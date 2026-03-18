Zákaz vysílání respektujeme, není to však rozhodnutí o vině, reaguje tým Sbormistra

Případ převzal do svých rukou Obvodní soud pro Prahu 4, jenž do konečného rozhodnutí zakázal, jako předběžné opatření, vysílání filmu na kterékoliv televizní stanici.
Producent snímku Jiří Konečný ve společném vyjádřením s režisérem Ondřejem Provazníkem, jež se redakci podařilo získat, předběžný rozsudek respektují a čekají na další kroky ohledně celé kauzy.
„Rozhodnutí soudu respektujeme. Zároveň zdůrazňujeme, že předběžné opatření nepředstavuje rozhodnutí o vině či nevině, jde pouze o dočasné opatření do doby, než bude věc pravomocně posouzena,“ uvedl na dotaz redakce Konečný.
Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice
„Samozřejmě nás velmi mrzí, že by vysílání filmu mělo být dočasně znemožněno, protože film Sbormistr vždy stál na straně obětí, jeho smyslem je upozornit na mechanismy zneužívání moci a manipulace a přispět k prevenci. Budeme se snažit, aby soud měl k dispozici všechny relevantní informace a aby film mohl být vysílán,“ dodal.
Podle soudního rozsudku z 16. března existují mezi dějem filmu a událostmi ze života ženy, která byla jednou ze skutečných obětí zneužívání Bohumila Kulínského v pěveckém souboru Bambini di Praga, markantní podobnosti.
Snímek vstoupil loni v létě do kin, kde ho vidělo víc než 120 tisíc diváků. V Tuto chvíli je stále dostupný na Netflixu a dalších placených VOD platformách. Chystané vysílání v České televizi by podle advokáta poškozené mohlo zasáhnout až milion lidí.
Film Sbormistr kvůli sporu s Kulínského obětí zpětně přejmenuje hlavní hrdinku
Michal Pleskot, tiskový mluvčí České televize, která stojí za snímkem v roli koproducenta, na dotaz ohledně kroků soudu nesdělil za instituci prozatím žádné oficiální vyjádření.
„V tuto chvíli můžeme pouze potvrdit, že předběžné opatření nám bylo doručeno. Aktuálně se s jeho přesným obsahem podrobně seznamujeme, abychom mohli v této souvislosti stanovit další postup,“ uvedl.
15. května 2025