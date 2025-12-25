Soudružko, proč tu vystupuje doktor? Jak filmy a pohádky dostaly od režimu výprask

Premium

Fotogalerie 9

Alena Vránová a Vladimír Ráž v pohádce Pyšná princezna (1952) | foto: Nova

Jan Malinda
  17:00
Až se pod stromečkem upelešíte u pohádek Princezna se zlatou hvězdou, Šíleně smutná princezna nebo u komedie S tebou mě baví svět, měli byste vědět, že si tím kazíte vkus. A že vašim dětem tyhle filmy škodí víc než zkažená čokoláda jejich bříšku. Tak to aspoň viděla dobová kritika.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Čerstvě dokončená filmová komedie S tebou mě baví svět se měla promítat novinářům v Praze v prosinci 1982. Režisérka Marie Poledňáková pozvání na tiskovku dostala na poslední chvíli. Udýchaná doběhla do Filmového klubu, jenže tam bylo pusto prázdno. U baru platil vysoký chlápek, otočil se na ni a shovívavě pronesl: „Moc sa neradujte.“ Režisérka toho Slováka nikdy neviděla a netušila, o čem mluví. „Všichni už odešli a od Klimenta dostali instrukce, jak mají o filmu psát.“

V Rudém právu se kritik pohoršoval nad erotičností ženského tance před králem Kazisvětem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška

Premium
Z natáčení pohádky Anděl Páně 2. Herec Jiří Bartoška.

Anděl Páně měl premiéru před dvaceti lety a společně s druhým dílem se stal novodobou klasikou televizních Vánoc. Zvažovaný třetí film ztratil smrtí Jiřího Bartošky nenahraditelného představitele...

Jaký bude TV program na Štědrý den? Kde sledovat Kevina, Pelíšky či Anděla Páně

Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

Televizní program na Štědrý den 24. prosince 2025 je plný pohádek, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Představte si to: venku se setmělo, stromeček září, z krbu sálá teplo a pod ním už netrpělivě...

Polovina lidí v Česku chce vracet „staré dobré časy“, škoda slov, říká David Koller

Premium
Hudebník a zpěvák David Koller

David Koller vydal koncertní album Live Forum Karlín 2024 se záznamem koncertu, který s doprovodnou kapelou Kollerband odehrál v prosinci loňského roku. Kromě toho připravuje narozeninový koncert a...

Soudružko, proč tu vystupuje doktor? Jak filmy a pohádky dostaly od režimu výprask

Premium
Alena Vránová a Vladimír Ráž v pohádce Pyšná princezna (1952)

Až se pod stromečkem upelešíte u pohádek Princezna se zlatou hvězdou, Šíleně smutná princezna nebo u komedie S tebou mě baví svět, měli byste vědět, že si tím kazíte vkus. A že vašim dětem tyhle...

25. prosince 2025

„Jeho dílo obohatí i dnes.“ Desítky lidí si na Vyšehradě připomněly úmrtí Karla Čapka

Karel Čapek

Ke hrobu spisovatele Karla Čapka na pražském Vyšehradě přišly na Boží hod před polednem desítky lidí. Setkání se koná pravidelně ve výroční den jeho úmrtí v roce 1938. Člen výboru pořádající...

25. prosince 2025  15:17

TRAILERY ROKU: Nejvíce lákala drsná série Adolescent, zkáza Titanu či Hra na oliheň

Kriminální minisérie od Netflixu Adolescent

Rok 2025 přinesl řadu působivých trailerů slibujících napětí a akci. Mezi nejočekávanější projekty patřil mimo jiné seriál Adolescent, technicky výjimečné psychologické drama natočené na jeden jediný...

25. prosince 2025  13:31

Mistr improvizace. Zemřel Pat Finn, zahrál si v seriálech Přátelé či Průměrňákovi

Courtney Thorne-Smithová, James Belushi, Pat Finn a Stacey Travisová v seriálu...

Ve věku 60 let zemřel americký herec Pat Finn, známý ze seriálů Přátelé či Průměrňákovi. S odvoláním na oznámení rodiny o tom informoval server BBC. Komik a mistr improvizace, který se podle...

25. prosince 2025  12:06

Přes dva miliony diváků. Štědrovečerní pohádka ovládla sledovanost

Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Nejsledovanějším pořadem letošního Štědrého dne se stala premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku. Vidělo ji 2,29 milionu diváků při podílu na sledovanosti 58,05 %, alespoň tři minuty (tzv. zásah)...

25. prosince 2025  11:41

Co nepropásnout v televizi na Štěpána? 26. prosinec začne Kostí v krku

Juraj Ďurdiak a Libuše Šafránková v pohádce Princ a Večernice (1978)

Televizní program na druhý svátek vánoční, pátek 26. prosince 2025, je plný oddechové zábavy. Těšte se na Lotranda a Zubejdu, nestárnoucí S čerty nejsou žerty nebo pohádku Princ a Večernice....

25. prosince 2025

KVÍZ: Jsem čestný muž a šlechtic. Oslavte kvízem výročí seriálu Arabela

Jana Nagyová v seriálu Arabela (1980)

Přesně před pětačtyřiceti lety, 25. prosince roku 1980, se na televizních obrazovkách poprvé objevil pohádkový seriál Arabela, zrozený z tvůrčí fantazie pánů Václava Vorlíčka a Miloše Macourka....

vydáno 25. prosince 2025

RECENZE: K štědrovečerním kouzlům se Záhada strašidelného zámku propila čajem

50 % Premium
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Už tu byly horší, ale i lepší štědrovečerní pohádky než Záhada strašidelného zámku, v níž se kouzla příliš dlouho jen předstírala, než konečně vzlétla čarodějka na koštěti. Samozřejmě hodná...

24. prosince 2025  20:30

RECENZE: Nejen pro neslyšící. Pohádka Ke všem čertům se příjemně liší od tradice

55 %
Z pohádky Ke všem čertům

S klasikou se dá hrát, ukázala na Štědrý den novinka Ke všem čertům. Ač vzešla z pohádek Boženy Němcové, upravila si je jinak než S čerty nejsou žerty a při všech limitech příběhu (nejen) pro...

24. prosince 2025  12:55

Cítím vítr ve vousech, přeje Lábus v jedné z nejpůvabnějších novinek letošních Vánoc

Z filmu Sváteční přání: Nejkrásnější Vánoce

Trvá pouhé tři minuty, ale patří k nejpůvabnějším novinkám letošních Vánoc. Na animovaný příběh Sváteční přání: Nejkrásnější Vánoce, který se v kinech hraje jako předfilm a je k vidění na Disney+,...

24. prosince 2025  8:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S tebou mě baví svět, Sám doma 2 i nová pohádka: TV program na 25. prosince

Marta Buchtíková, Marek Dvořák, Lukáš Pelánek a Július Satinský ve filmu S...

Televizní p program na 1. svátek vánoční, čtvrtek 25. prosince 2025, je jako stvořen pro ty, kteří si po svátečním shonu rádi odpočinou u televize. Dárky jsou rozbaleny, kapr sněden bez zapíchnuté...

24. prosince 2025

KVÍZ: Je všude kolem nás. Jak dobře znáte romantickou komedii Láska nebeská?

Colin Firth, Keira Knightley, Bill Nighy, Martine McCutcheonová, Hugh Grant,...

Co by to bylo za Vánoce britského komediálního rodinného stříbra jménem Láska nebeská. Ne jeden romantický film, ale dobrých deset v jednom, skvostně obsazených, krásně napsaných s nakažlivě...

vydáno 24. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.