To tam nedávejte, to nepochopí. České diváky filmaři často podceňují, říká Rašilov

Velký pán je filmem rodinným, z velké části určeným i pro oči dětského diváka. První otázka rozhovoru tak mířila za tím, nakolik si oba umělci v sobě udržují zvědavý dětský pohled na svět. „Já si teď už spíš půjčuju optiku někoho jiného, třeba svých dětí. Je to takové zrcadlo, že jsem si pak schopný uvědomit spoustu věcí. Je to i důvod, proč mě celý život baví a lákají pohádky: jsou to pootevřené dveře zpět do dětství,“ popisuje Rašilov.

Režisér Radek Beran považuje schopnost vnímat svět dětskýma očima za podstatnou i pro svou práci. „Navíc se v tomhle přístupu v našem souboru Buchty a loutky vzájemně podporujeme. Vlastně jsme spíš taková parta dětí,“ směje se 56letý režisér. Buchty a loutky jsou nezávislý loutkový divadelní soubor, který existuje už přes třicet let a vznikl na DAMU.

Dá se loutkami, ať už hraním nebo provozováním takového divadla uživit? „Když si řeknete, že se budete živit loutkami, tak to pak může vést do takových situací a produkcí, o které bych třeba já moc nestál. Pro mě je to spíš takový přivýdělek a i další kolegové z divadla mají různé jiné aktivity mimo. Ale když nad tím přemýšlím, i kdybychom je neměli, asi bychom se tím uživili. Abych dal naději mladým nadaným lidem,“ říká Beran.

Ve Velkém pánovi si tentokrát hlavní hrdina žije poklidným životem se svou nastávající Majolenkou. Jejich idylu však naruší zpráva o podivných Jeleňácích, kteří ohrožují obyvatele lesa. Podezření budí i podivínský ochranitel doktor Zetek, distribuující po lese televize, tzv. Zetkoskopy. Strach a panika lesních obyvatel na sebe nenechá dlouho čekat. A obavám podlehne i Malý Pán.

Jak už popis děje napovídá, nejde o žádnou banální zápletku, a tak se nabízí otázka, jak z tvůrčího pohledu takový obsah vyvážit a nazatěžkat. A hlavně se nedostat do situace, kdy by tvůrce třeba dětského diváka podceňoval. „Nám se to zas až tak často neděje, protože jsme zvyklí si přesně na tohle dávat pozor. Vlastně si upřímně myslím, že na začátku tohoto filmu byla skoro až alergie na věty typu: tohle je na děti moc složité, tohle tam prosím nedávejte, to nepochopí. To je přesně podceňování, které se kupodivu neděje jenom v případě dětského diváka. Děje se i obecně v případě dospělých. Klasické dilema komerce versus umění, dobrodružství versus nějaké poselství a tak dále. Strašně rádi si bohužel někdy tvůrci berou patent na to, že rozhodují za diváka,“ popisuje Saša Rašilov.

Snímek z loutkového filmu Velký pán

Sám má s loutkovým divadlem zkušenosti od dětství, kdy si hrál už s tím, které patřilo jeho dědečkovi a babičce. „Já jsem pak dokonce použil asi tři z těchto loutek, když jsem po mnoha letech zdědil roli po kolegovi a velkém loutkáři Bobu Kleplovi,“ vzpomíná Rašilov.

„K loutkařské práci mám velký obdiv. Je tam vidět ta neuvěřitelná piplačka, co je potřeba k tomu, aby takový film vznikl. Přistupoval jsem k tomu hraní s velkou úctou, abych jim něco nezkazil. Pánovi jsem tedy nechtěl hlas jen propůjčit, chtěl jsem mu ho opravdu dát,“ vysvětluje herec.

V rozhovoru se dál můžete podívat, jak Saša Rašilov vede loutku, podrobně taky popsal celý proces herecké práce při tvorbě loutkového filmu. Radek Beran pak prozradil, co ho k natočení pokračování Malého pána vedlo a proč to trvalo dlouhé roky. Nechybí ani zmínka o tom, jaké podmínky by potřeboval, aby byl film z jeho pohledu ještě povedenější. Na závěr pak prozradil krátce i něco o animované Pyšné princezně, která brzy vstoupí do kin.