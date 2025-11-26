Macaulay Culkin v rámci své show sdělil i návrh na zápletku, jak uvedl filmový server Variety. „Dostal jsem takový nápad,“ začal Culkin. „Jsem buď vdovec, nebo jsem se rozvedl. Vychovávám dítě a tak dále. Tvrdě pracuji a moc se mu nevěnuju, takže se na mě kluk trochu zlobí. Potom mě zamkne venku a nepustí mě dovnitř. A je to tentokrát on, kdo nastraží pasti na mě,“ uzavřel.
Macaulay Culkin: John Candy jako první poznal, že můj otec byl zrůda
Culkinův nápad víceméně spočívá v tom, že role zlodějů nahradí již dospělý Kevin McCallister. Se synem svede bitvu o to, aby se mohl o Vánocích vrátit zpět do domu, který by ve filmu symbolizoval napjatý vztah odcizeného otce a jeho zanedbaného syna. „Kevin musí získat zpět místo v jeho srdci,“ vysvětlil Culkin.
Režisér Culkinových filmů, Chris Columbus, se v srpnu dostal na titulní stránky novin, když v pořadu Entertainment Tonight prohlásil, že by se další pokračování oblíbené vánoční série už nikdy natáčet nemělo.
Zataženo, místy Vánoce. Prima slibuje Sám doma a pohádky, na silvestra Bohdalovou
Podle něj byl Sám doma výjimečným momentem, který nelze znovu zopakovat. „Myslím si, že je chybou snažit se vrátit zpět a znovu zachytit něco, co jsme udělali před 35 lety. Mělo by to zůstat tak, jak to je,“ míní Columbus.
Ani Culkin, ani Columbus se nepodíleli na tvorbě zapomenutého Sám doma 3 z roku 1997. V roce 2002 vyšel také čtvrtý díl. V roce 2021 se pak Disney pokusil o vzkříšení oblíbené franšízy filmem Home Sweet Home Alone, ve kterém se objevil herec Archie Yates, mladý talent z filmu Jojo Rabbit. Výsledné ohlasy souzněly s Columbusovým názorem, jelikož snímek obdržel na Rotten Tomatoes hodnocení pouhých 15 procent.
Je to prokletí, říká o scéně s Trumpem režisér Sám doma. Bojí se deportace
Série dvou filmů Sám doma z roku 1990 a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku z roku 1992 udělala z Culkina v „devadesátkách“ jednu z nejpopulárnějších dětských hvězd Hollywoodu. Film celkově utržil 476 milionu dolarů (9,93 miliard korun) a stal se druhým nejvýdělečnějším filmem roku 1990. Překonal jej tehdy pouze Duch s Patrickem Swayzem a Demi Mooreovou.