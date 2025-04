„Stalo se to prokletím. Je to pro mě přítěž, přál bych si, aby to tam vůbec nebylo,“ přiznal Columbus v rozhovoru před svým oceněním na 68. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v San Franciscu, které se uskuteční 26. dubna.

Režisér, který má italské kořeny, navíc připustil, že by v případě úprav mohl čelit tlaku možné deportace: „Když to vystřihnu, nejspíš mě pošlou pryč z téhle země. Budou mě považovat za osobu, která není vhodná pro život ve Spojených státech.“ Naráží tím na četné případy deportace, které Bílý dům vede.

Trump se ve filmu z roku 1992 objevil na sedm vteřin, když hlavní postavě, malému Kevinu McCallisterovi, v newyorském hotelu Plaza ukazuje cestu k recepci. Právě tento hotel tehdy Trump vlastnil a podle Columbuse si svou účast vynutil jako podmínku natáčení.

Podle televize CNBC Trump často žádal o podobné krátké výstupy ve filmech, jež se natáčely v některých jeho nemovitostech.

„Řekl nám: ‚Jediný způsob, jak můžete použít Plazu, je, když budu ve filmu.‘ Byli jsme zoufalí a hotel jsme potřebovali,“ uvedl Columbus již v roce 2020, kdy o dodatečném vystřihnutí scény uvažoval. To Trumpa pobouřilo a na své platformě Truth Social se později vyjádřil, že štáb doslova „škemral“ o jeho účast, která filmu „velmi pomohla“.

Chris Columbus režisér a scenárista rodinných a dobrodružných filmů

kromě kultovní komedie Sám doma (1990) a jeho pokračování (1992) režíroval i první dva díly série Harry Potter (2001, 2002)

(2001, 2002) mezi jeho další známe filmy patří Mrs. Doubtfire – Táta v sukni, Rošťáci nebo Percy Jackson: Zloděj blesku

Columbus v nejnovějším rozhovoru opět připomněl, že není pravda, že by Trumpa prosili, aby ve filmu hrál. „Nelžu... Neexistuje žádný svět, kde bych prosil neherce, aby hrál ve filmu. Ale my jsme zoufale chtěli získat hotel Plaza,“ uvedl.

Režisér scénu ve filmu nakonec ponechal a to zejména kvůli divákům. „Na projekci v Chicagu diváci jásali. Bylo to pro ně vtipné. Ale já bych si přál, aby to tam nebylo,“ přiznal.

O odstranění Trumpovy minirole se přitom diskutuje delší dobu. Kanadská televize ji už v roce 2019 ze své verze vystřihla. V roce 2021 dokonce herec Macaulay Culkin, představitel Kevina, veřejně podpořil nápad Trumpa z filmu zcela vymazat. „Bravo,“ reagoval na počin kanadského designéra, který tak na svých sociálních sítích udělal. Herec podpořil i návrh petice na digitální odstranění Donalda Trumpa z filmu.