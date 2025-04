8:00

„Tys neviděl Samotáře?!“ Už ani nevím, kolikrát jsem tuhle větu během pětadvaceti let od premiéry filmu slyšel. Po ujištění, že opravdu ne, a že tudíž tu kterou narážku v hovoru nechápu, následovalo zpravidla nevěřícné vrtění hlavou. Ale já ten film opravdu celých dvacet pět let neviděl. Změnilo se to až před několika dny a byla to poměrně bizarní zkušenost.