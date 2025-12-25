Čerstvě dokončená filmová komedie S tebou mě baví svět se měla promítat novinářům v Praze v prosinci 1982. Režisérka Marie Poledňáková pozvání na tiskovku dostala na poslední chvíli. Udýchaná doběhla do Filmového klubu, jenže tam bylo pusto prázdno. U baru platil vysoký chlápek, otočil se na ni a shovívavě pronesl: „Moc sa neradujte.“ Režisérka toho Slováka nikdy neviděla a netušila, o čem mluví. „Všichni už odešli a od Klimenta dostali instrukce, jak mají o filmu psát.“
V Rudém právu se kritik pohoršoval nad erotičností ženského tance před králem Kazisvětem.