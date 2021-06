Všichni myslí, že s Antoniem Banderasem se jen hádáme, líčí Salma Hayek

Ještě než se před čtvrtstoletím stala díky filmu Desperado hollywoodskou hvězdou, zářila Salma Hayeková v mexických telenovelách. Když si vysloužila v roce 2003 nominaci na Oscara, mnozí prorokovali, že nabídky na velké titulní role se jen pohrnou. Ve skutečnosti tomu tak úplně nebylo.



A Hayeková o tom v poslední době začala otevřeně hovořit. Třeba jak se jí režiséři svěřovali, že konkurz ze všech adeptek zvládla nejlépe, roli jí však dát nemohou, protože producentům překáží její latinskoamerický původ.

Naráží na to i v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz, který vznikl před premiérou akční komedie Zabijákova žena & bodyguard. S Prahou se Salma Hayeková spojila ze svého londýnského domova, kde za oknem vládlo tradiční anglické pošmourno. Pro všechen její temperament a srdečnost jsem si toho však skoro nevšimla.



Akční hrdinky. To je často samý stereotyp a klišé. Lepší se to?

Myslím, že ano. Je úžasné s jakou rychlostí se v posledních letech začal přístup k ženám ve filmu proměňovat jak za kamerou, tak i před ní. Mluvím o tom ale raději s opatrností, aby si má slova někdo špatně nevyložil.

Proč by měl?

Jsem přes dvacet let aktivistkou, tudíž moc dobře vím, že všechny opravdové změny potřebují čas. Hodně času. Nedějí se a nevžijí se do společnosti jen tak. Když ale přijde na problematiku žen v kinematografii, přicházejí změny překotně a jen doufám, že jsme na správné cestě. Nejen vzhledem k přístupu k pohlaví, ale obecně větší diverzitě. Vždyť svět je rozmanitý, tak proč by takový nemohl být i před kamerou?

Trochu jste se u toho rozohnila.

Ale to ani ne, vlastně naopak! Moc dlouho jsem byla rozčílená, teď už nechci.

To asi ta španělština. Dá se vnímat trochu konfliktně.

Ano, ti, kteří neumějí španělsky, si často myslí, že když mluvím se svým kolegou Antonio Banderasem, hádáme se. Přitom jsme skoro jako rodina! A něco vám prozradím – on zní kolikrát ještě dramatičtěji než já.

Začínali jste spolu v Desperadovi, teď spolu hrajete v Zabijákově ženě & bodyguardovi. Měla jste radost ze shledání?

Víte, ono to žádné velké shledání nebylo. Jsme dost často v kontaktu. Antonio si skvěle rozumí s mým mužem, já s jeho přítelkyní i exmanželkou. Když jsem se dozvěděla, že bude hrát v Zabijákově ženě, měla jsem, musím přiznat, dost sobeckou radost, protože pokaždé, když udělám film s Antoniem, je velice úspěšný.

Využijete španělštinu mezi sebou někdy i jako „tajný jazyk“?

Samozřejmě si občas jeden druhému postěžujeme během natáčení, aniž by hrozilo, že se to někdo dozví.

Vašimi dalšími hereckými partnery jsou ve filmu Samuel L. Jackson a Ryan Reynolds. To je slušná trojkombinace. Byla vaše spolupráce stejně nezřízená, jako spolupráce vašich postav ve filmu?

Vůbec! Bylo neskutečné vidět, jak jsou na place profesionální, seriózní a do toho zároveň vtipní a laskaví. Když přijde na práci, opravdu se do ní ponoří.

Ryan Reynolds a Salma Hayek ve filmu Zabijákova žena & bodyguard (2021)

Jak si to máme představit?

I když jsme improvizovali a byly to velice vtipné situace, oba si mezi scénami drželi vážnou tvář. Uvolnili se, až když bylo dotočeno. Málokdy něco pokazili. Pro mě jako herečku velká inspirace.

Oba profesionálové, přesto, lišily se nějak jejich přístupy?

Velice, musela jsem se naučit, jak se každému přizpůsobit, ale to mě na tom bavilo nejvíc. Ryan má svou práci víc strukturovanou, naplánovanou. Partner s ním ví, co je smyslem dané scény, co je třeba divákovi sdělit a jak to učinit. Kde kvůli vtipu přidat či ubrat… Samuel si jede větší rock’n’roll, to se člověk musí připravit na všechno. Úplně.

Samuel L. Jackson je pověstný svými srdnatými nadávkami před kamerou. Vy mu však v tomto filmu značně konkurujete.

To máte pravdu! A bylo to velice osvobozující moct si takhle zanadávat. Dokonce jsem s ním uzavřela sázku, že do filmu dostanu víc vulgarit. Nakonec ale nevím, jestli se to povedlo. Ať dají diváci vědět!

Zabijákova žena & bodyguard je v USA prvním blockbusterem v kinech po pandemii. Jaké z toho máte pocity?

Jsem nervózní. Moc si přeju, aby přišla do kina spousta lidí, na druhou stranu mám strach, aby kvůli nám někdo neonemocněl.

Takže se ve vás bijí dva pohledy.

Je to tak, ale jinak si myslím, že je to skvělý film, přesně takový, jaký si diváci po pandemii zaslouží. Dostane je do nálady, je zábavný a akční, přitom ale ne úplně povrchní. Je politicky korektní i nekorektní, zároveň odráží spoustu témat, se kterými jsme se museli všichni, uzavřeni ve svých domovech, potýkat. To vše se u akčního filmu jen tak najít nedá. Tady to je. A taky hodně srdce.

Trailer k filmu Zabijákova žena & bodyguard: