Sázkaři evidují první tipy na moderátory StarDance. Které osobnosti jsou v kurzu?

Při pondělní tiskové konferenci ohlásila dosavadní moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben po dvaceti letech fungování v oblíbené relaci svůj odchod.
|
Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Koptově preferencím s aktuálním kurzem 3,5:1 zřejmě nahrává do karet fakt, že je na obrazovkách České televize již prověřeným moderátorem. V minulosti ho veřejnoprávní televizní stanice angažovala do pořadů jako Peče celá země, Zpívá celá rodina nebo Koptashow. Moderoval už i ceremoniál předávání Českých lvů.
Z pohledu sázejících by s kurzem 4:1 byla nejvhodnější kandidátkou na zastoupení Terezy Kostkové její kolegyně Adéla Gondíková. Herečka má stejně jako Kopta bohaté moderátorské zkušenosti. V minulosti po boku svého bratra Dalibora uváděla například pořady Go-Go šou, Snídaně s Novou nebo Rady ptáka Loskutáka.
Za zmíněnými dvě adepty se podle Fortuny dále nachází Aleš Háma (4,5:1), Iva Kubelková (5:1), Daniela Brzobohatá (5,5:1), Vojtěch Kotek (6:1), Libor Bouček a Jan Cina (oba 7:1).
|
GLOSA: Eben končí ve StarDance. Končí i symbol pořadu, nebo jen kazatel?
Kromě aktuálních kurzů a jmen dodala Fortuna také pohled svého sázkového experta, podle kterého nevsadí produkce na pár složený čistě ze dvou žen nebo dvou mužů. Otázkou však bude, zda se chce Česká televize přiblížit dosud zavedenému formátu, nebo se nepokusí více zacílit na mladší publikum.
„Podle mě zvolí první cestu a v takovém případě je Václav Kopta schopen na Marka Ebena navázat a Adéla Gondíková by tandemu dodala bezprostřednost a energii. Za jiných okolností by pro mě byla první volbou Daniela Brzobohatá, otázka ale je, koho k ní zařadit do dvojice, aby se vytvořila podobná chemie, jakou mezi sebou mají Kostková s Ebenem. Libor Bouček, se kterým by jim to teoreticky mohlo fungovat, je přeci jen angažován v řadě konkurenčních projektů,“ říká Roman Kovařík.
Pokud by přeci jen mělo dojít k výraznější revoluci, nabízejí bookmakeři kurzem 6:1 Vojtěcha Kotka, který do podobných moderátorských pozic doroste dříve nebo později. A pro generaci Rafťáků a Snowboarďáků by mohlo být zajímavé jeho spojení s oblíbenou Patricií Solaříkovou (15:1).
V samém závěru sázkařského výběru se s kurzem 70:1 pohybují Pavel Kříž, Tatiana Kuchařová, Michal Suchánek a Sara Prachař Sandeva. Seznam uzavírá moderátor Televizních novin z konkurenční televize Nova Rey Koranteng s kurzem 100:1.
|
Oni dva byli StarDance. Moderátory chválí Kubařová, Doležalová i britský velvyslanec
„Fanoušky bizáru tentokrát musíme zklamat. StarDance je pořad, který si v Česku vybudoval opravdu ojedinělou popularitu napříč generacemi. Moderátorská dvojice je v takových podmínkách klíčová, s experimenty ve smyslu Genzer a Suchánek bych nepočítal. A podobně to vidíme s přetažením Borhyové a Korantenga,“ doplňuje sázkový expert.