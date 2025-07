Přiznal jste, že jste se poměrně dlouho rozhodoval, zda máte nabídku hrát ve Sbormistrovi titulní roli přijmout. Bál jste se kontroverzního tématu?

Ano, řešil jsem, jestli do takového tématu jít. Nikdy bych neodmítl projekt, aniž bych si přečetl scénář. Takže jsem si ho přečetl a pak jsem se radil s Mišo Blaškem (režisér Prvního oddělení, pozn. red.), který mi okamžitě řekl, ať to vezmu, protože je to typ role, jakou jsem ještě nehrál, nová poloha. Následně jsem se setkal s Ondřejem Provazníkem, scenáristou a režisérem Sbormistra, a došlo mi, že jsem vlastně od začátku cítil a věděl, že to dělat chci.

Elektrická koloběžka je pro mě prostě šílenost. Že vůbec někoho napadne to dítěti koupit.