O naivním rytíři a jeho panoši. Už se točí další seriál ze světa Hry o trůny

Bahno kolbiště, rytířská zbroj, zelený les, pero svištící po papíře za svitu svíčky. Jde zatím jen o pár záběrů, které definitivně potvrdily, že se fanoušci obsáhlého díla amerického spisovatele už příští rok dočkají další televizní adaptace. Mezi očekávanými seriály, jako jsou batmanovský Tučňák s Colinem Farrellem, Duna: proroctví, třetí Bílý lotos či druhá série televizního hitu Last of Us, se totiž vyjímají i záběry jaksi středověkého rázu.

Náznaky, že by novinka mohla obsahovat trochu nadsázky a především dostatek živoucích postav z masa a kostí (tedy scénář psaný takzvaně „lehkým perem“), dávají naději.