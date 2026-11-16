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Sedlák, který na sebe upozornil snímkem BANGER., se tentokrát inspiroval jedním z výrazných internetových fenoménů první dekády nového milénia. Rychlý prachy se však ve filmu nestávají pouze připomínkou tehdejší digitální popkultury. Tvůrci prostřednictvím příběhu otevírají také otázky mužské identity, osamělosti a proměny intimity v době snadno dostupného sexuálního obsahu.
„Když se podíváte na Formanův snímek Lid versus Larry Flynt, zjistíte, že pornografie v něm hraje vlastně až druhou roli. V první řadě je to soudní film o svobodě projevu. Podobně je to i s naším filmem: vypráví o vzniku specifického pornoformátu, kterým se Česko proslavilo ve světě, ale hlavně je to příběh o krizi mužství, mužské osamělosti a cestě, která může vést až k manosféře,“ vysvětlil režisér Adam Sedlák.
V centru děje stojí dva bratři Adam a Kristián, které ztvární Tomáš Sean Pšenička a František Prachař. Jejich soupeření postupně nabývá až biblických rozměrů. Oba pohání touha dohnat a překonat toho druhého, přičemž jejich rozhodnutí dopadají také na ženy, které se snaží často manipulativně přesvědčit k účasti na natáčení.
Adam chce točit filmy a získat matčinu lásku. S domácí kamerou proto vyráží do ulic a nabízí dívkám „rychlý prachy“. Z původně banálního nápadu se nečekaně zrodí celosvětový pornografický fenomén. Úspěch, který měl Adamovi dokázat, že není lůzr, ale rozpoutá válku mezi ním a bratrem Kristiánem, právnickým koncipientem a rodinným favoritem. Z bratrské rivality se stává nelítostný souboj připomínající příběh Kaina a Ábela.
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Název rychly_prachy.avi odkazuje k době stolních počítačů a videosouborů s příponou .avi, které se stahovaly a sdílely po internetu. Film pracuje s estetikou internetové pornografie a formátů, jako jsou Rychlý prachy, Fake Taxi, FakeCop nebo Czech Casting. Objeví se v něm také známé české pornoherečky a erotické scény, které vznikaly ve spolupráci s koordinátorem intimity.
Odpojení mladí muži
Psycholog Philip Zimbardo napsal knihu Odpojený muž - Jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím. Popisuje v ní mladé muže, kteří se stahují z reálného světa do digitální reality. V důsledku nadměrného trávení času u počítačových her a sledování online pornografie ztrácejí motivaci, nedokážou dospět a selhávají ve škole, práci i v reálných mezilidských vztazích.
„Rychlý prachy vyprávějí o světě před dvaceti lety, ale dnes je příběh možná víc než aktuální – generace odpojených mladých mužů, kteří propadají různým misogynním vůdcům a jejich teoriím, je všude kolem nás,“ dodal producent Tomáš Hrubý z Nutprodukce. Film podle tvůrců navazuje také na úvahy psychologa Philipa Zimbarda o odpojených mužích.
Scénář napsali Adam Sedlák a Tomáš Hrubý přímo na tělo hlavní herecké dvojici. Vedle Pšeničky a Prachaře se ve filmu objeví Anna Veselá, Diana Dulínková, Rebeka Poláková nebo německý herec Chris Arend. Natáčelo se v Praze, Bratislavě, Budapešti, na jihu Španělska a na Gibraltaru.
Snímek rychly_prachy.avi slibuje energickou jízdu plnou dobových hitů a humoru. Vedle provokativního pohledu na vznik internetového fenoménu chce otevřít také témata moci, osamělosti a odpovědnosti. Sedlák tak navazuje na svou dosavadní tvorbu, v níž se opakovaně zaměřuje na nepohodlné stránky současnosti a postavy pod tlakem vlastních představ i okolního světa.