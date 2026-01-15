Laurel s Hardym? Rytíř Sedmi království vrací do seriálového světa Hry o trůny vtip

Premium

Fotogalerie 12

Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království | foto: Warner Bros. Discovery

Tomáš Šťástka
  17:00
Na seriálový fenomén Hra o trůny, kterým HBO oblažovalo televizní fanoušky mezi lety 2011 a 2019, pomalu sedá prach. Nyní se ale zdá, že to nejlepší z něj znovu ožije. Příslibem je šestidílný počin Rytíř Sedmi království, který má premiéru už v neděli na HBO Max a na který recenzenti pějí chválu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zdálo se, že pachuť, kterou před necelými sedmi lety způsobil nepovedený závěr seriálu Hra o trůny, už z patra fanoušků fantasy nikdy nezmizí.

Další seriál ze světa spisovatele G. R. R. Martina s názvem Rod draka sice nabídl určitou náhražku, ani ta však trpkost původního zklamání zcela přehlušit nedokázala. A to se studio HBO snažilo, seč mohlo. Seriál předbíhající děj Hry o trůny o nějakých dvě stě let má zdánlivě všechno: efekty, napětí, skvělé herce a hlavně spoustu draků. Něco tomu ale stále chybělo.

A i první recenze nového seriálu slibují, že televizní tvůrci na tuto stránku Martinova díla vsadili. „Srdcem seriálu je právě onen podivný vztah.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se loučí s Pavlem „Pafko“ Řezáčem. (11. ledna...

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana uveřejnilo na svém Facebooku smutnou zprávu. Ve věku 73 let zemřel 8. ledna technik a posléze barman Pavel Řezáč, jemuž blízcí neřekli jinak než Pafko. Svérázná...

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Vladimír Brabec jako major Jan Zeman.

Seriál 30 případů majora Zemana provází hořká pachuť normalizace již od prvního uvedení v lednu 1976, protože byl natočen jako propagace bezpečnostního aparátu. Po změně režimu pak vyvolal diskuzi,...

Laurel s Hardym? Rytíř Sedmi království vrací do seriálového světa Hry o trůny vtip

Premium
Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království

Na seriálový fenomén Hra o trůny, kterým HBO oblažovalo televizní fanoušky mezi lety 2011 a 2019, pomalu sedá prach. Nyní se ale zdá, že to nejlepší z něj znovu ožije. Příslibem je šestidílný počin...

15. ledna 2026

Smrt švagra, smíření s otcem. Zpěvák Lorna Shore popisuje emoce nového alba

Premium
Skupina Lorna Shore, zpěvák Will Ramos uprostřed

Americká kapela Lorna Shore, v jejíž hudbě se ostré kytarové riffy tříští o hymnické a emotivní melodie, přijede 25. ledna do pražského O2 universa představit aktuální album I Feel the Everblack...

15. ledna 2026

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

15. ledna 2026  13:56

Aztécký nástroj smrti je hlavní postavou teenagerovského hororu Ozvěna

Snímek z filmu Ozvěna

Počínaje 5. únorem se českými kiny rozezní děsivá Ozvěna. Hororový snímek režiséra Corina Hardyho využívá jako hlavní nástroj děsu mučící nástroj zvaný Píšťala smrti, který kdysi používali aztéčtí...

15. ledna 2026  12:06

Tak skvělý film a vy ho dáte až o půlnoci? spílají televizi přeživší holokaustu

Ze snímku Goebbels (2024). Postavy Adolfa Hitlera a Josepha Goebbelse

Německá veřejnoprávní televize ARD čelí stížnosti, že na sklonku ledna uvede film pojednávající o období a hrůzách druhé světové války až o půlnoci. Stěžují si hlavně přeživší holokaustu, kteří v něm...

15. ledna 2026  11:35

Museum Kampa se loučí s českými kubisty i Váchalem. Vystřídá je konceptualismus

Obraz od Emila Filly na výstavě Kubismus v Museu Kampa

V neděli 1. února si lidé mohou v Museu Kampa naposledy prohlédnout obsáhlou expozici děl předních českých kubistů a také originální propojení obrazů Josefa Váchala a Josefa Bolta. Obě výstavy...

15. ledna 2026  10:01

V rytmu odpočívadel. Divadelníci zkoumají, proč se někdo stane kamioňákem

Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt

Inscenaci ‚asfalt, asfalt, asfalt‘ označují její tvůrci jako dokumentární road trip. Vychází totiž z časosběrných rozhovorů s dopravci, řidiči kamionů a jejich rodinami. Nabídne téma lidí žijící na...

15. ledna 2026  9:43

První letošní premiéra Národního divadla. Uvede barokní operu Dido a Aeneas

Ukrajinská vlajka na budově Stavovského divadla (21. února 2022)

Opera Národního divadla (ND) ve čtvrtek večer uvede ve Stavovském divadle v Praze svou první letošní premiéru, bude jí dílo Henryho Purcella Dido a Aeneas. Hudebního nastudování díla, označovaného za...

15. ledna 2026  7:44

V Británii draží bizarní obraz za 168 tisíc korun. Vypadá jako karton

Vypálená hnědá od Johna Plumba

Na to, že některá umělecká díla vypadají, jako by je malovalo dvouleté dítě, je už laická veřejnost celkem zvyklá. Dílo abstraktního malíře Johna Plumba, které se nyní bude dražit v Británii, je už...

14. ledna 2026  15:15

RECENZE: Počet normálních lidí klesl na nulu, spočítal Poslední Viking

65 % Premium
Plakát k dánskému snímku Poslední Viking (2025). V hlavních rolích (zleva) Mads...

Velmi netypický Mads Mikkelsen v titulní úloze, černý humor, rudá krev a sestava podivínských bytostí, které zkoušejí vzkřísit kapelu Beatles, i když jim z toho vychází spíše ABBA. To je Poslední...

14. ledna 2026

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

14. ledna 2026  13:49

Sesadila i Scarlett. Nejvýdělečnějším hercem všech dob je hvězda série Avatar

Zoe Saldaňa na světové premiéře filmu Avatar: Oheň a popel

Nejnovější díl filmové série Avatar rozhodl. Sedmačtyřicetiletá herečka Zoe Saldaña oficiálně obsadila první příčku na žebříčku nejvýdělečnějších herců v historii. Její filmy nashromáždily už...

14. ledna 2026  12:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.