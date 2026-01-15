Laurel s Hardym? Rytíř Sedmi království vrací do seriálového světa Hry o trůny vtip

Zdálo se, že pachuť, kterou před necelými sedmi lety způsobil nepovedený závěr seriálu Hra o trůny, už z patra fanoušků fantasy nikdy nezmizí.
Další seriál ze světa spisovatele G. R. R. Martina s názvem Rod draka sice nabídl určitou náhražku, ani ta však trpkost původního zklamání zcela přehlušit nedokázala. A to se studio HBO snažilo, seč mohlo. Seriál předbíhající děj Hry o trůny o nějakých dvě stě let má zdánlivě všechno: efekty, napětí, skvělé herce a hlavně spoustu draků. Něco tomu ale stále chybělo.
A i první recenze nového seriálu slibují, že televizní tvůrci na tuto stránku Martinova díla vsadili. „Srdcem seriálu je právě onen podivný vztah.“