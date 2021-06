Pohřeb Šafránkové komplikují poničené schody, radnice je provizorně opravila

„I když vlastnictví pozemku pod schodiště před kostelem není zcela vyjasněno a schody zcela určitě nejsou v majetku či správě naší městské části, snažíme se zajistit bezpečnost účastníků posledního rozloučení s oblíbenou herečkou,“ řekl radní pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka.



Podle radnice se schodiště nepoužívalo dva roky, a proto úřad zajistil nejen opravu, ale také jeho úklid a úpravu okolní zeleně.



Takto schody před kostelem vypadaly před rokem



„Městská část Praha 4 zajistila provizorní opravu schodiště před kostelem, které je několik let ve špatném stavu, tak aby bylo bezpečné a smuteční obřad se zde mohl uskutečnit,“ dodal Hrdinka. Celková oprava schodiště je podle radnice plánovaná na podzim letošního roku.



Kondolenční kniha v parku a rozestupy

Poslední rozloučení s herečkou se bude konat 25. června v kostele sv. Anežky České na pražském Spořilově. Rodina zesnulé herečky vše připravuje společně s ministerstvem kultury a Národním divadlem. „V parku bude umístěno pietní místo s kondolenční knihou. Pořadatelé prosí veřejnost o dodržování platných opatření,“ řekl portálu iDNES.cz mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.



Počítá se s tím, že rozloučení bude mít dvě části. Veřejné rozloučení bude v dopoledních hodinách. Následovat bude přestávka. „Samotný pohřeb proběhne odpoledne v kruhu rodiny a blízkých přátel. Na prostranství nad kostelem bude mít veřejnost možnost pohřeb sledovat na velkoplošných obrazovkách,“ řekl syn herečky Josef Abrhám mladší.



Očekává se velký zájem veřejnosti. „Děkujeme za součinnost policii i Praze 4 při zajišťování záborů a dopravních omezení,” dodal Staněk.

„Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes třicet let chodila,“ uvedl syn herečky Josef Abrhám mladší.



Zádušní mše a uložení do hrobu se bude konat 2. července ve Šlapanicích u Brna, kde se Šafránková narodila. Oblíbená herečka zesnula 9. června krátce po svých 68. narozeninách.