů Sbormistra je Česká televize. Podle nás má film osvětovou a edukační rovinu, proto právě do televize veřejné služby patří.
Podaná žaloba směřuje také na ČT?
Ano, týká se všech koproducentů, čili kromě Endorfilmu, který zastupuji, také České televize, innogy a Barrandova. Žalující strana rovněž uvedla, že na veškeré procesní náklady získala sponzora.
Jestli tomu dobře rozumím, žalující stranu tvoří žena tvrdící, že jste použili její osobní příběh, a její bratr, podle kterého Sbormistr znovu oživil její bolestné trauma.
Ano, ale já jsem se už před časem zařekl, že o nich nebudu mluvit jmenovitě, a to platí. Jen pořád musím myslet na to, jestli jí celá tahle kampaň prospívá a jestli nebude paradoxně trpět ještě víc.
Vy jste nečekali možnost, že se někdo z reálných obětí ozve?
Samozřejmě takový typ filmu znamená vždycky riziko, ponoříte se do zla, ono vyplave na povrch a začne se chovat nevyzpytatelně. Odpovědnosti se nevyhýbám, musíme to přijmout. Ale oběti nejvíce trpí tichem, nečinností okolí, a každý, kdo na Sbormistrovi pracoval, ví, že se skutečným osudem konkrétní dívky nemá nic společného.
A co shoda křestních jmen?
To byla nešťastné, ale my jsme za hrdinkou viděli nejméně padesát jiných dívek, kterým se totéž stalo. Navíc každý film, i fikce, je svým způsobem ukotven v realitě, v zážitku, situaci, historce, vzpomínce. A Sbormistr nespadá do žánru true crime, není doslovný, neukazuje názorně opravdu šokující detaily kauzy Kulínský.
Co čekáte od soudu?
Věřím justici, přinejmenším to bude precedens užitečný pro všechny filmaře. Třeba v Americe, pokud vím, jsou volně k využití příběhy či osobnosti veřejně známé, ale netuším, jak to posoudí české právo. Na jedné straně jsme ve fázi přerodu ohledně pohledu na citlivá témata, takže opatrnost a uměřenost jsou namístě, na straně druhé jsem přesvědčen, že po sobě nemáme střílet, nýbrž věcně diskutovat.