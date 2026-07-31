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Domů tě nepustím. Macaulay Culkin zvažuje návrat do role Kevina McCallistera

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  8:09
Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990) | foto: © Twentieth Century-Fox

Irská herečka Brenda Frickerová ztvárnila Holubí dámu ve vánoční klasice Sám...
Z filmu Sám doma
Z filmu Sám doma
Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)
15 fotografií
Hollywoodskými kuloáry jde šeptanda, že by se někdejší dětská hvězda Macaulay Culkin mohl vrátit ke své životní filmové roli Kevina McCallistera z evergreenů vánočních televizních obrazovek Sám doma a Sám doma 2. Dlouhá léta přitom nabídky na pokračování kategoricky odmítal.

Ne že by se ziskuchtiví producenti nesnažili úspěšnou franšízu vyždímat až do sucha i bez Culkinovy herecké účasti. Ale zatímco první dva filmy v režii Chrise Columbuse jsou ve svém ranku milovanou klasikou, kterou není problém si rok co rok v čase svátečním zopakovat, o dalších snímcích, které se na portálu CSFD.cz pohybují v černých číslech, je lepší neztrácet slova. A jen pro pořádek, český distribuční název filmu Sám doma a bohatý z roku 1994 s Macaulayem Culkinem v hlavní roli je silně zavádějící. Originální titul zní Ri¢hie Ri¢h a s rodinou McCallisterových nemá společného vůbec nic.

Macaulay Culkin asi sám cítil, že úspěšný vzorec nelze variovat donekonečna – ona i dvojka je vlastně jednička přes kopírák –, nicméně nyní je údajně myšlence ztvárnit po letech Kevina McCallistera nakloněn a dokonce přišel s vlastním námětem, o čem by další Sám doma mohlo být.

V loňském roce se herec účastnil výročního promítání prvního snímku u příležitosti 35. výročí premiéry a v rámci debaty se podělil s diváky, jak by si případné pokračování představoval.

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)
Irská herečka Brenda Frickerová ztvárnila Holubí dámu ve vánoční klasice Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. (1. ledna 1991)
Z filmu Sám doma
Z filmu Sám doma
15 fotografií

Kevin McCallister je buď vdovec, nebo rozvedený, nicméně je sám na výchovu svého syna a kvůli práci se mu nedokáže dostatečně věnovat. Synek je z toho natolik frustrovaný, že když jednoho dne, když je Kevin pryč, zamkne vchodové dveře a v domě nastraží pasti, aby se táta workoholik nemohl dostat dovnitř.

Nezní to úplně marně a pokud by se námětu ujal zručný realizátor, mohla by být výsledkem minimálně koukatelná rodinná komedie. Vzhledem k tomu, jak tristně dopadly všechny pokusy o další Sám doma v rukou bezejmenných rutinérů, by se i takový výsledek mohl považovat za úspěch.

A co se samotného Macaulaye Culkina týče, návratem ke své nejslavnější roli by v žádném případě nic nepokazil. Nebo si ho snad na první dobrou vybavíte i v nějaké jiné roli?

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