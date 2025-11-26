Culkin se nebrání návratu do Sám doma. Na dospělého Kevina by líčil pasti jeho syn

Autor:
  10:05
Herec Macaulay Culkin se na svém turné „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“ svěřil, že by nebyl úplně proti návratu do role Kevina McCallistera v pokračování filmové série Sám doma. Všechno by ale muselo být přesně podle jeho představ.
Catherine O'Hara a Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

Catherine O'Hara a Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990) | foto: © 20th Century Fox

Macaulay Culkin na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
Catherine O'Hara a Macaulay Culkin ve filmu Sám doma z roku 1990 a na odhalení...
Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)
Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)
20 fotografií

Macaulay Culkin v rámci své show sdělil i návrh na zápletku, jak uvedl filmový server Variety. „Dostal jsem takový nápad,“ začal Culkin. „Jsem buď vdovec, nebo jsem se rozvedl. Vychovávám dítě a tak dále. Tvrdě pracuji a moc se mu nevěnuju, takže se na mě kluk trochu zlobí. Potom mě zamkne venku a nepustí mě dovnitř. A je to tentokrát on, kdo nastraží pasti na mě,“ uzavřel.

Macaulay Culkin: John Candy jako první poznal, že můj otec byl zrůda

Culkinův nápad víceméně spočívá v tom, že role zlodějů nahradí již dospělý Kevin McCallister. Se synem svede bitvu o to, aby se mohl o Vánocích vrátit zpět do domu, který by ve filmu symbolizoval napjatý vztah odcizeného otce a jeho zanedbaného syna. „Kevin musí získat zpět místo v jeho srdci,“ vysvětlil Culkin.

Režisér Culkinových filmů, Chris Columbus, se v srpnu dostal na titulní stránky novin, když v pořadu Entertainment Tonight prohlásil, že by se další pokračování oblíbené vánoční série už nikdy natáčet nemělo.

Zataženo, místy Vánoce. Prima slibuje Sám doma a pohádky, na silvestra Bohdalovou

Podle něj byl Sám doma výjimečným momentem, který nelze znovu zopakovat. „Myslím si, že je chybou snažit se vrátit zpět a znovu zachytit něco, co jsme udělali před 35 lety. Mělo by to zůstat tak, jak to je,“ míní Columbus.

Ani Culkin, ani Columbus se nepodíleli na tvorbě zapomenutého Sám doma 3 z roku 1997. V roce 2002 vyšel také čtvrtý díl. V roce 2021 se pak Disney pokusil o vzkříšení oblíbené franšízy filmem Home Sweet Home Alone, ve kterém se objevil herec Archie Yates, mladý talent z filmu Jojo Rabbit. Výsledné ohlasy souzněly s Columbusovým názorem, jelikož snímek obdržel na Rotten Tomatoes hodnocení pouhých 15 procent.

Je to prokletí, říká o scéně s Trumpem režisér Sám doma. Bojí se deportace

Série dvou filmů Sám doma z roku 1990 a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku z roku 1992 udělala z Culkina v „devadesátkách“ jednu z nejpopulárnějších dětských hvězd Hollywoodu. Film celkově utržil 476 milionu dolarů (9,93 miliard korun) a stal se druhým nejvýdělečnějším filmem roku 1990. Překonal jej tehdy pouze Duch s Patrickem Swayzem a Demi Mooreovou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Premium
Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...

Culkin se nebrání návratu do Sám doma. Na dospělého Kevina by líčil pasti jeho syn

Catherine O'Hara a Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

Herec Macaulay Culkin se na svém turné „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“ svěřil, že by nebyl úplně proti návratu do role Kevina McCallistera v pokračování filmové série Sám doma. Všechno by...

26. listopadu 2025  10:05

Vrátil Brouky na výsluní. Slavný seriál The Beatles Anthology přichází s novým dílem

The Beatles

Streamovací platforma Disney+ začne od středy uvádět zrestaurovaný seriál z projektu The Beatles Anthology, včetně nového devátého dílu. Píše o tom agentura Reuters, podle níž rozšířená antologie...

26. listopadu 2025  8:57

Má to snad být Trump? Tvůrci Zootropolisu 2 reagují na podobu koňského starosty

Premium
Režiséři filmu Zootropolis: Město zvířat 2 Jared Bush a Byron Howard (2025)

Stal se jedním z mála animovaných filmů v historii, který celosvětově utržil víc než miliardu dolarů. Získal Oscara i Zlatý glóbus a jména svých tvůrců Jareda Bushe a Byrona Howarda jednou provždy...

26. listopadu 2025

RECENZE: Zaprášená Arabella? Ne, tato režie v Metropolitní opeře slouží dramatu

Rachel Willis-Sorensenová jako Arabella v inscenaci Straussovy opery Arabella v...

Dalším představením, které odvysílala newyorská Metropolitní opera do světových kin, byla Arabella, o něco méně známé dílo Richarda Strausse. V dobově věrné inscenaci Otty Schenka hraje doslova každý...

25. listopadu 2025  15:56

Zataženo, místy Vánoce. Prima slibuje Sám doma a pohádky, na silvestra Bohdalovou

Z filmu Sám doma

Pretty Woman, Sám doma, Hrátky s čertem či Princ a Večernice; to jsou snímky, které o Vánocích nasadí televize Prima. Pohádkový maraton však odstartuje už během adventu, k silvestrovskému vydání...

25. listopadu 2025  14:41

RECENZE: Jak si vypůjčit velrybí stoličku. Ve filmu Na horách baví jen funící Krejčíková

50 % Premium
Aneta Krejčíková a Igor Orozovič ve filmu Na horách

Island, Thajsko, Bali a teď Nepál; režisér Rudolf Havlík pojímá filmařinu jako cestovní kancelář. Byť v novince Na horách se z velehor přesune do Krkonoš, kde postavy z Horské služby vybaví motivy...

25. listopadu 2025

OBRAZEM: V českém znění Jorga Kotrbová. Kdo vedle Šťabajzny mluvil jejím hlasem?

Loretta Switová jako major Houlihanová v prvním díle kultovního seriálu M.A.S.H.

Díky výrazné barvě hlasu a skvěle rytmizované dikci byla Jorga Kotrbová vyhledávanou dabérkou. Nejslavnější rolí, kterou do češtiny namluvila, byla jednoznačně nezapomenutelná major Houlihanová v...

25. listopadu 2025  13:26

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

25. listopadu 2025  9:08,  aktualizováno  12:48

Umřu jako zloduch. Ten nejkrásnější, co na světě byl, svěřil se Udo Kier režiséru Fílovi

Snímek fotografa Tomkiho Němce z natáčení filmu Lea. Zleva kameraman Vladimír...

Na zesnulou legendu hororových filmů Uda Kiera zavzpomínal pro iDNES.cz režisér, scenárista a spisovatel Ivan Fíla. S evropskou filmovou hvězdou, která prorazila i v Hollywoodu, se český tvůrce...

25. listopadu 2025  11:48

OBRAZEM: Zlatovláska, Honza málem králem... Slavné role Jorgy Kotrbové

Jorga Kotrbová a Jaromír Hanzlík ve filmu Dva muži hlásí příchod (1975)

Jednou z nejslavnějších rolí zesnulé Jorgy Kotrbové byla samozřejmě Zlatovláska ve stejnojmenné hudební pohádce z roku 1973. Známá herečka, která zemřela ve věku 78 let, má však za sebou mnoho...

25. listopadu 2025  10:41

Život pro salám a slevy. Všímám si, jak lidé rezignují a nechápu to, přemýšlí Muchow

Hudebník, skladatel a producent Jan P. Muchow

Po devatenácti letech se s novým singlem Moon Sun Anything vrací na scénu kapela The Ecstasy Of St. Theresa. Skladatele, producenta a tvůrčího ducha kapely Jana P. Muchowa a zpěvačku Kateřinu...

25. listopadu 2025  8:13

Zlatý prciny? Nikdo si nevšiml, že to říkám já, vzpomíná Šebestová na slavnou hlášku

Premium
Magdalena Šebestová. Má za sebou malé, ovšem výrazné role. Třeba ve...

Má za sebou malé, ovšem výrazné role. Třeba ve filmu Vesničko má středisková. Taky učila angličtinu prezidenta Václava Havla. Až neobvykle mnoho pracovních a životních lanek Magdaleně Šebestové do...

24. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.