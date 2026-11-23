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Kevin je zase sám, ale ne doma. Culkin se po 34 letech vrátil do slavné role
Společnost Disney se zatím odmítá vyjádřit k detailům zápletky filmu i jeho případném obsazení. Jistý je zatím jen Macaulay Culkin coby dospělý Kevin McCallister. Na loňském promítání Sám doma u příležitosti 35. výročí premiéry se Culkin podělil s diváky o svou představu, kam se Kevin McCallister za víc než 30 let posunul.
„Je buď vdovec, nebo rozvedený, nicméně je sám na výchovu svého syna a kvůli práci se mu nedokáže dostatečně věnovat. Synek je z toho natolik frustrovaný, že zamkne vchodové dveře a v domě nastraží pasti, aby se táta workoholik nemohl dostat dovnitř. Otcovy staré triky tak obrátí proti němu,“ naznačil Culkin svou představu.
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Culkin se nebrání návratu do Sám doma. Na dospělého Kevina by líčil pasti jeho syn
Režisér prvních dvou filmů Chris Columbus se ovšem k sérii nejspíš nevrátí. Poté, co zemřela Kevinova filmová matka, herečka Catherine O’Hara, prohlásil, že nové díly by byly chybou. Podle něj filmy zachytily konkrétní okamžik, který nelze znovu vytvořit a vztah mezi Kevinem a jeho matkou byl pro snímky zásadní.
Námětu se chopila dvojice kamarádů Seth Rogen a Evan Goldberg, kteří ve společnosti pojmenované podle jejich základní školy produkovali už řadu filmů. Mnohé z nich režírovali a taky v nich sami hráli. Patří mezi ně Apokalypsa v Hollywoodu, Sousedé nebo Buchty a klobásy. Než se ale naplno pustí do přípravy filmu Sám doma, musí dokončit vlastní původní hororový komediální film pro společnost Universal, jak uvádí Variety.
Macaulay Culkin se zatím vrátil do role Kevina McCallistera alespoň v reklamě. Natočil video, v němž zůstane sám v restauraci rychlého občerstvení a hraje si tam jako Kevin, když věřil, že nechal zmizet celou svou rodinu.
Culkin se poprvé v roli Kevina objevil v roce 1990 a film má stále obrovskou sledovanost po celém světě. Úspěch měl i druhý díl Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, který se natáčel o dva roky později. Další díly Sám doma 3, Sám doma 4, Sám doma 5: Vánoční loupež a Všude dobře, sám doma nejlíp, už byly bez Culkina a nedočkaly se valného úspěchu.
Macaulay Culkin si ještě zahrál ve filmu Sám doma a bohatý, jehož zavádějící český název by mohl napovídat, že patří do slavné filmové série. V originále se ale film jmenuje Richie Rich a Culkin v něm hraje miliardářského synka.