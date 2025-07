Konec Pána snů i Neila Gaimana. Seriál Sandman míří druhou řadou do finále

Sto let trávil Sandman, neboli Morfeus – Sen z rodu Věčných, uvězněn kletbou muže, který dychtil po věčném životu. Říše snů zatím chátrala, noční můry pronikly do světa bdících a miliony lidí upadly do nekonečného spánku. Po vysvobození se Pán snů snaží vrátit věcem řád. Cestu mu ale kříží zloduchové ze světa lidí a kromě jiných také samotný Lucifer.

Do pekla se Morfeus v druhé řadě vrátí. Aby ochránil své království, bude muset učinit mnohá zásadní rozhodnutí. Pronásledovat jej budou chyby z minulosti, setká se s bohy, monstry, starými spojenci a novými nepřáteli. A aby dosáhl vykoupení, bude muset možná obětovat úplně všechno.

V druhé sérii Sandmana se setkáme s dalšími Věčnými, mimo jiné s Osudem, Zkázou či Deliriem, do děje se vloží bohové Loki, Thor a Odin, podíváme se do antického Řecka nebo do časů revoluční Francie.

V titulní roli opět uvidíme Toma Sturridge, z nováčků v sérii zmiňme Adriana Lestera, Esme Creed-Milesovou nebo Barryho Sloanea.

Stejně jako na první řadě se i na té druhé podílel tvůrčí tým sestávající z režiséra a scenáristy Davida S. Goyera, scenáristy Allana Heinberga a autora literární předlohy Neila Gaimana. A právě on je podle všeho příčinou, proč velmi slušně nastartovaná adaptace obdivované a oceňované komiksové série končí druhou řadou.

„Seriál Sandman se vždy výhradně soustředil na příběh Pána snů. A když jsme se v roce 2022 podívali na zbývající materiál z komiksů, věděli jsme, že máme dostatek příběhu pouze na jednu další řadu. Jsme nesmírně vděční Netflixu, že dal tým znovu dohromady a poskytl nám čas a prostředky k vytvoření věrné adaptace způsobem, který doufáme, že překvapí a potěší věrné čtenáře komiksů i fanoušky našeho seriálu,“ stojí v prohlášení Allana Heinberga, nicméně osoba Neila Gaimana je v souvislosti s obviněním ze sexuálních napadení, které se datuje od roku 2024, nežádoucí.

Donedávna bezvýhradně ctěný autor knih jako Nikdykde, Hvězdný prach, Dobrá znamení, Američtí bohové a mnohých dalších údajně nutil násilím k sexu například chůvu svého syna, a to i před jeho očima, napadal ženy, které byly v době incidentu teenagerkami nebo ve věku lehce přes dvacet let a vyhrožoval jim.

On sám samozřejmě všechna obvinění popřel, nicméně v důsledku těchto kauz společnost Disney pozastavila práce na na adaptaci Knihy hřbitova, Amazon přerušil natáčení třetí řady seriálu Dobrá znamení, přičemž Neil Gaiman z projektu odstoupil, a Netflix zastavil produkci chystaného seriálu Dead Boy Detectives. Zde ovšem není přímá souvislost se spisovatelovým obviněním. A navzdory výše uvedenému prohlášení se dá předpokládat, že v případě diváckého ohlasu by se i Sandman dočkal více řad než jen dvou.