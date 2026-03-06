RECENZE: Bahno, špína, vtip i svěžest. Nový seriál ze světa Hry o trůny se velmi povedl

Hustě prší. Trojice koní schlíple stojí pod malým solitérním stromem a hledí do zvlněné krajiny. Kus pod nimi se mladý hromotluk morduje s kopáním hrobu.
Tipy z televizního programu
Recenze: Kluci z hor 50 %, Apokalypsa v Hollywoodu 50 %, Labyrint: Zkoušky ohněm 40 %, Ostrov 50 %, Kouzlo derby 40 %, Vrána 70 %, Muži, kteří nenávidí ženy 80 %, Aquaman a ztracené království 30 %, Jedna bitva za druhou 70 %, Ztratili jsme Stalina 70 %, Fantastická zvířata a kde je najít 65 %, Nepolapitelný 50 %, Mickey 17 60 %, Nechte zpívat Mišíka 70 %, Putinovo hřiště 40 %, Blade Runner 2049 60 %
Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova
Manželka zesnulého klávesisty Olympiku Jiřího Valenty prozradila, že hudebník spáchal sebevraždu. Valenta, který se poslední roky potýkal se zhoršujícím se psychickým stavem, se zastřelil u řeky...
Potvrzeno. Anděl Páně 3 vznikne, i s Jiřím Bartoškou v roli Pána Boha
Třetí díl pohádky Anděl Páně vznikne. Režisér Jiří Strach potvrdil v rozhovoru pro iDNES.cz, že film je už několik let roztočený a prozradil také, že se v něm objeví i nenahraditelný představitel...
Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
KVÍZ: Děti moje...to přece není žádný problém. Znáte dobře Takovou normální rodinku?
Na televizní obrazovky se vrátil „první československý sitcom“ Taková normální rodinka. Jiskrné dialogy plné bezprostředního humoru, vtipné situace, babička sepisující detektivky a samozřejmě malíř...
Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova
Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...
RECENZE: Bahno, špína, vtip i svěžest. Nový seriál ze světa Hry o trůny se velmi povedl
Tak toto se opravdu povedlo. Seriál Rytíř Sedmi království překročil stín Hry o trůny a nabídl originální a svěží pohled do známého fantasy světa. Celosvětový úspěch už drobnému dílku rovnou zaručil...
Přijede hvězdný DiCaprio, nebo ne? Městečko u Litoměřic očekává Scorseseho štáb
Oscarový režisér Martin Scorsese bude v Úštěku na Litoměřicku natáčet film s pracovním názvem Schnapps, ve kterém hraje jeden z nejznámějších současných herců Leonardo DiCaprio. Některými médii...
Jitka Čvančarová vydala debutový singl. Píseň jí napsal Michal Malátný
Herečka a zpěvačka Jitka Čvančarová vydala první singl Přítelkyně noc, který pro ni napsal a s ní i nazpíval Michal Malátný. Novinka na pomezí popu, rocku a šansonu otevírá novou etapu její hudební...
RECENZE: Florence and The Machine v Praze přeměnili bolest v lásku
První pražské vystoupení britské kapely Florence and The Machine připomínalo fascinující hudební divadlo s rituálními prvky. Soubor pod vedením hudební čarodějky Florence Welch doplnilo kvarteto...
GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali
Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...
Hrál na kytaru o přestávkách a pak ho vzali do Pink Floyd. David Gilmour slaví 80
Britský hudebník, kytarista a zpěvák David Gilmour se proslavil především jako frontman slavné rockové skupiny Pink Floyd. Umělec slavící osmdesátiny se věnuje také sólovým projektům - vydal pět...
RECENZE: Christian Bale jako Frankenstein. Z krvavé romance Nevěsta! se točí hlava
Klasické dílo hororové literatury, gotický román Mary Shelleyové Frankenstein se už dočkal mnoha filmových adaptací. Naposledy jej v loňském roce natočil režisér Guillermo Del Toro a vysloužil si za...
Naděje ve zničeném světě. Spisovatele inspiroval Bosch a zaujal i v Nizozemsku
Není to snadné čtení, přesto má nová kniha Marka Hnily inspirovaná obrazem Hieronyma Bosche pozitivní ohlasy. Autor žijící ve Šternberku na Olomoucku napsal divadelní hru, která kromě domácích...
RECENZE: Podraz po moravsku. Ať žije Poberta, konečně český film, co má smysl i vtip
Svou celovečerní prvotinu neuspěchal a dobře udělal. Jedenáct let po krátkém hraném filmu Furiant, za který sbíral ceny od Českého lva po festival Sundance, přichází Ondřej Hudeček s krimikomedií...
Na Smetanovu Litomyšl se za 24 hodin prodalo téměř 30 tisíc vstupenek, zbyla desetina
Festival Smetanova Litomyšl zahájil ve středu dopoledne předprodej vstupenek na letošní ročník, který se uskuteční od 12. června do 5. července. Do prodeje šlo celkem 31 tisíc vstupenek. Po 24...
Nenaplněná sebedestruktivní láska. Hedu Gablerovou si zahraje Pavla Beretová
Soubor Národního divadla opráší začátkem března inscenaci Henrika Ibsena z roku 1890 Heda Gablerová. Drama o svéhlavé generálově dceři plné komplikovaných vztahů a démonů minulosti si vzal se svým...
Dostane se na všechny. Zpěvák a raper Pitbull letos přidává další koncert v Praze
Kdo si nestihl opatřil lístky na koncert zpěváka Pitbulla na červenec na letiště Letňany, nemusí zoufat. Hitmaker přidává další letošní koncert v Praze, konkrétně 22. listopadu, kdy zavítá do O2...