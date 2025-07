Bratr Kulínského oběti tepe do úspěšného Sbormistra. Film se jí jen vysmívá, čílí se

Snímek, který měl premiéru na festivalu v Karlových Varech, sleduje talentovanou Karolínu, jež se spolu se svou sestrou dostává do prestižního dívčího pěveckého sboru vedeného charismatickým sbormistrem a jeho matkou. V prostředí přísné disciplíny, ambicí a rivality se postupně rozehrává příběh o sexuálním zneužívání dívek i to, jak obtížné je ho v uzavřených komunitách pojmenovat.

A to zejména pokud se týká charismatického muže, který má autoritu. Právě z těchto motivů vycházejí i podobnosti s kauzou Bohumila Kulínského a jeho sboru Bambini di Praga, na které upozornili někteří kritici.

Kauza Kulínský Bohumil Kulínský byl uznávaný sbormistr dětského pěveckého sboru Bambini di Praga, který vedl společně se svou matkou Blankou Kulínskou.

Kauza sexuálního zneužívání dívek ve sboru, k němuž docházelo od 90. let, vypukla v roce 2004.

V průběhu vyšetřování se následně přihlásilo více než padesát dívek. Některé z nich byly v době událostí nezletilé.

Mezi hlavní svědkyně patřila tehdy dvanáctiletá Karolína Ruppertová, která jako jedna z mála veřejně promluvila.

V roce 2009 byl Kulínský pravomocně odsouzen k 5,5 letům vězení za pohlavní zneužívání a ohrožování výchovy dítěte. Svou vinu od začátku popíral.

Zvláštní pozornost vzbudilo jméno hlavní postavy – Karolína. Jde o shodu se jménem Karolíny Ruppertové. Dívky, která tehdy veřejně vystoupila jako hlavní svědkyně v procesu s Kulínským. Výpověď sehrála klíčovou roli a její jméno tehdy zaznívalo ve veřejném prostoru opakovaně.

Na přímou identifikovatelnost hlavní postavy teď upozorňuje i bratr Ruppertové, člen České filmové a televizní akademie (ČFTA) Radovan Síbrt. Sepsal otevřený dopis, který adresoval členům prezidia ČFTA.

V něm tvrdě kritizuje tvůrce filmu za to, že se inspirovali příběhem jeho sestry, a to navzdory tomu, že jim spolupráci výslovně odmítla. Je proti případné účasti filmu na Oscarech.

Zveřejnění dopisu původně neplánoval, jak vysvětlil redakci iDNES.cz. „Věc jsem nechtěl medializovat, dopis Akademii publikoval Kamil Fila bez mého souhlasu. Až dodatečně mu souhlas dala má sestra, ale ta kauza už nešla zastavit. Takže pokud budu mluvit, tak až po návratu z dovolené,“ sdělil Síbrt. Fila pro redakci potvrdil, že dopis nejprve publikoval bez souhlasu, poté Síbrtovi navrhnul, že jej klidně stáhne. Po souhlasu sestry ale již zůstal veřejný.

Síbrt v dopise upozorňuje na celou řadu dalších paralel mezi filmovou Karolínou a reálnou Karolínou. Věk, soustředění na horách, sauna, výběr na zahraniční zájezd, privilegium tykání, vztahová rivalita i způsob, jak se dívka dozví o své účasti v souboru. Tvrdí, že pro jeho sestru byl vznik filmu retraumatizující a že postava Karolíny je pro veřejnost jednoznačně rozpoznatelná.

„Má sestra se jmenuje Karolína a byla jedinou Karolínou v celé kauze Bambini di Praga. Stačí zadat do vyhledávače cokoliv spojeného s touto kauzou a vyjede vám nejen jméno Karolíny, ale také její příběh, který poskytla médiím ve snaze bránit se útokům. (...) Není tak nejmenšího sporu, že film Sbormistr pojednává o kauze Bohumila Kulínského a sboru Bambini di Praga a že jeho hlavní ženská postava Karolína je bohužel jednoznačně identifikovatelná s mojí sestrou Karolínou,“ píše dále Síbrt v dopisu.

„Má sestra jako první reakci na film řekla, že se cítí podvedena. A dodala, že jestli jí chce někdo tvrdit, že to není o Bohumilu Kulínském a Bambini di Praga, tak se jí jen vysmívá do obličeje,“ stojí také v dopisu. Sestra se podle Síbrta nyní do médií vyjadřovat nechce.

Běžná jména

Režisér Sbormistra Ondřej Provazník si ale stojí za tím, že film od počátku vznikal jako fikce. Kauza Kulínského pro něj byla pouze jedním z podnětů.

„Film vznikl s vědomím, že podobné události se v naší společnosti skutečně staly. Kauza Kulínského byla jedním z podnětů k uchopení tématu, ale ne předlohou pro dokumentární rekonstrukci. Nikdy nešlo o jeden konkrétní příběh nějaké konkrétní osoby, ale o modelové zobecnění. Proto jsem třeba ani neměl k dispozici soudní spis, právě kvůli tomu, abychom neodráželi skutečné události,“ sdělil redakci iDNES.cz Provazník.

„Od počátku jsme vycházeli z fikce. Všechny postavy jsou autorsky vytvořené, nevycházejí z konkrétních osob a nejsou přepisem žádných reálných výpovědí. Film se tematicky inspiruje reálnými situacemi, ale zpracovává je jako samostatný příběh s vlastním vývojem, vlastním jazykem a vlastními postavami,“ dodal režisér, který za snímek získal cenu Europa Cinemas Label.

Zvlášť se brání i tomu, že by naschvál použil jméno Karolína. „Obvinění v původní kauze se týkalo zneužívání přibližně padesáti dívek a svědkyní bylo výrazně více. Jméno Karolína bylo použito bez vědomé souvislosti s konkrétní osobou. Ve filmu vystupují i další postavy s běžnými jmény jako Lucie, Anna, Katka nebo Simona. Nejde o postavy založené na reálných osobách a žádné jméno nebylo vybráno na základě soudních dokumentů,“ uvedl dále.

Režisér potvrdil, že scénář konzultovali s odborníky na trauma. Odkázal také na rozhovor Nory Fridrichové s psychologem Jiřím Losem, který se problematikou dlouhodobě zabývá a jehož příbuzná byla přímo dotčena původní kauzou. Los podle něj snímek vnímá jako citlivě zpracovaný a přínosný pro veřejnou debatu.

„Mrzí nás, že film vyvolal takové emoce. A že se konkrétně dotkl jedné z obětí. Je nám to velice líto. Ale pokud by platilo, že každé otevření tématu znamená újmu, pak by o něm nebylo možné mluvit ani tvořit vůbec,“ míní Provazník.

Co bývá eticky problematické? Použití reálného jména spojeného s citlivou kauzou.

Shoda okolností: věk, prostředí, reálie nebo konkrétní události, které vedou k identifikaci skutečné osoby.

Využití osobního traumatu bez souhlasu, zvlášť pokud dotyčný spolupráci výslovně odmítl.

Absence kontaktu s oběťmi nebo jejich vynechání z debaty o díle.

Na Oscary. Ano, či ne?

Prezidium České filmové a televizní akademie doporučilo film Sbormistr jako kandidáta na Oscara už měsíc před zveřejněním Síbrtova dopisu. Ten se do rukou prezidia dostal 22. července.

„S plným respektem k obsahu dopisu si dovolujeme uvést, že Česká filmová a televizní akademie není ze stanov, z titulu své činnosti, ani ze zákona oprávněna působit jako morální, etický či právní arbitr, a nemůže tedy suplovat odpovědnost tvůrců či producentů filmu, ani být prostředníkem v emočních, právních nebo reputačních sporech,“ sdělil redakci Ivo Mathé, prezident ČFTA.

„Hlasující členové prezidia postupovali dle svého nejlepšího vědomí a profesní i umělecké zkušenosti. Nemáme ani zákonné zmocnění či mechanismy pro rozhodování o etických sporech tohoto typu,“ doplnil Mathé ke sporu.